«Виннипег» – супермашина на старте сезона: 16 побед в 19 матчах. Как так вышло?

Лучший результат в истории НХЛ.

«Виннипег» перед началом сезона-2024/25: потеряли Тайлера Тоффоли, Шона Монахана, Брэндона Диллона, Нэйта Шмидта и Лорана Броссуа. Второй центр – вероятно, Владислав Наместников, у которого лучший сезон в карьере был 7 лет назад за «Тампу» (22+26), после чего россиянин пять раз менял клуб. По оценкам журналистов The Athletic: оборона – середняк, дуэт топ-центров – ниже среднего (седьмой уровень из восьми в тир-листе), прогнозируемое место в общей таблице – 10-е, изменения за межсезонье – худшие в НХЛ (чистые потери – 36 баллов рейтинга Дома Лусишина).

«Виннипег» сейчас: 16 побед в 19 матчах, третья оборона лиги (пропускают всего 2,42 шайбы за игру – три матча назад было вообще 2,12), вторая атака лиги (забивают 4,21 за игру), лучшее большинство лиги (35,7%).

Более того, это не просто хороший старт сезона – это лучший старт в истории НХЛ вообще! Ни у одной команды не было 15 побед в первых 16 играх сезона.

Различие между ожиданием и реальностью вызывает примерно такую реакцию:

В чем же причины реактивного старта «Джетс»?

Мощное большинство…

Летом «Виннипег» назначил тренером Скотта Арниела, и тот привел свой штаб. Спецбригадами в нем занимается Дэвис Пэйн – именно его заслуга в том, что за 19 матчей «Джетс» забросили 20 шайб в большинстве. Для сравнения: в прошлом сезоне команда забивала в среднем один раз в два матча – эффективность удвоилась. Да и в эффектности прибавили – просто взгляните, как атака «Виннипега» раздела Игоря Шестеркина:

Причина – в построении игры. Раньше плеймейкером был Марк Шайфли, который выбирал между Габриэлем Виларди, Шоном Монаханом и Джошем Моррисси. Самыми эффективными получались ситуации, в которых шайбу получал Виларди с перспективой бросить самому, отдать Монахану на пятак или Кайлу Коннору. Теперь Николай Элерс разыгрывает с Шайфли то же самое, что раньше разыгрывали Виларди и Коннор. А Коннор того же Шайфли находит пасами сквозь защитников. Игроки перемещаются, а не находятся в статичном положении.

Подробно рассмотреть игру «Джетс» в большинстве можно здесь и здесь .

… и отличная дисциплина

Хотя у «Виннипега» всего 79,2% нейтрализации большинства соперника, у команды лишь 10 пропущенных в меньшинстве шайб. Отчасти причина в редких удалениях – их у «Джетс» за 19 матчей набралось 61 (3,2 за игру, 6-е место в НХЛ). Даже успели забросить в меньшинстве сами: Коннор огорчил «Калгари», а в последней игре против «Рейнджерс» «Виннипег» формально был в меньшинстве, когда дважды в пустые забивал Морган Баррон.

Агрессивная манера Арниела

Самый яркий пример – гол Шайфли в ворота «Миннесоты», когда за две секунды до конца первого периода «Виннипег» получил вбрасывание в чужой зоне. Хеллибак уехал на скамейку, а Шайфли забросил хлестким вантаймером:

Можно вспомнить и игру с «Торонто», когда Арниел выпустил шестого полевого за четыре с лишним минуты до конца, и настрой команды в следующем матче, с «Детройтом» – там «Виннипег» забросил две шайбы за первые четыре минуты.

При этом агрессия не равно безрассудство. Например, против того же «Торонто» Арниел, даже несмотря на счет, не передерживал топ-звенья на льду и равномерно распределял нагрузку.

Коул Перфетти стал настоящим игроком топ-6

Хотя звено Перфетти – Наместников – Элерс не слишком успешно на фоне остальных (45,3% ожидаемых голов – у остальных троек за 50%), сам Перфетти хорош. У 22-летнего вингера 4+9 в 19 матчах и «+9» в полезности. Его 6 очков в большинстве – четвертый результат в команде после Шайфли, Моррисси и Элерса.

