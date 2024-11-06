«Вашингтон» забивает 4+ гола за матч и рвется в топы НХЛ. Как это произошло и чего ждать дальше?

«Вашингтон» вдавил газ в пол с самого начала регулярки. Команда одержала 8 побед в 11 матчах и забивает больше 4 шайб за игру.

Это те самые парни, что год назад заняли 28-е место по результативности в НХЛ с 2,63 гола за матч, лишь чудом попав в плей-офф.

Что стало причиной такого резкого взлета? Ударно начавший сезон Александр Овечкин? Или главный тренер Спенсер Карбери оказался не физруком, а гением? Попробуем разобраться.

Из-за чего «Вашингтон» стал чаще забивать?

Нельзя назвать что-то одно. Как говорилось в старой шутке, «причин может быть много, а последствия могут быть разными». Сфокусируемся на том, что видно невооруженным взглядом.

• Прогресс молодежи. В прошлом сезоне «Вашингтон» провел вынужденное обновление и показал контуры будущей команды. Важную часть в ней заняли Алексей Протас, Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер, не золотая молодежь, взятая в конце первого раунда драфтов, а в случае с Протасом вовсе в третьем. Все они выступили по своим меркам хорошо, но никто не добрался до отметки 0,5 очка за игру.

Тем приятнее видеть, что межсезонье они провели с пользой и в новый чемпионат вошли заряженными на 100%: двухметровый Протас носится по льду с такой скоростью, что хочется добавить к его фамилии приставку «Мак», а тот, у кого она есть, – Макмайкл – решил наконец-таки перестать быть мемом и показал, за что его выбрали под 25-м общим номером в 2019 году.

Оба зажигают на старте сезона, набирая больше очка за матч. Даже если они сбавят, болельщики успели увидеть, почему на этих парней сделали особую ставку – потенциал в них есть.

• Защитники стали активнее подключаться к атакам. В прошлом году «Вашингтон» действовал осторожно. Местами даже сверхосторожно. Игроки обороны воспринимали красную линию как красный сигнал светофора и отказывались переходить на ту сторону без крайней необходимости.

В нынешней регулярке защитники активно идут вперед и нередко оказываются на острие атаки.

Но если от молодого и дерзкого Сандина такие маневры ожидаемы, то включения 33-летнего ван Римсдайка, ни разу в карьере не набиравшего 25 очков за сезон, однозначно говорят, что система по сравнению с прошлым годом изменилась.

«Кэпиталс» стали чаще атаковать с численным преимуществом, что повлияло на рост результативности.

• Увеличилась глубина состава. Да, сейчас защитники Джейкоб Чикран и Мэтт Рой находятся в списке травмированных, но отрицать влияние группы новичков на команду было бы странно.

Возможно, именно появление Чикрана заставило «Вашингтон» пересмотреть отношение к роли оборонцев в атаке. Игнорировать его лучшие качества, большая часть которых видна только на чужой половине площадки, – преступление против здравого смысла.

Пускай Пьер-Люк Дюбуа иногда катается на прямых ногах, а Эндрю Манджипани осел в третьем звене, в прошлом сезоне у «Кэпиталс» не было таких мастеров в составе. Спенсер Карбери выстроил четыре относительно крепких звена, каждое из которых в удачный день способно подтащить.

А если в правильном настроении проснется вся команда, то «Вашингтон» готов закружить в карусели атак даже фаворитов сезона – «Рейнджерс» и «Даллас».

• Фактор Овечкина. Прошлый год стал для российского форварда проверкой на прочность. Тяжелейшая первая половина регулярки – 8 шайб за 43 игры, критика со всех сторон и досрочные проводы на пенсию, которые ему предрекали на канадском канале TSN. И на это были основания: временами Ови напоминал памятник самому себе, печально стоящий в левом круге вбрасывания при большинстве.

Вторая половина прошла куда лучше – 23 гола и 37 очков за 39 матчей. Овечкин раскочегарился и дал понять, что в хорошей форме он все еще тянет уровень топ-игрока в НХЛ. Вопрос оставался в том, есть ли силы и желание провести межсезонье, работая дополнительно.

В многочисленных интервью 39-летний нападающий рассказывал, что каждый год меняет набор упражнений и объем нагрузки в тренировочных лагерях, адаптируясь под возможности организма и стараясь не дать времени себя догнать. В этот раз подготовка прошла успешно.

Овечкин влетел в сезон с ноги, набрав 14 (7+7) очков за 11 первых матчей, повторил парочку рекордов для хоккеистов его возраста и выглядел так, словно нашел и съел горсть молодильных яблок.

Когда человек из топ-5 самых возрастных игроков НХЛ с такой удалью несется в оборону, стыдно отставать от него, как минимум в плане усердия.

Хоккейный коллектив – тонкая материя, и такие вещи отражаются на команде. Не зря многие клубы хотят видеть у себя заслуженных ветеранов в качестве живых примеров трудолюбия и правильных привычек.

Некоторые привычки Овечкина, вроде поедания Cheetos и бутеров Subway, трудно отнести к правильным, но Александр сейчас в таком возрасте и статусе, что способен не только голами влиять на результаты команды.

