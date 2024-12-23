Топ-5 действующих игроков НХЛ, пробившихся из ECHL

ECHL – хоккейное подземелье Северной Америки. Третья лига в иерархии имеет статус кладбища для полевых игроков, чьи фамилии мы никогда не слышали и не узнаем.

Потолок зарплат здесь еженедельный и составляет 14,6 тысячи долларов. На всю команду из 20 человек. Шансов вырваться оттуда в высший свет крайне мало, но из любого правила есть исключения. Правда, в основном это касается вратарей.

ECHL считается для них неплохим вариантом развития. Сейчас в НХЛ найдется полтора десятка голкиперов, причем весьма неплохих, с опытом в этой лиге: обладатель Кубка Стэнли Джордан Биннингтон, Юкко-Пекка Луукконен из «Баффало» и живая легенда Джонатан Куик входят в список.

А вот с полевыми – беда. Но даже из бетона могут прорасти цветы, а из ECHL – приличные хоккеисты. И в качестве доказательства, я подготовил топ действующих полевых игроков НХЛ, выступавших в лиге Восточного побережья.

5 место – Райан Ривс, «Торонто»

Об игроке: 37 лет, RW/LW, зарплата – 1,35 млн долларов.

Опыт в ECHL: 24 игры, 11 (8+3) очков;

Опыт в НХЛ: 1014 игр, 145 (66+79) очков, 1211 штрафных минут.

Ривс вырос в семье профессионального игрока в американский футбол Уилларда Ривса, в конце 80-х засветившегося в «Вашингтоне» и «Майами» из НФЛ. Возможно с этим связана его особая бескомпромиссность на льду и любовь к жестким стыкам.

Райан с детства тяготел к силовой манере игры, и при этом не был плох как форвард. Впрочем, во взрослом хоккее его атакующие навыки быстро задвинули на дальнюю полку в пользу умения сбрасывать перчатки.

Если в НХЛ даже Василия Подколзина превратили в брусок для ловли шайб, то с Ривсом корректировки потребовались минимальные.

Во время первого года в профессионалах, задрафтованный в пятом раунде вингер загремел в ECHL. Частично из-за травмы, частично из-за уровня игры. Большую часть года он все же провел в АХЛ, сыграв 11 матчей в третьей лиге Северной Америки.

Спустя три сезона в фарм-клубе «Сент-Луиса» Райан кулаками выбил себе место в главной команде, подравшись 29 раз за последние полтора сезона в АХЛ. Попав в основу к 23 годам, он отпахал за «Блюз» семь лет и заработал определенную репутацию.

С этой репутацией тафгай проехал по солидному маршруту «Питтсбург» → «Вегас» → «Рейнджерс» → «Миннесота» → «Торонто», добавляя каждой из этих команд тестостерона и мужской энергии. Он вернулся в ECHL лишь однажды, во время локаута в сезоне-2012/13.

Считается, что у Ривса 91 задокументированная драка в матчах НХЛ. Хоть его контракт с «Мэйпл Лифс» и рассчитан до 2026 года, вряд ли заслуженный ветеран дойдет до сотни. В этом сезоне он выходит на лед реже обычного и еще ни разу не дрался.

4 место – Янни Гурде, «Сиэтл»

Об игроке: 33 года, С/W, зарплата – 5,16 млн долларов.

Опыт в ECHL: 38 игр, 44 (19+25) очка;

Опыт в НХЛ: 660 игр, 373 (151+222) очка.

Если предыдущего героя задрафтовали и в ECHL он попадал скорее проездом, то Гурде повезло не так сильно.

Причин хватало: в первых для себя сезонах в юниорской Западной хоккейной лиге (WHL) он весил 65 кг при росте 170 см. Также у него не было выдающейся статистики вплоть до выпускного года: тогда форвард набрал 124 (37+87) очка в 68 матчах и стал MVP сезона. Правда, на тот момент ему уже стукнуло 20 лет.

