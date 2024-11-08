Но матч был провальным.

В последних пяти матчах «Баффало» не уезжает с арены «Рейнджерс» без набранных очков. Новая игра не стала исключением – «Сейбрс» катком проехались по сопернику (6:1), накидав четыре шайбы только за второй период. А ведь для «Баффало» эта победа стала всего второй в гостях за регулярку-2024/25.

Есть и положительный момент для российских болельщиков: в третьем периоде Артемий Панарин отдал голевую передачу, и это очко стало для него 800-м в регулярках НХЛ.

Панарин – четвертый россиянин из действующих игроков, добравшийся до такой отметки

Единственную шайбу «Рейнджерс» забросили уже при счете 0:5. Панарин закрыл зону у синей линии, а в итоге это оказался предголевой пас. Зак Джонс подхватил ее, с неудобной набросил на ворота, а дальше шайба удачно отскочила от Уилла Кайлле и залетела за спину вратарю.

Панарин стал шестым по скорости действующим хоккеистом, достигшим отметки в 800 очков в регулярках. Если бы он сделал это на пару матчей раньше, то мог обойти Леона Драйзайтля.

Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров тоже перешагнули этот рубеж. Их карьеры продолжаются. А вот из тех россиян, кто карьеру давно закончил, 800-очковый юбилей покорялся Сергею Федорову (1179), Александру Могильному (1032), Алексею Ковалеву (1029), Павлу Дацюку (918), Илье Ковальчуку (876), Вячеславу Козлову (853) и Сергею Гончару (811).

Панарин стал 11-м российским игроком в этом списке. Из тех же, кого забывали на драфте, далеко не первым. Тут рядом идут одни члены Зала славы: Уэйн Гретцки (за 352 матча), Петер Штястны (531), Бобби Орр (575), Фил Эспозито (633) и Адам Оутс (657).

В этом сезоне Панарин лишь в одном матче оставался без очков. Теперь у него 19 (9+10) очков в 12 играх – это с отрывом лучший результат в бомбардирском и снайперском списках внутри команды.

У Шестеркина игра не задалась – его заменили уже во втором периоде

В этом сезоне Шестеркин если и появлялся на льду, то отыгрывал полный матч. «Баффало» прервал эту серию – к 33-й минуте Игорь пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменен на Джонатана Куика.

«Это был плохой день, – сказал Шестеркин после матча. – Нам нужно перевернуть эту страницу и готовиться к следующей игре».

Шестеркина поддерживали даже соперники. Вот слова нападающего «Сейбрс» Зака Бенсона, забросившего одну из шайб: «Он один из лучших вратарей в лиге, возможно, из трех лучших, так что вывести его из игры довольно рано – это было очень важно».

А ведь у Шестеркина летом 2025 года истекает контракт. Сейчас он претендует на статус самого высокооплачиваемого вратаря лиги. Инсайдер Кевин Уикс писал, что Игорь уже отказался от восьмилетнего контракта со среднегодовой зарплатой в $11 млн. Североамериканские журналисты прогнозируют, что среднегодовая зарплата Шестеркина уместится в диапазоне от $10,5 до $12 млн.

В этом сезоне у Игоря 6 побед в 10 играх при 92,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60. Сейчас его команда занимает пятое место в Столичном дивизионе с 17 очками. Впереди ждет выездной матч с «Детройтом».

Фото: Gettyimages /Sarah Stier, Al Bello