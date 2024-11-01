Ткачака считают говнюком даже сами игроки. А он явление в мировом хоккее

У Петухова новый любимый игрок.

Я включил документалку «Faceoff: Inside the NHL» от «Амазон Прайм», чтобы увидеть вот такого Мэттью Ткачака .

«В следующем году ты будешь мыть мне машину. Ты будешь работать на меня!» – кричит он одному заслуженному ветерану НХЛ (попробуем без спойлеров, насколько это возможно).

«Ты в порядке? Ты окей? – кричит он уже другому, не менее заслуженному. Еще и капитану. – Никогда не видел, чтобы капитан оставлял свою команду!»

Мы все знаем такого Мэттью, и в сети полно доказательств тому, что он именно такой игрок. Классический хоккейный говнюк.

До переезда во Флориду одним из самых ярких достижений Мэттью была растянувшаяся во времени схватка с Дрю Даути. И там не было какого-то рыцарства – просто куча хитов, тычков, в том числе довольно грязных, которую американец высыпал на одного из лучших защитников (и просто игроков) своего поколения.

«Я не уважаю его, – рычал Даути. – Его не уважает большинство игроков в нашей лиге. Это не просто мое мнение – это факт».

Такие парни как Ткачак здорово смотрятся в НХЛ и особенно в плей-офф, но они не меняют траектории клубов. Траектории меняют суперсуперзвезды, мегаталанты с полным скилл-пакетом: катание, бросок, скорость реакции, понимание игры. Кучеров, Айкел, Панарин, Капризов.

Не Ткачак. Такие, как Ткачак, выходят, чтобы позлить звезд другой команды, спровоцировать драку и уйти на скамейку штрафников. Ключевые моменты – игровые моменты – матчей такие хоккеисты обычно наблюдают с лавки.

По идее, Ткачак должен был стать одним из участников жесткой лидерской группы «Флориды». Но он ее фактически оживил, преобразил и даже возглавил.

Как так?

В документальной серии «Фейсофф» я увидел не только то, что и хотел увидеть – не только то, как Мэттью цепляет соперников. Я увидел направление, в котором расположен ответ на этот вопрос: почему именно он стал таким важным игроком для истории?

Вы точно в курсе, но напомню: без Ткачака «Флорида» была прекрасной, много забивавшей командой, способной проходить в плей-офф стареющий «Вашингтон», но по делу спотыкающейся о «Тампу».

Мэттью пришел из «Калгари» летом-2022 – и с тех пор «пантеры» не вылазят из финалов Кубка Стэнли. С его приходом изменился баланс на льду, изменилась харизма команды, и она просто стала другой.

И смысл, конечно, не только и не столько в трэш-токе и спровоцированных драках.

«Отец учил нас двум вещам, – говорят братья Ткачак в одной из серий «Inside», – сражаться и быть хорошим сокомандником».

«Выполняя эти вещи, – подводит итог Мэттью, – ты зайдешь в хоккее так далеко, как только сможешь».

Скажу прямо: я думаю, что Ткачак – очень интеллектуально развитый парень, и эту его особенность мы будто вообще пропустили. Немудрено, ведь она была скрыта под тоннами гов..., извините, трэша, который тот генерил на льду в «Калгари».

В рамках документалки Мэттью провел много времени один на один с камерой, и стало гораздо лучше понятно, кто он. Вот пример: Ткачак заходит к массажисту, который, очевидно, не каждый день появляется перед камерами.

- Итак, первая тема, – обращается к нему Мэттью. – За кого ты проголосуешь на выборах и почему?

Не то чтобы это прямо уровень Криса Рока, но это неожиданно хорошая шутка, выходящая за пределы не просто хоккейной разминалки, а хоккея вообще.

И не то чтобы мы тут обнаруживаем блестящее чувство юмора. Мы обнаруживаем интеллект.

«Когда я был молодым игроком, в первые три-пять сезонов в плей-офф, думаю, я был больше парнем, который старается не делать ошибок. – объясняет Ткачак перемену в своей траектории. – Осознавая это сейчас, я не верю, что позволял себе думать так. Я полностью поменял отношение к игре. Не могу сказать, что выделяюсь в чем-то одном. Но, я надеюсь, что известен как человек, против которого очень тяжело играть».

И это гребаная правда. Технически Ткачак не выделяется примерно ничем. Его проблемное катание отмечал даже наш Егор Чинахов. Хотя не нужно быть игроком НХЛ, чтобы это понимать.

Очевидный вывод: он добирает агрессией. Но проблема этой версии в том, что Ткачак дал «Флориде» не только кулаки и трэш-ток. Он дал элитные, четкие розыгрыши в большинстве. Он дал решающие голы. Он дал жесткие, быстрые и – да – умные позиционные атаки.

Мэттью выжимает максимум из того, что у него есть. И он понимает, что игра состоит не только из техники. Что слоев в ней намного больше одного.

Что психология существует, что ясный и холодный ум помогает не прогорать в решающие моменты, и что в решающие моменты сгорают даже лучшие технари мира – и если ты спокоен, то можешь на долю секунд опередить какого-то более техничного игрока. И забьешь победный гол.

Что набор бессмысленных и ничего особо не значащих фраз может сбить фокус у соперника – и тот начнет гоняться за тобой, а не за шайбой. И проиграет.

Мы по инерции смотрим на это поведение как на что-то плохое, за гранью, излишнее и необязательное. Ткачак забивает мусорные голы, ведет себя подло и пользуется тем, что судьи не видят всего (как недавно с Варламовым).

Кажется, что это за пределами минимальных приличий, что это подлость и низость и что такое не прощается.

Когда Ткачак предлагает подраться Сваймену – подлость.

Когда Ткачак материт Дэйво (так на самом деле в НХЛ называют Макдэвида) – подлость.

Но потом матчи заканчиваются – и вместе с ней заканчивается треш.

«Нереально, бро, – говорит Ткачак Свейману. – Было очень трудно».

И – почему-то это сильно зацепило – фраза Макдэвиду.

«Надеюсь, мы увидимся тут через год, хорошо?».

Да, дежурные слова победителя проигравшему. Но они точно означают: со свистком игра заканчивается. Это все заканчивается с сиреной.

Ткачак чувствует и контролирует все эти слои – я уверен – лучше всех в лиге на данный момент.

Поэтому он, парень с ограниченными техническими возможностями и никаким катанием, втащил себя в обойму 100-очковых игроков НХЛ и полноценных лидеров полноценного контендера.

Поэтому он стал игроком, который поменял историю.

По чистому таланту Ткачак и близко не входит в шестерку сборной США для игры с пустыми воротами – там должны быть Хьюз, Фокс, Айкел, Мэттьюс, Хьюз и Генцел/Миллер на пятаке. Но мы же знаем, что Мэттью в этой шестерке будет точно – если ему не вышибет руку какой-нибудь здоровяк.

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Фото: Gettyimages /Carmen Mandato / Staff, Rich Gagnon / Stringer