Янни попал в парадоксальную ситуацию: он был переростком по возрасту, но недоростком по габаритам. До 175 см парень все же вытянулся, но ни один из клубов НХЛ им не заинтересовался. Поэтому после выпуска из юниорского хоккея он подписал односторонний контракт с клубом АХЛ «Ворчестер Шаркс», где провалился по полной, заработав 14 очков за 54 игры. После такого перформанса Гурде и отправился покорять ECHL, закончив чемпионат в составе «Сан-Франциско Буллс».

Cезон-2013/14 он начал за «Каламазу Уингс», чье название звучит как имя персонажа из детского мультика. Именно в этой команде нападающий впервые показал себя по взрослым – 34 матча и 30 очков. Затем, транзитом через уже знакомый «Ворчестер» наш герой попал в фарм-клуб «Тампы» – «Сиракьюз», где заканчивалась эпоха Джона Купера. Молодой тренер шел на повышение в основу.

Гурде провел два хороших сезона в АХЛ, но по-настоящему раскрылся на третий год под руководством нынешнего главного тренера «Трактора» Бенуа Гру. В регулярке-2016/17 он набрал 48 (22+26) очков за 56 игр в чемпионате и разорвал плей-офф с 9+18 за 22 матча.

После этого форвард получил постоянное место в основе «Тампы». К началу сезона-2017/18 ему исполнилось 25 лет. Дебютный год стал для Гурде лучшим в карьере по статистике – 25 голов и 64 очка за 82 игры, но настоящий успех к нему и клубу пришел в 2020 и 2021 году, когда команда дважды подряд взяла Кубок Стэнли. Янни был не на последних ролях: 13 шайб за 48 матчей и «плюс 16» в полезности за два плей-офф.

«Лайтнинг» потеряли игрока на драфте расширения летом 2021 года, когда его забрал новичок лиги «Сиэтл». Гурде вряд ли сильно расстроился этому факту: в новом клубе ему дали почетное звание альтернативного капитана и место в топ-6. О чем еще мечтать бывшему хоккеисту «Каламазу Уингс»?

Контракт 32-летнего нападающего заканчивается в июне 2025-го, но он точно останется в лиге еще на пару-тройку лет.

3 место – Мэйсон Марчмент, «Даллас»

Об игроке: 29 лет, LW, зарплата – 4,5 млн долларов.

Опыт в ECHL: 42 игры, 25 (15+10) очков;

Опыт в НХЛ: 312 игр, 183 (76+107) очка.

У Марчмента никогда не было проблем с габаритами (рост – 195 см), а вот с эффективностью были. Редкий случай для будущих НХЛовцев, но Мэйсон не играл в топовых юниорских лигах до 19 лет – его просто туда не брали.

Но даже попав в лигу Онтарио (OHL), нападающий не показал ничего примечательного: 83 очка за 132 матча в двух сезонах, будучи старше большей части игроков. Но он крупный канадский парень, а его отец провел 1000 матчей в НХЛ, поэтому фарм-клуб «Торонто» предложил ему контракт в АХЛ.

Сезон-2016/17 Марчмент начал в «Торонто Марлис», но быстро стало ясно, что он не тянет, и 21-летний громила отправился на год в команду, название для которой придумывали дошколята в детском саду – «Солнечные мишки Торонто» («Торонто Солар Бэарс»). Там он и провел 42 игры из графы «опыт в ECHL».

Марчмент отличался выдающейся рабочей этикой, хорошо использовал габариты у бортов и не стеснялся силовой игры. Никто не верил в его атакующие навыки, и это мнение только укрепилось в двух следующих его сезонах в АХЛ. 26 и 25 очков, пускай и всего за 44 матча в каждой из регулярок, никого не удивили, а форварду пророчили место дуболома в 3-4 звено как конечную точку развития.

