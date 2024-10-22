Забил этой ночью Василевскому.

Накануне в лиге состоялся только один матч, и – несмотря на вывеску – нельзя сказать, что он получился сверхсобытийным (а все из-за Столарца). «Торонто» довольно уверенно переиграл дома «Тампу», оторвавшись в три шайбы уже к середине второго периода.

Но матч с таким количеством суперзвезд, разумеется, подарил сразу несколько сюжетов – пусть и небольших.

Мэттьюс – в топ-10 по голам до 28 лет. У него вся регулярка, чтобы оторваться от Овечкина

Остон пока не похож на обладателя «Морис Ришар Трофи»-2024. Не то чтобы голы даются с трудом, но подводит реализация – сейчас у него 3 гола с 34 бросков. Для сравнения: год назад к этому моменту было 7 с 31.

Свою третью шайбу в этом сезоне Мэттьюс положил как раз «Тампе»: в начале второго периода успешно добил с пятака в большинстве.

Это его единственная шайба за вечер, но Остон в целом был заметен: 6 бросков в створ, 2 заблокированных. По индивидуальным ожидаемым голам (1,17) он лучший в «Торонто» в игре (хотя реальный дубль на счету Нюландера).

Но куда интереснее то, что гол для 27-летнего усача стал 371-м – и по этому показателю он ворвался в исторический топ для игроков до 28 лет. Интересно, что с 10-й строчки он вытеснил Александра Овечкина!

Следующий день рождения у Остона только в сентябре 2025-го, так что у него есть вся эта регулярка, чтобы оторваться от капитана «Вашингтона» и обойти, допустим, Мишеля Гуле.

Хотя говорить о том, что Мэттьюс – следующий после Овечкина, кто будет претендовать на главный снайперский рекорд лиги, пока рано. Мы уже неоднократно разбирали график голов, по которому идет Александр – и его секрет не только в стабильности и отсутствии серьезных травм, но и в том, что он прибавлял по ходу карьеры (например, отрезок от 700 до 800 гола он прошел за 162 игры).

Получится ли так у американца – большой вопрос. Более детальное сопоставление его снайперского хода с карьерой Овечкина можно посмотреть здесь .

Нюландер – лучший снайпер «Торонто» прямо сейчас. Против «Тампы» – 2+1

Казалось, что на протяжении этого сезона все вцепятся глазами в Марнера, у которого истекает контракт, и не будут отпускать. Но это сложно, когда в команде сразу несколько суперзвезд – можно и косоглазие заработать.

К тому же Митч не дает особого повода для обсуждения: вроде не феерит, но при этом и не проваливается. Кажется, его 7 очков (1+6) – именно тот результат, которого ждут при нынешнем контракте (но, кажется, маловато для контракта побольше). Этим вечером у него 2 передачи, но главной звездой стал другой бомбардир «Торонто» (теперь тоже 7 очков) – Вильям Нюландер, выбивший с «Тампой» 2+1:

● отлично бросил из слота перед воротами после передачи Доми в начале матча;

● при голе Мэттьюса он поучаствовал передачей под бросок Марнера. Остон доел эту шайбу с пятака;

● на 28-й минуте Вильям с Доми убежали 2-в-1 – и швед не стал делиться. В итоге оказался прав.

«Я думаю, мы выступили довольно хорошо, – радовался Нюландер после игры. – «Тампа» отыгралась в первом периоде, но потом мы ускорились, совершили несколько рывков к ее воротам, и игра стала более открытой. Мы отлично убивали меньшинство и Столарц был невероятен: сделал несколько важных сэйвов, чтобы сохранить преимущество».

Неудачный вечер Василевского: 4 пропущенных, замена к середине матча

Столарц действительно провел отличный матч (32 сэйва с 34 бросков), не позволив «Тампе», которой продвинутая статистика насчитала 4,49 ожидаемых гола (к слову, у «Лифс» – 4,04), вернуться в игру. Чего не скажешь о вратаре гостей.

Откровенных ляпов Андрей Василевский не допускал, но, допустим, голы в домик – непривычное зрелище с его участием. Пусть даже и был выход 2-в-1.

На 30-й минуте, при 4:1 на табло в пользу «кленовых», Василевский уже сидел на скамейке – у него только 10 сэйвов с 14 бросков. У вышедшего на замену Юнаса Юханссона – 14 спасений и 1 пропущенный.

«Это было похоже на один из таких редких вечеров, – отмечал после игры тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер. – Думаю, я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз я меня Андрея за время нашей работы с ним. Но «Джей Джей» (Юнас Юхансон – Спортс’‘) не играл весь год, поэтому я посчитал, что пора дать ему время, а другому нашему парню – отдохнуть».

Старт Василевского в сезоне не назвать уверенным, но тут важно не количество его отраженных, а количество побед «Тампы»: 3 в 5 матчах – вполне достойный результат для этой сборки команды, и без Андрея этого бы не было.

Другой момент, что игру Василевского принято сравнивать с теми феерическими сезонами, когда он брал «Везину» и «Конн Смайт», но в последнее время делать это все труднее. Хотя даже сейчас он все равно остается одним из лучших вратарей современности.

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Фото: East News /Frank Gunn/The Canadian Press via AP