И да, если в прошлом году Овечкин превратился в игрока одного-двух касаний, стараясь как можно быстрее избавляться от шайбы, то в этом сезоне он чувствует себя гораздо увереннее. В первых 10 матчах Ови показал несколько шикарных финтов, вернув болельщиков во времена его яркой хоккейной молодости.

Не уходя от российского ветерана, ответим на еще один тревожащий многих вопрос.

Овечкин действительно играет справа?

И да и нет, но обо всем по порядку.

Тихий и мало кому интересный конец межсезонья в НХЛ взорвался сенсацией: Карбери пробует Овечкина на правом фланге. Лучшего в истории хоккея левого вингера – справа!

Однако нынешний главный тренер не был изобретателем этой идеи. В 2012 году Адам Оутс таким же образом пытался вдохнуть новую жизнь в Овечкина, приунывшего после оборонительного хоккея Дэйла Хантера и рекордно низких 65 (38+27) очков за сезон.

Помните Ови в таком образе?

За две следующих регулярки Александр взял «Харт Трофи», два «Ришара» и вернулся на вершину хоккейного мира. Так что замысел нельзя назвать провальным.

Сейчас к его повторению сложились естественные предпосылки. В звено к Овечкину, никогда не игравшему в защите хотя бы на среднем уровне и с возрастом потерявшим часть скорости, позарез был нужен быстрый, ориентированный на оборону и пасовую игру партнер, поскольку центрфорвард Дилан Строум тоже скорее завершитель, чем созидатель.

И такой игрок у «Вашингтона» нашелся – вышеупомянутый белорус Алексей Протас. Мощный, быстрый, хорош в защите, но есть нюанс – он не играет справа. Слева или в центре – пожалуйста, но не справа. Тут-то Карбери и пришел к идее перевода Овечкина на другой край площадки, что позволяло одним ходом решить целый ворох проблем.

Алексей Протас – новый партнер Овечкина по звену

При розыгрыше лишнего Ови все также занимает место в своем офисе, здесь без изменений. В равных составах он действительно чаще выходит справа, но не привязывается к позиции, нередко меняясь местами с Протасом уже на площадке.

Это вносит дополнительное разнообразие в игру и не дает защите привыкнуть. Из 7 шайб в сезоне Овечкин забросил 6 в равных составах, что нетипично для него. За последние три года Александр забил в большинстве 35% от всех своих голов.

Выходя на лед без Протаса, что случается нечасто, Овечкин железобетонно идет на левый фланг.

Таким образом, да, Ови играет справа, но только в равных составах и в сочетании с Протасом.

В чем резерв для улучшения?

Команде в некоторой степени везет. «Вашингтон» реализовывает 14,1% бросков в створ ворот, но цифра скорректируется в сторону уменьшения. Лучшая команда прошлой регулярки по этому показателю, «Ванкувер», имела 12% реализации по сезону.

Но это не значит, что команда обязательно скатится как по результативности, так и в турнирной таблице, ведь даже сейчас у нее есть моменты, которые можно улучшить.

• Игра вратарей. Прошлый сезон стал бенефисом Чарли Линдгрена – 30-летний ноунейм с шикарными усами вытянул «Вашингтон» в плей-офф, получив за это голоса в номинации на «Харт Трофи» и «Везина Трофи».

А теперь сравните усы Линдгрена с усами Овечкина на фото выше

Нынешний сезон он начал, как обыкновенный средний вратарь, допуская обидные ляпы. Так, первая шайба «Каролины» полностью на совести Чаки.

«Это просто необъяснимо. Не понимаю, как она попала в ворота, а не в ловушку?» – описал Линдгрен гол Дмитрия Орлова.

Его партнер по тандему Логан Томпсон сыграл начальный отрезок сезона не лучше. По продвинутой статистике ни один из голкиперов «Кэпиталс» не входит в топ-30 НХЛ на старте регулярки.

Обязательно настанет момент, когда команде понадобится лишний сэйв, и оба вратаря способны его сделать, мы видели это в предыдущих регулярках. За Томпсона говорят два солидных сезона за «Вегас».

Очевидный ресурс, которым «Кэпиталс» еще только предстоит воспользоваться.

• Большинство. «Вашингтон» находится на 30-м месте в НХЛ по реализации лишнего – 10,8% или 4 гола за 37 попыток.

Из хороших новостей, предыдущую регулярку команда начала еще хуже и имела позорные 5,66% после первых полутора месяцев. Несмотря на это, «Вашингтон» закончил сезон с приличными 20,6% и 18-м местом в лиге.

Большинство еще не раскрыло потенциал, но предположим, что на дистанции команда улучшит показатели и забьет несколько дополнительных голов.

Заключение

На «Вашингтон» в начале сезона приятно смотреть. Из гадкого утенка образца прошлого чемпионата команда превратилась в прекрасный бегущий коллектив с классным взаимодействием в атаке.

Впереди почти вся дистанция, но хочется верить, что «Кэпиталс» сохранят стартовый импульс и продолжат радовать своей игрой и голами Овечкина.

У этого коллектива есть опыт посрамления многих скептиков, включая меня, и превышения ожиданий. Так почему бы не повторить?

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