Спецпроект
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За кем из наших следить в НХЛ? Есть неожиданный вариант!

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Среди лучших игроков НХЛ абсолютно всегда есть россияне. За долгие годы мы привыкли к этому: Павел Буре и Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин, Павел Дацюк и Никита Кучеров. Среди россиян есть и нынешние, и будущие члены Зала хоккейной славы.

В регулярном сезоне-2024/25 несколько наших игроков также идут в числе лучших в НХЛ. Выделим тех, кто провел первую половину регулярки ярче остальных. 

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталс»

Даже если вы далеки от хоккея, то прекрасно знаете Александра и его знаменитую улыбку, которой недостает нескольких зубов. Второй снайпер в истории НХЛ на данный момент, обладатель россыпи индивидуальных наград и один из сильнейших игроков лиги на протяжении двух десятков лет – известность Овечкина выходит далеко за рамки хоккея.

Александр уже много лет ведет «Вашингтон» за собой, а в сезоне-2017/18 в статусе капитана поднял над головой первый в истории клуба Кубок Стэнли. Но уникальность Овечкина в том, что время над ним будто не властно. Если бы не седина, пожалуй, Александра вполне можно было бы считать Дорианом Греем, ступившим за пределы книжных страниц.

Вот и в текущем сезоне 39-летний Овечкин, четвертый в списке самых возрастных игроков НХЛ и пятый – без привязки к позиции, разрывает как в молодые годы. После победы в Кубке Стэнли единственной глобальной целью Александра Великого остался снайперский рекорд НХЛ. Сейчас им владеет канадец Уэйн Гретцки, который практически безоговорочно считается лучшим игроком в истории хоккея – у него на счету 894 шайбы.

В первой половине регулярки-2023/24 Овечкин буксовал, чем вызвал серьезные опасения за рекорд. Но впоследствии седовласый форвард набрал ход и таки выбил к концу сезона достойную 31 шайбу. До Гретцки осталось забить еще 41 раз. В текущей регулярке Александр долго не запрягал: за первые 18 матчей он забил 15 раз! Благодаря невероятной игре Овечкин шел лидером в снайперской гонке НХЛ, а рекорда от него стали ожидать уже в этом же сезоне. Но в светлое будущее вмешалась травма: в столкновении с Джеком Макбэйном из «Юты» Ови сломал голень и пропустил больше месяца. Обидно, что именно тогда у Александр набрал роскошный ход: в той игре россиянин оформил дубль, а днем ранее забил «Вегасу» аж трижды!

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Правда, русскую машину не остановить даже после повреждения. Восстановившись, Овечкин забил в первых же двух матчах, а всего у него 9 шайб в 18 матчах после возвращения в состав. До рекорда осталось 18 шайб – возможно, Александр станет лучшим снайпером в истории хоккея уже в этом сезоне. 

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Карьера Никиты была под большой угрозой из-за полученной в молодости травмы плеча, которую отказались лечить в ЦСКА. Помогла «Тампа», которая выбирала Кучерова на драфте – нашему форварду провели успешную операцию, после чего тот вернулся на лед. В итоге вложение окупилось. Путь Кучерова к триумфу в «Тампе» начался со звена «Тройняшек» (его партнерами были Тайлер Джонсон и Ондржей Палат). Впоследствии Никита стал полноправным игроком первого звена и начал творить историю. В регулярке-2018/19 Кучеров выбил 128 очков и побил российский рекорд результативности в НХЛ, который стоял с 1993-го – еще до рождения Никиты: тогда Александр Могильный набрал 127 баллов.

После – два Кубка Стэнли, еще один сезон с трехзначной результативностью, а затем – новое легендарное достижение. В регулярке-2023/24 Кучеров заработал 144 балла за результативность, 100 из которых – передачи. Лишь четверым игрокам в истории, не считая Никиты, удавалось выбить 100 и более передач за сезон – Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду, который сделал это днем ранее. Сплошь легенды.

В регулярке-2024/25 Кучеров сыграл матчей меньше всех претендентов на «Арт Росс Трофи», награду лучшему бомбардиру НХЛ, но при этом идет в топ-3 списка. По средней результативности за встречу Никита впереди всех в лиге, плюс он имеет свойство разгоняться во второй половине сезона – так что очередная сотня очков и борьба за главные индивидуальные трофеи еще впереди.

