Адель – девушка президента Lit Energy Михаила Литвина. К ней подкатывал сам Неймар!

В российском медиафутболе пополнение. В июне был создан клуб Lit Energy, который получил приглашение в осенний Кубок Лиги, а 1 сентября команда проведет дебютный матч против СКА – и сразу в «Лужниках». Президент Lit Energy – известный блогер Михаил Литвин, который ранее содержал клуб второй лиги «Сахалинец».

Мы точно знаем, кто будет присутствовать в ВИП-ложе «Лужников» в воскресенье. Знакомьтесь, Адель Вейгель – девушка Михаила Литвина!

Адель родилась в Котласе, что в Архангельской области, 12 мая 2000 года. Сейчас девушке 24 – она на полгода младше Литвина.

После школы Адель переехала в Киров продолжила получать образование колледже по юридической специальности. Тогда-то Вейгель впервые попробовала себя в качестве фотомодели, убедилась, что эта деятельность может принести финансовое благополучие, после чего приняла решение перебраться в Москву.

Адель получила известность в 2021-м после участия в телевизионном шоу «Холостяк», где девушки боролись за симпатии Тимати. Вейгель вошла в тройку финалисток, но перед решающим выбором рэпера объявила об уходе с проекта. «Я ему симпатична и интересна, но думаю, что он уже определился с девушкой», – сказала она после того, как покинула шоу.

Литвин появился в жизни Адель в 2022 году. Сначала пара отрицала романтические отношения, заявив, что блогер отрабатывает контракт по раскрутке аккаунта Вейгель до миллиона подписчиков. Но уже через несколько дней они написали, что это шутка.

В феврале 2024-го Михаил сделал Адель предложение.

Кстати, недавно Литвин рассказал, что к его будущей жене подкатывал Неймар. «Он хотел увидеться, приглашал ее в Париж, говорил: «Знаю, какая ситуация в стране, если нужна моя помощь…» Короче, пытался проявить себя, хитрый ### [тип]. А я, московско-сахалинский бродяга, особо не церемонился», – делился блогер в шоу «Вписка».

Но впервые это произошло, когда Литвин с Адель еще не встречались, а вот следующий подкат бразильского футболиста его уже сильно взбесил. «У нас уже серьезные отношения, и этот ##### [тип] пишет ей: Hello, my dear. Он наверняка заходит в аккаунт и видит, что она в отношениях. Я сижу и думаю: «### [блин], это будет стремено – поехать к нему в Париж и ##### [лицо] снести». Какая-то субординация должна быть. Ты че пишешь девушке, когда у нее есть молодой человек?», – кипел Михаил.

В общем, Неймар очень вовремя смылся в Саудовскую Аравию!