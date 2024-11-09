🤩 Капризов – лучший бомбардир НХЛ! Он настолько хорош, что уже атакует рекорды Гретцки

27 очков в 14 матчах!

Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Анахаймом» и стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ. Теперь у нападающего «Миннесоты» 27 (9+18) баллов – на два больше, чем у Нэтана Маккиннона из «Колорадо».

Актуальная версия «Анахайма» – идеальная цель для бомбардиров всех мастей: с 10 очками в 13 матчах команда делит 29-31 места в лиге. Капризов сполна воспользовался возможностью пополнить персональный счет. Впервые он отличился в середине стартового периода – неспешно вышел на ударную позицию и потребовал передачу, а затем неотразимо бросил.

Второй гол Кирилла состоялся за две минуты до окончания основного времени – на этот раз он полез в затор на пятаке, где оказался самым проворным. Обе шайбы Капризов оформил в большинстве.

Результативная передача Капризова тоже вышла знаменательной – он до последнего отработал в форчеке и выложил пас на пустые ворота. У Марко Росси не было морального права на промах.

Удивительно, но, несмотря на выдающийся результат, матч получился для Капризова разгрузочным: он сыграл всего 16,5 минуты – антирекордный айстайм в нынешней регулярке.

Во второй день подряд Кирилл набрал три очка – за сутки до «Анахайма» пострадал «Сан-Хосе», против которого нападающий оформил ассистентский хет-трик. Капризов обновил собственный рекорд в истории «Миннесоты» по количеству матчей с 3+ очками – их уже 37!

Общий темп Капризова по сезону поражает воображение. 27-летний россиянин вырулил на безумный график – 1,92 очка за матч при показателе полезности «+13». Это лучший плюс-минус в лиге.

Неугасающее вдохновение российского лидера – одна из главных причин благополучия «Миннесоты». Команда выиграла 10 из 14 матчей на старте и идет второй в сводной таблице лиги – выше только «Виннипег».

Особую роль Капризова в успехе «Уайлд» подтверждают и слова одноклубников. «Он движет нашей командой, – сказал Маркус Фолиньо. – Он ведет за собой всю «Миннесоту». Кирилл — наша звезда».

И еще один статистический факт, чтобы лучше осознать уникальность Капризова. Он четвертым среди действующих игроков НХЛ добрался до отметки 100 матчей с 2+ очками. Кирилл уложился в 292 игры – столько же понадобилось Евгению Малкину, а быстрее справились лишь великие: Сидни Кросби (235), Коннор Макдэвид (270) и Александр Овечкин (272).

Более того, Капризов приближается к Уэйну Гретцки! Серия Кирилла с 2+ очками в гостях достигла восьми матчей, а последним, у кого таких матчей было больше (9), остается именно Гретцки.

Покорится ли Капризову этот рубеж, узнаем совсем скоро. В ночь на 11 ноября «Миннесота» завершит выездное турне матчем в Чикаго.

Фото: East News /AP Photo/Godofredo A. Vásquez