В этом сезоне Никита – лучший игрок НХЛ по результативности в отдельном матче. 12 декабря в игре с «Калгари» Кучеров выбил аж 6 очков: гол и пять передач! Причем для него самого это стало уже вторым таким матчем в карьере – он единственный россиянин с таким достижением. 

И хотя темп Никиты после этого снизился до более земного, форвард все равно регулярно творит чудеса на льду: его радиоуправляемые передачи – магия вне Хогвартса.

А всего в этом сезоне Никита уже в 10 матчах выбивал 3+ очка (один раз – 6, один раз – 4, еще восемь раз – по 3). Матчей вовсе без очков у него меньше – лишь 7!

Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»

Хоть Кирилл и выступает в «Миннесоте» всего лишь пятый сезон, статус лучшего игрока в истории команды он себе уже точно обеспечил. Три раза подряд Капризов набирал по итогам регулярки больше очка в среднем за матч. В сезоне-2021/22 он добрался до 108 очков – лучший показатель в истории «Уайлд». Вторая строчка, кстати, тоже за Кириллом – 96 баллов в прошлой регулярке.

Более того, Капризова отделяют всего 55 очков от второй позиции в списке лучших бомбардиров в истории «Миннесоты» – ее занимает Мариан Габорик с 437 баллами. Если Кирилл вернется после травмы таким же неудержимым, каким был до, есть все шансы достичь этого показателя уже в текущем сезоне. А там и до лидера, Микко Койву, остается немного – у него 709 очков.

Кирилл – главная причина, по которой «Миннесота» каждый сезон боеспособна и борется по меньшей мере за выход в плей-офф. Как и Овечкина, Капризова также вывела из строя травма – сейчас россиянин восстанавливается после повреждения паха. До вылета Кирилл был главным претендентом на «Харт Трофи», приз самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ, но сейчас его акции постепенно падают – конкуренты в бомбардирской гонке отрываются, а «Уайлд» все еще держатся в числе лидеров Западной конференции.

Но Капризов все равно жизненно важен для «Уайлд». В этом сезоне он уходил со льда без очков всего лишь 8 раз – в 7 из них «Миннесота» проиграла. Больше того: за эти 7 игр команда забросила лишь 7 шайб, а пропустила аж 32! Причем трижды криптонитом для Кирилла и всей «Миннесоты» был «Виннипег», одна из лучших команд в первой половине сезона. И когда Капризов проводит результативные матчи, «Уайлд» обычно побеждают – а очки Кирилла становятся важнейшими.

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Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерс»

Перед драфтом новичков 2023 года Матвей претендовал на выбор под вторым номером, вслед за канадцем Коннором Бедардом. И этих двоих называли будущим лиги, предсказывая им противостояние уровня Кросби – Овечкин. Мичков в итоге упал аж до седьмого пика на драфте – многих отпугнул длительный контракт с петербургским СКА. Но «Филадельфия» позже выбрала Матвея – и теперь для болельщиков он новая надежда.

Сезон-2024/25 для Матвея складывается неровно и, возможно, чуть хуже, чем хотелось бы. Он идет вторым в списке самых результативных новичков НХЛ, уступая лишь Лэйну Хатсону из «Монреаля», а в предварительных голосованиях на «Колдер Трофи», награду лучшему новичку сезона, выше него оценивают только Макклина Селебрини из «Сан-Хосе».

Матвей проводит первый сезон в лучшей хоккейной лиге мира и только привыкает к уровню игры. А жесткий и своеобразный тренер «Флайерс» Джон Торторелла давно славится суровым подходом и стремлением воспитать у игроков дисциплину. Попытки забить лакросс-гол Мичков, кажется, уже оставил, а обычные вернутся – достаточно вспомнить, что Матвей умеет открываться вот так:

Кирилл Марченко, «Коламбус Блю Джекетс»

Присутствие в этом списке Марченко может удивить. Например, Артемия Панарина из «Рейнджерс» здесь нет, равно как и его одноклубника Игоря Шестеркина. Но Кирилл здесь абсолютно по делу.

