Линди Рафф вернулся домой – в «Баффало». Есть и надежды, и сомнения

Предвкушение Алексея Белова – на максимуме.

«Баффало» 13 лет не был в плей-офф. С тех пор, как «Филадельфия» с тремя вратарями и Дэнни Бриэром забрала 7-й матч первого раунда в 2011-м. Бриэр тогда забил 6 голов, и это было особенно больно, потому что не так давно он блистал в «Сэйбрс» и даже был капитаном.

13 лет без плей-офф – это много. Это даже какой-то там антирекорд, о котором вообще не хочется помнить.

Но этим летом Баффало полон надежд – потому что Линди Рафф вернулся домой. Он все исправит. Он сделает то, что не смог ни один из шести тренеров, которые работали после него. Он знает, как выводить команду в плей-офф. Он делал это много раз. Последний, кто делал это с «Баффало».

«Это то, чего я не смог сделать как игрок. То, что нам почти удалось с тренерским штабом (в 1999-м). Я благодарен за возможность получить еще один шанс. Мечта всей моей жизни – выиграть чемпионат здесь, в Баффало», – первые слова Линди Раффа после возвращения.

Генеральный менеджер Кевин Адамс неделей раньше говорил, что при выборе тренера один из главных критериев – желание работать именно в этой команде. А в мире нет человека, который хотел бы этого больше, чем Рафф.

«Линди знает, как побеждать. И он знает, как вывести команду на новый уровень. Возможно, он самый конкурентоспособный человек, которого я встречал», – рассыпался в комплиментах Терри Пегула, владелец команды, который уволил Раффа в 2013-м. «Баффало» тогда пропустил только один плей-офф из тринадцати – не хватило всего трех очков. И неудачно начал следующий сезон: 6-11. Такое бывало не раз, и чаще всего Линди удавалось выправить ситуацию. Но тогда ему не дали такого шанса, несмотря на все заслуги перед клубом.

Это была отвратительная отставка , и все ее детали я помню, будто она случилась на прошлой неделе.

* * *

Коротко напомню, кто такой Линди Рафф – вообще в НХЛ и для «Баффало» в частности:

● 25 сезонов в «Сэйбрс»: 10 как игрок и 15 как тренер;

● один из двух тренеров, которые выводили «Баффало» в финал Кубка Стэнли: Линди сделал это в 1999-м, Флойд Смит – в 1975-м;

● единственный тренер «Баффало», имеющий положительный баланс побед в матчах плей-офф: 57-44. А в «Сэйбрс», между прочим, работал Скотти Боумэн. Да-да, после «Монреаля», с которым выиграл пять кубков, великий Боумэн семь лет был генеральным менеджером «Баффало» и четыре с половиной сезона – главным тренером. И баланс в плей-офф у него отрицательный: 17-18. После отставки Скотти на три года ушел в комментаторы – вот насколько непросто работать в «Сэйбрс»;

● один из двух представителей «Баффало», получивших «Джек Адамс», приз лучшему тренеру сезона (в 2006 году). Второй – Тед Нолан (1997);

● пятое место в НХЛ по количеству побед: 864 – Пол Морис обогнал его только в прошлом сезоне, и только потому, что Линди был уволен за 20 игр до конца;

● второе место по количеству побед с одной командой: 571 – впереди только Эл Арбур, творец династии «Айлендерс».

Спустя одиннадцать лет и шесть тренеров Пегула как бы признал, что был не прав.

У Линди и после «Баффало» наблюдался некоторый кризис доверия. Не то чтобы его недооценивали – хотя три года ассистентом в «Рейнджерс» именно на это и намекают, – но и из «Далласа», и из «Нью-Джерси» увольняли после первых же неудач. Несмотря на то, что эти неудачи были на фоне его же достижений.

В 2013-м Линди пришел в «Даллас», который пять лет не был в плей-офф. За следующие три сезона он вышел в плей-офф дважды, а в 2016-м вообще выиграл конференцию – по сути, одним звеном (Бенн – Спецца – Сегин). Той команде отчаянно не хватало глубины. А летом еще ушел защитник первой пары (Голигоски) плюс потеряли пару важных ветеранов из-за травм (Гемски пропустил почти весь сезон, Шарп – полсезона) – и случился болезненный откат. Итог: отставка. Еще один итог: сейчас у «Далласа», наверное, самый глубокий состав в лиге, по крайней мере, в атаке.

