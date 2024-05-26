«Тандем» сыграет против «Броуков» в Иваново в 6-м туре Медиалиги

«Тандем» и «Броуки» сыграют в Иваново на стадионе «Текстильщик».

26 мая, воскресенье

«Тандем» – « » – 1:0 (первый тайм)

«Тандем» (стартовый состав): Иван Зириков, Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Шабичев, Пилиев, Егорушкин, Чуперка, Бурдыкин, Казанков.

«БроукБойз» (стартовый состав): Николай Зириков, Рзаев, Давыдов, Киряков, Жекич, Данилин, Соснин, Черный, Рахимов, Челидзе, Яковлев.

Голы: Чуперка – 1:0

Матч пройдет в Иваново на стадионе «Текстильщик».