В осиротевшем «Коламбусе» после трагической гибели летом лидера команды Джонни Годро, казалось, некому занять его место. Марченко с этим прекрасно справляется. За 52 игры он выбил 54 очка и занимает 23-ю строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ, опережая звезд: Панарина, Вильяма Нюландера, Джейка Генцела, Мэттью Ткачака и многих других. Кирилл уже побил личный рекорд результативности (42 очка в прошлой регулярке) – а ведь впереди еще 30 матчей!

Прямо сейчас Марченко идет на 85 очков в сезоне. Если Кирилл чуть поднажмет, то сможет претендовать на клубный рекорд, который принадлежит Панарину – в сезоне-2018/19 тот набрал 87 очков. При этом Марченко идет вторым бомбардиром «Коламбуса», уступая Заку Веренски. Так что не исключено, что достижение Артемия побьют они оба.

Показатель полезности Кирилла пока составляет роскошные +30, из-за чего он занимает первое место в лиге! А когда Марченко проводит такие матчи – вряд ли кто-то может помешать «Блю Джекетс»:

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***

Конечно, в НХЛ гораздо больше россиян, которые проявляют себя ярко. Можно вспомнить и Андрея Василевского, который возродился в «Тампе», и Дмитрия Воронкова из «Коламбуса», и Ивана Барбашева, проводившего лучший сезон в «Вегасе» до травмы, и с ходу ставшего главным винтиком обороны «Юты» Михаила Сергачева, и даже новичка «Айлендерс» Максима Цыплакова. Но этот топ-5 выделяется даже из числа классных российских игроков. И все перечисленные хоккеисты претендуют на награды по итогам сезона.

Фото: RUTUBE; Gettyimages.ru/Scott Taetsch, Douglas P. DeFelice, Emilee Chinn

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logoНикита Кучеров
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoМатвей Мичков
logoКирилл Капризов
logoКирилл Марченко
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17 комментариев
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Вообще не понял смысл статьи. Это предпочтения автора или что? Почему не следить за Шестеркиным после подписания контракта? За Дорофеевым, проводящим отличный сезон? За Сергачевым, лидером Юты? И ещё могу целый список набросать. Ну и хотелось бы пояснения, в чем провинился Панарин - лучший бомбардир Рейнджерс?
+39
0
+39
Ответ Роман Елисеев
Вообще не понял смысл статьи. Это предпочтения автора или что? Почему не следить за Шестеркиным после подписания контракта? За Дорофеевым, проводящим отличный сезон? За Сергачевым, лидером Юты? И ещё могу целый список набросать. Ну и хотелось бы пояснения, в чем провинился Панарин - лучший бомбардир Рейнджерс?
Судя по последней строчке, это просто рекламная статья от рутуба.
+14
0
+14
Дорофеев. Вегас.
+12
0
+12
Дико странная статья, смысл написания которой понятен лишь автору.
+10
0
+10
А что неожиданного в Марченко? Он уже в прошлом сезоне играл хорошо, а в этом вышел на новый уровень, превращается в настоящую звезду. Все, кто следит за НХЛ, знают об этом. И, кстати, это не повод не следить за Панариным.
+6
0
+6
Ответ Don_Krebs
А что неожиданного в Марченко? Он уже в прошлом сезоне играл хорошо, а в этом вышел на новый уровень, превращается в настоящую звезду. Все, кто следит за НХЛ, знают об этом. И, кстати, это не повод не следить за Панариным.
ну да, все так и думали, что он будет лидером НХЛ по плюсминус, че неожиданного
+4
0
+4
А как же Ярик Аскаров из Сынов-Хосе...
+2
0
+2
а для чего эта статья?
+2
0
+2
Дешёвая рекламная статья...
Автор молодец, зарабатывает как может, но впредь буду знать, что читать его "труды" не стоит.
+3
-1
+2
Поправте: А всего в этом сезоне Никита уже в **0** матчах выбивал 3+ очка (один раз – 6, один раз – 4, еще восемь раз – по 3). Матчей вовсе без очков у него меньше – лишь 7!
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