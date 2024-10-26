Идет в топ-15 бомбардиров лиги.

Иван Барбашев – главная российская звезда дня в НХЛ. Нападающий «Вегаса» оформил дубль в домашнем матче против «Оттавы» (6:4).

На 26-й минуте Барбашев зряче подставил клюшку под наброс Алекса Пьетранжело с синей линии. На общем плане комбинация выглядела как случайность, но камера из-за ворот показывает, насколько осознанно действовал Иван.

Этой шайбой «Голден Найтс» сравняли счет, однако еще до конца второго перерыва «Сенаторс» снова вышли вперед – отличился Адам Годетт. Чтобы перевернуть игру, «Вегас» дождался концовки: в третьем периоде выдал впечатляющую результативную серию – забил на 56-й, 57-й и 58-й минутах.

Гол Барбашева стал в этой цепочке последним – он поразил пустые ворота. Кажется, Иван мог и отдать Джеку Айкелу, но взял инициативу на себя, а потом, похоже, извинился перед партнером, качнув плечами.

Не отданная передача на Айкела оставила в ассистентах Пьетранжело: защитник оформил ассистентский хет-трик и закрыл матч с выдающейся полезностью – «+4».

Барбашев провел на площадке чуть менее 18 минут. Дубль с «Оттавой» уже второй для него в 8 матчах этого сезона. Впервые форвард выстрелил дуплетом в игре с «Колорадо» (8:4).

Всего же в активе Ивана 11 очков – он идет вторым бомбардиром в «Вегасе» и делит 10-14-е места во всей лиге. При этом Барбашев играет не так много – его средний айстайм равняется 16,5 минут.

Кроме того, за всю регулярку Барбашев сыграл лишь 5,5 минут в большинстве. Для сравнения: Айкел провел на льду в неравных составах в 6 (!) раз больше времени, и даже Павел Дорофеев, другой, менее авторитетный россиянин, сыграл при численном преимуществе 10 минут.

В расстановке 5х5 влияние Барбашева гораздо выше. В равных и полных составах он в среднем за матч проводит 14:43 – лучший результат в команде среди нападающих.

По ходу сезона Барбашев вместе с очками собирает комплименты. «С ним легко играть, – констатировал Айкел. – Он выигрывает много единоборств и хорош у бортов. Я думаю, что его бросок и снайперские навыки недооценивают. На льду он делает много разных мелочей, которые сильно облегчают мне работу».

Некоторым соперникам Барбашева из «Оттавы» об аналогичных характеристиках остается только мечтать. Вратарь «Сенаторс» Линус Улльмарк выбил у клуба шикарный контракт с кэпхитом $8,25 млн, но на льду пока менее успешен, чем в переговорах. Улльмарк проиграл третий матч в сезоне из четырех. В среднем за матч он пропускает 3,44 шайбы. По проценту отраженных бросков (88,2) швед располагается на далеком 44-м месте в лиге.

Надежды «Оттавы» на ближайшее будущее туманны: впереди «Колорадо», набравший ход после четырех поражений на старте. А вот «Вегасу» календарь благоволит: их следующий соперник – «Сан-Хосе», возможно, самая безнадежная команда лиги.

Ждем от Барбашева хет-трик?

Фото: East News /P Photo/John Locher, AP Photo/Chris O’Meara