В 2020-м Линди пришел в «Нью-Джерси», находившийся в нижней точке перестройки. На третий год молодая банда выстрелила, установив рекорд клуба по очкам – 112. В следующем сезоне ушел ключевой помощник (Брюнетт), главный защитник (Дуги Хэмилтон) пропустил 62 матча, первый центр (Джек Хьюз) – 20 матчей, а основной вратарь (Витек Ванечек) превратился в тыкву (каковой он и является – сезон-22/23 был статистической аномалией). Итог: отставка к 62-й игре сезона. Еще итог: летом «Нью-Джерси» нашел более-менее нормального вратаря и добавил пару опытных игроков в защиту. За время работы Раффа в воротах «Нью-Джерси» были: Блэквуд, Уэджвуд, Хэммонд, Комри, Делл, Гиллис и Ванечек финальным аккордом. За такой набор генеральному менеджеру надо давать волчий билет, а не тренера увольнять.

* * *

Плюс в том, что недостаточное доверие в «Девилс» позволило Линди вернуться домой. Туда, где его любят и всегда ждут. За лето команда здорово укрепила боттом – теперь он, по крайней мере, на бумаге выглядит элитно. Молодежь стала старше на год, а значит более сильной и конкурентоспособной. Глубина состава впечатляет.

Но сомнения тоже есть.

Да, в прошлом сезоне многое не получилось, и команда, которая стояла на пороге плей-офф, совершила небольшой откат. Но Дона Грэнато уволили после двух лучших сезонов «Сэйбрс» с момента отставки Линди Раффа. Два лучших сезона за 12 лет!

«Баффало» набрал 91 очко в 2023-м – всего одного не хватило до зоны плей-офф. При этом «Сэйбрс» играли в яркий бесшабашный хоккей и стали третьими по забитым голам и седьмыми с конца по пропущенным. В начале следующего сезона Тэйдж Томпсон – автор 47 голов в 2023-м – получил травму запястья и отошел от нее только ближе к весне (Остон Мэттьюс из-за такой же просел до 40 голов, между 60 и 69). Важный игрок топ-6 Джек Куинн пропустил 55 игр из-за двух операций. На полсезона выбыл лучший оборонительный защитник Маттиас Самуэльссон. И все равно «Сэйбрс» были в гонке – с маленькими шансами, но в гонке.

Мне кажется вполне очевидным, что у Грэнато был долгосрочный план, который ему не удалось довести до конца. В прошлом сезоне он пытался добавить команде баланса, но что-то пошло не так – отчасти по объективным причинам, отчасти нет. Но поиск баланса – штука вообще непростая. Пол Морис два года назад с «Флоридой» на этом чуть не пролетел мимо плей-офф (хоть потом дошел до финала). А, например, Брюс Будро даже за три сезона не справился с настройкой баланса в «Вашингтоне» праймового Овечкина и в конце концов был уволен. А «Кэпиталс» болтало еще три года, пока не пришел Барри Троц.

Но «Баффало» на этом этапе развития вообще не был похож на команду плей-офф. Смотрите:

● в воротах два новичка; причем тот, который сейчас №1 (Луукконен), начинал третьим, а первым был 22-летний Леви с опытом на взрослом уровне в 7 матчей.

● возраст топ-4 защиты: 23 – 21 – 23 – 24. На что можно рассчитывать с такой молодой обороной? Даже если все они лидстремы (а они не все).

● первое звено, ни один игрок которого не войдет в топ-3 приличной команды плей-офф. Да, даже Тэйдж – мало где еще он будет первым центром.

● молодежное второе звено (21 – 22 – 22), драйвер которого (Джек Куинн) восстанавливался до декабря, а потом снова надолго сломался.

● в нижних звеньях – мешанина из недостаточно скилловых молодых игроков, еле ползающих ветеранов и боевичков, которые ближе к АХЛ, чем к НХЛ. Плюс Земгус Гиргенсонс – старательный, но ограниченный универсал, символ эпохи безвременья; все 12 сезонов, что «Баффало» провел без Раффа, он был в команде. Недостаточно хорош в силовой игре, недостаточно хорош в обороне и почти бесполезен в атаке. А так, конечно, отличный парень.

