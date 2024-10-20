У «Нэшвилла» 0 очков в 5 матчах. А ведь летом они собирались за Кубком Стэнли 

Пока вообще не клеится.

Этим летом «Нэшвилл» был одним из главных поставщиков сенсаций на рынке свободных агентов. Клуб пополнили Джонатан Маршессо и Стивен Стэмкос с чемпионским опытом (3 чашки на двоих), а также крепкий защитник Брэди Шей. Новички были амбициозные, а планы – наполеоновские.

«Я хочу привезти Кубок Стэнли в Нэшвилл – я всегда хотел сделать это как тренер, и мне это не удалось, поэтому я несу ответственность за то, чтобы снабдить тренера своего клуба как можно большим количеством инструментов, чтобы привезти кубок сюда», – не стеснялся генеральный менеджер клуба Барри Троц.

«Мы хотим выиграть Кубок Стэнли. Именно поэтому мы играем в хоккей, – вторил ему Стэмкос. – Думаю, некоторые иногда боятся говорить об этом, но для достижения цели нужно верить в то, что ты можешь это сделать».

Возможно, им не стоило завышать ожидания. Пока «Предаторс» прочно обосновались на дне. После пяти матчей они не набрали ни одного очка, а прошлой ночью второй раз в сезоне проиграли «Детройту» – 2:5.

Что вообще происходит?

Проиграли «Ред Уингс» – в третьем периоде ничего не залетало

«Нэшвилл» очень сильно сдает под конец вечера: из пяти матчей в сезоне только в одном не проиграл третий период – в стартовом против «Далласа». Правда, и тогда две безответных шайбы не спасли: «Старс» все равно удержали победу. Но после той игры – вообще кошмар: четыре поражения из четырех, разница шайб – 2:10. Два раза «Нэшвилл» по ходу третьего периода имел равенство в счете – против «Сиэтла» и в последней игре с «Детройтом».

При этом не сказать, что «Нэшвиллу» не хватает сил на третьи периоды. Сейчас они дома перебросали «Ред Уингс» 16-7, причем два броска гостей пришлись на последние полторы минуты матча.

Но порой «Предаторс» просто не везет – например, вот как они пропустили решающую шайбу от Эндрю Коппа.

Общее настроение «Нэшвилла» хорошо передает капитан Роман Йоси:

Ключевой проблемой команды конкретно в этой игре был контроль зоны перед своими воротами – все три шайбы гости забросили из убойной зоны. Дилан Ларкин и Копп никакого сопротивления не встретили. А Владимира Тарасенко от ворот отделял хотя бы Жереми Лоузон, но бросать россиянину никто не мешал:

Лидеры играют слабее обычного. Стэмкос и Шей пока плохи

Конечно, наивно было ждать, что Стэмкос в новой команде с ходу будет разрывать. Но ноль очков в четырех матчах – явно не то, за что «Нэшвилл» платит $8 млн. В этот раз нападающий хотя бы открыл счет очкам – у него гол в большинстве. Однако Стэмкос без Кучерова все равно пока выглядит как деньги на ветер.

Не лучше ситуация у Шея: вместе с Йоси составляет первую пару обороны, но результативность у него ровно такая же, как и у Стэмкоса – 1+0 за пять игр. Как и Стивен, Брэди сейчас показывает, что в привычной системе он стоил гораздо больше, чем сам по себе.

Маршессо выглядит чуть лучше: 1+3 в 5 матчах – как раз примерно среднее по карьере в «Вегасе» (0,8 очка за игру). Но в равных составах у канадца только одна передача – в первом матче сезона. Улучшение большинства – здорово, но пока что это единственное, что у «Нэшвилла» выходит хорошо.

Филип Форсберг и Райан О’Райлли – пока единственные, кто идут примерно по тому же графику, по которому обычно: 5 очков у шведа и 4 – у канадца. Ни Йоси, ни Нюквист не показывают привычных цифр.

Сарос тоже проседает. 87,5% отраженных бросков и 3,64 шайбы за матч – чересчур низкие показатели для самого загруженного вратаря НХЛ сезона-2023/24. На длинной дистанции худшим его перформансом были 90,6% и 2,86 пропущенных в прошлой регулярке – посмотрим, вернется ли он хотя бы к этим цифрам.

И самый грустный факт: ни один игрок «Нэшвилла» не имеет положительной полезности – лишь у двоих нули, причем у Марка Дель Гайзо всего один матч.

Как итог – худший старт в истории клуба.

В истории клуба был сезон, в котором за первые 5 матчей «Предаторс» забросили всего 6 шайб, но все равно дважды победили. Был сезон, когда из первых пяти игр также не забрали ни одной – но тогда была одна ничья и два поражения в овертайме. Сейчас – абсолютный ноль. Разница шайб – минус 13 – худшая в истории команды. Трижды проиграли с разницей в 3+ шайбы. Все три этих поражения – от команд, которые прошлый плей-офф пропустили («Сиэтл» и дважды «Детройт»).

Следующая встреча – с «Бостоном» (3-2-1, 7 очков в 6 играх). И пока шансы «Нэшвилла» размочить ужасную серию не слишком высоки.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: East News /AP Photo/George Walker IV