Но Мэйсон знал свои слабые стороны и много лет работал над катанием с фигуристкой Барбарой Андерхилл (чемпионкой мира 1984 года в парах) параллельно обрастая мышцами. Прогресс тормозили травмы, но в сезоне-2019/20 в 24 года он дебютировал в НХЛ за «Мэйпл Лифс». Форвард провел 4 игры в основе, а потом его обменяли.

Марчмент позже рассказывал, что произошедшее сильно его расстроило. Он провел в системе почти 5 лет, все только начало получаться, как вдруг его отдали во «Флориду» за швейцарца Дениса Мальгина, который в итоге и 35 матчей за канадцев не провел, а последние два сезона вообще играет на родине.

Если тогда Мэйсон направил злость в положительное русло, то это сработало. Уже в регулярке-2021/22 он набрал 47 (18+29) очков за 54 игры в «Пантерс», после чего вышел на рынок свободных агентов, где получил четырехлетний контракт на 18 млн долларов от «Далласа».

Отрабатывает ли он эти деньги? Еще как. 53 очка и полезность «плюс 22» в прошлом сезоне, 27 (12+15) баллов за результативность в 31 матче нынешней регулярки. Мэйсон продолжает прогрессировать и вскоре может достичь высот о которых мог только мечтать, играя за «Солнечных мишек Торонто».

2 место – Маккензи Уигар, «Калгари»

Об игроке: 30 лет, D, зарплата – 6,25 млн долларов.

Опыт в ECHL: 21 игра, 13 (1+12) очков

Опыт в НХЛ: 523 игры, 227 (56+171) очков, полезность «плюс 100».

Нынешний лидер «Калгари» в детстве столкнулся с другой проблемой – лишним весом. Маккензи был пухлым и из-за этого медленным. Одноклубники сравнивали его с логотипом «Мишлен», а очевидный талант парня тонул в майонезе и картошке фри из любимого фастфуда Wendy's.

К 16 годам он под строгим руководством матери пришел к более-менее правильному питанию и сразу сделал мощный рывок в качестве игры. В 18 лет Уигар попал в юниорскую лигу Квебека (QMJHL) в клуб «Галифакс», где к тому моменту зажигали Нэтан Маккиннон, Джонатан Друэн и Зак Фукале (вторая отсылка к «Трактору»).

Эта топ-команда в первый год Уигара взяла Мемориальный кубок – самый престижный трофей канадских юниорских лиг. Сам Маккензи закончил сезон, набрав 44 (8+36) очка за 62 матча в регулярке при полезности «плюс 55». Несмотря на это, к его перспективам отнеслись скептично.

Ожидалось, что защитник уйдет на драфте НХЛ 2013 года во 2-4 раунде, но он досидел до седьмого. «Флорида» забрала его под 206-м номером. Всего на том драфте выбрали 211 игроков.

Спустя еще один сезон в юниорке Маккензи вошел во взрослый хоккей. Пока Маккиннон и Друэн рубились в НХЛ, он болтался между АХЛ и ECHL. Развитие заняло три полных года: высшая лига открыла двери для Уигара в сезоне-2017/18, когда ему было 23.

С тех пор герой рассказа не возвращался в фарм-клуб. За семь лет в НХЛ он лишь раз остался в минусе по показателю полезности по итогам сезона, превратившись в универсала, эффективного на обеих сторонах площадки.

В 2023-м, уже перейдя в «Калгари» после грандиозного обмена с участием Джонатана Юбердо, уехавшего вместе с ним, и Мэттью Ткачака, ставшего новым лицом «Флориды», Уигар попал в состав сборной Канады на чемпионата мира. На том турнире он стал альтернативным капитаном команды, выиграл золотую медаль и получил приз лучшему защитнику.

В прошлом сезоне Маккензи побил личный рекорд результативности в НХЛ, наколотив 52 (20+32) очка в 82 играх, а в этом он тащит «Флеймс», на которых никто не ставил, в зону плей-офф. А стоило всего лишь отказаться от фастфуда.