Есть, правда, и проблема: Коул нестабильно набирает очки. Все тринадцать Перфетти набрал лишь за шесть матчей. Среди них есть такие:

Хеллибак проводит лучший сезон в карьере…

Конечно, обладатель двух «Везин» – по умолчанию элитный вратарь, но сезон-2024/25 он проводит феерически: 92,3% отраженных бросков (4-й в НХЛ, отставание от лидера – Энтони Столарца – 0,4%), 2,2 пропущенных шайбы за матч (4-й в лиге). Коннор проводит лучший сезон в карьере: его прежние рекорды – 92,4% в регулярке-2017/18 и 2,34 пропущенных в сезоне-2015/16. По победам (13) и шатаутам (3) Коннор превосходит всех в НХЛ.

Прямо сейчас Хеллибак – главный претендент на «Везину», которая станет для него третьей. Если это произойдет – сравняется с такими легендами, как Патрик Руа, Тони Эспозито и Глен Холл. Позади останутся Сергей Бобровский, Эд Белфор, Берни Парент.

«Виннипег» с Хеллибаком не выигрывал Кубок Стэнли (пока) и даже не играл в финале, не выигрывал Президентский кубок (пока). Есть мнение, что при таких командных достижениях нельзя быть выше тех, кто в одну каску затаскивал свою команду в финал или к титулу.

Но люди часто не замечают, что без Коннора «Джетс» в половине случаев вообще не попадали бы в плей-офф – в слабые его сезоны так в общем-то и происходило. Сейчас, к счастью для «Виннипега», мощная игра Хеллибака – не единственное блюдо, а лишь одно из многих на столе.

… как и Наместников

Пока что рекорд Владислава – 48 (22+26) очков за сезон – это было еще в регулярке-2017/18. После обмена в «Виннипег» полтора года назад Наместников вернулся на прежний уровень. В сезоне-2023/24 у него 37 баллов – второй лучший показатель в карьере. Сейчас он идет на 52 очка – у него 0,63 балла за игру.

Перед началом сезона могло показаться, что у «Виннипега» проблемы, если на позиции второго центра у них Наместников. Но Владислав хорошо справляется. У всего звена 47 результативных очков и «+28» на троих, а Элерс выбивает больше очка за игру. Целое стало большим, чем сумма трех его частей – все трое идут на карьерные рекорды по очкам.

И Нил Пионк возродился

После первого сезона в «Джетс» (45 очков в 71 матче) Пионк чуть сдал: в следующих четырех регулярках он выбивал практически идентичные цифры – 32, 34 и дважды по 33. Но сейчас Нил идет по небывалому графику. У него 17 очков в 19 матчах – он занимает четвертую строчку в списке самых результативных защитников, уступая лишь Кэйлу Макару, партнеру по команде Джошу Моррисси и Куинну Хьюзу.

Но дело не только в самой результативности. Впервые в карьере у Пионка положительный баланс голевых моментов в формате 5 на 5. Более того, статистика показывает, что скорость катания Нила по сравнению с предыдущими сезонами выросла. Теперь Пионк играет на уровне лучших защитников НХЛ. Но если раньше результативностью в защите отличался только Моррисси, то теперь опасность несут обе первых пары «Виннипега».

Упрямая история гласит, что старты, подобные старту «Джетс», почти никогда до добра не доводят. Прежде лишь шести командам за последние 30 лет удавалось начать с 12+ побед и 26+ очков в первых 15 матчах. Четыре из них («Колорадо»-2013/14, «Оттава»-2007/08, «Детройт»-2005/06 и «Квебек»-1994/95) вылетели в первом раунде. Пятая («Питтсбург»-1994/95) – во втором, правда, проиграли «пингвины» будущим чемпионам, «Нью-Джерси». А вот «Чикаго» в сезоне-2012/13, начав с 12 побед и 3 поражений за рамками основного времени, в итоге взял Кубок Стэнли.

Осталось узнать, к чему приведет резвый старт «Виннипега»?

Фото: East News /AP Photo/L.E. Baskow, AP Photo/Carlos Osorio, Fred Greenslade/The Canadian Press via AP