1 место – Картер Верхэге, «Флорида»

Об игроке: 29 лет, RW/LW, зарплата – 4,16 млн долларов, со следующего сезона – 7 млн.

Опыт в ECHL: 46 игр, 68 (22+46) очков;

Опыт в НХЛ: 434 игры, 331 (162+169) очко.

В отличии от остальных, Верхэге не обделяли вниманием с детства. «Торонто» задрафтовал его в третьем раунде в 2013-м, в том же году он выиграл юниорский чемпионат мира, пусть и набрав всего 4 очка в 7 матчах.

Но «Торонто» не был бы «Торонто», если не отдал вингера вместе с еще четырьмя молодыми игроками (из которых, правда, никто в НХЛ не заиграл) в «Айлендерс» на датского форварда Микаэля Грабнера. Тот отыграл в клубе один сезон, набрал 18 очков и покинул Канаду.

«Айлендерс» же устроили 20-летнему Верхэге холодный душ, гоняя его между АХЛ и ECHL с завидной периодичностью. Картер рассказывал, что в тот момент потерял уверенность, но все равно выбил 36 очков за 30 матчей в лиге Восточного побережья.

Удивительно, но на следующий год его вновь отправили в третий дивизион. Такие истории часто происходят с «малышами», но у форварда не было проблем с габаритами (188 см), он не попадал в сомнительные истории, хорошо работал на тренировках, но в него просто не верили.

Только против цифр не попрешь: 32 очка за 16 матчей в новом сезоне вынудили обратить на него внимание и перевести в АХЛ. Там он добавил солидные 16+13 за 45 игр, но в Нью-Йорке решили, что молодой забивной вингер им не нужен, и Верхэге снова обменяли. На этот раз в «Тампу».

Там в сезоне-2017/18, когда Картеру было 22, он наконец нашел человека, который ему доверился. Им стал уже упоминавшийся нынешний тренер «Трактора» Бенуа Гру (третья и последняя отсылка к челябинцам). Сначала он присматривался к парню и не ставил его в состав. Тогда Верхэге набрался смелости, постучал в дверь тренерской и заверил, что ему есть, что дать команде и он это докажет.

После откровенного разговора Бен выпустил дерзкого нападающего на один из матчей и больше не сажал его в запас. На второй год пребывания в «Сиракьюзе» Картер настрелял 82 (34+48) очка за 78 матчей регулярки и установил рекорд франшизы.

В 24 года он наконец-таки пробился в НХЛ, став игроком основы «Тампы». Это был сезон, когда «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли и фамилия Верхэге попала на трофей. Статистика была не выдающаяся: 9+6 за 60 матчей с учетом плей-офф, но рассмотреть в боевитом щегле перспективу как будто было можно. Но «Тампа» этого не сделала.

Летом клуб не направил ограниченно свободному агенту квалификационное предложение. Так, совершенно неожиданно для себя Верхэге оказался без команды. В поздних интервью он рассказывал, что был шокирован этим решением и не знал, что делать дальше.

На него вышла «Флорида», чьи аналитики били в барабаны и кричали, что клубу нужен этот парень. Редкий случай, но компьютерные гики оказались правы. В первый же год на новом месте форвард выбил 36 очков за 43 игры в регулярке и дальше не сбавлял обороты.

С учетом нынешнего сезона в активе Верхэге 312 матчей за «Пантерс» в регулярных чемпионатах и невероятные для игрока с его бэкграундом 263 (127+136) очка. Но настоящей ценностью стала игра Картера в плей-офф. 21 очко в 24 играх Кубка Стэнли в прошлом сезоне помогли «Флориде» выиграть трофей, а самому вингеру стать его двукратным обладателем. За карьеру он забил уже 5 голов в овертаймах матчей плей-офф и заслужил прозвище «Мистер Клатч».

Несколько месяцев назад Верхэге подписал контракт мечты: 7 млн долларов за сезон до 2033 года. После двух обменов и одного непродления, он нашел свое место в НХЛ и в топе этого рейтинга.

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