● тренер большинства (Мэтт Эллис) работает без году неделя, а в бытность игроком обитал в нижних звеньях и за всю карьеру провел на льду в большинстве 23 минуты. Не удивительно, что реализация была одной из худших в лиге. А представьте, например, прошлогоднюю «Тампу» без большинства: скорее всего, это не команда плей-офф даже с Кучеровым и Василевским (которых у «Баффало», напомню, нет).

● лучший нападающий (не вообще, а именно этого проблемного сезона – Кейси Миттлстадт, формально третий центр, начинавший сезон на фланге второго звена) обменивается в дедлайн на защитника.

Ну и теперь скажите мне, что этот винегрет должен выходить в плей-офф!

* * *

Однако разочарование от отсутствия роста на фоне больших ожиданий было слишком велико, а первые периоды в исполнении команды были в самом деле слишком отвратительны («минус 30» при общей разнице «плюс 2»). Ну и по реакции игроков на смену тренера можно сложить мнение, что она вроде бы напрашивалась – команда как будто расслабилась от демократичной манеры Грэнато.

Кейси Миттлстадт, перейдя в «Колорадо», признавался, что обалдел от того, какие тяжелые там тренировки. В похожем ключе высказывались другие игроки. И все лето только и было слышно: «ответственность», «дисциплина», «следующий уровень».

Это, конечно, правильно. Это как раз к Линди: дисциплину и ответственность он обеспечит. И на следующий уровень он выводил не одну команду.

Но у него есть свои особенности. Например, стиль, который он предпочитает – максимально быстрая игра, постоянное давление на соперника и на ворота. Он, как бы это сказать, не очень творческий. Он, кажется, не совсем подходит имеющимся лидерам, которые привыкли играть от владения, поэтому и по скорости, и по силовой составляющей «Баффало» Грэнато был в аутсайдерах. Плюс есть подозрение, что этот стиль чаще приводит к повышенному травматизму, который не раз подводил Раффа.

И еще вот что: «Девилс» с Линди за три с половиной года пропустили на 79 голов больше ожидаемого. Это худший показатель в лиге на этом отрезке, с гигантским отрывом. Значит ли это что-то еще, кроме того, что у команды все это время были манекены в воротах? Может быть, в том числе побочный эффект стиля?

В любом случае теперь будем проверять на практике в «Баффало».

* * *

Напрягает еще одна мелочь: в городе и команде все настолько устали от неудач, что больше просто не готовы ждать. А это грозит суетой, паникой и ошибками.

В команде отличная молодежь и супербогатый набор проспектов. Состав «Рочестера» (фарма «клинков») сейчас больше похож на какую-нибудь перестраивающуюся команду НХЛ типа «Сан-Хосе». Недаром он выиграл 3 из 4 предсезонных матчей в форме «Баффало», пока основа тренировалась в Европе, и даже два периода перемалывал «Коламбус», который выпустил вообще всех лидеров.

Так что я был бы максимально спокоен за обозримое будущее команды, если бы не этот настрой: сейчас или никогда. Или плей-офф в этом сезоне, или «сгорел сарай, гори и хата» – менеджера увольняем, тренера снимаем, лидеров меняем. Надеюсь, к концу сезона, если дела пойдут по плохому сценарию, у всех принимающих решения в клубе будет понимание, что это все еще сырая команда со слишком молодым костяком. Она вот-вот должна выстрелить, но это вот-вот может быть как сейчас, так и через год или даже через два. Недаром по всем мыслимым прогнозам на исход этого сезона «Баффало» не выходит в плей-офф. Тут, конечно, и сила привычки, но также и представление о слабых местах и особенно уровне конкуренции.

У «Сэйбрс» все еще слишком молодая оборона. Вратари, пока не доказавшие свой уровень вдолгую. Ни одной легитимной звезды в атаке. Тэйдж Томпсон однажды забрался в топ-20 по очкам, но ему уже 27, и это было в том лихом сезоне, когда «клинки» играли вообще без обороны. Я обожаю Тэйджа, считаю его современной лайт-версией Марио Лемье, но объективно на полноценную звезду он пока не тянет. И как будто никто из толпы проспектов не готов стать такой звездой, по крайней мере, в ближайшем сезоне.

Я уверен, что Рафф выжмет из команды все, что в ней есть. Не уверен, что этого хватит для плей-офф.

Но закончить все-таки хочется на хорошей ноте: Линди вернулся домой, его мотивация высока, состав очень талантливый, а поддержка безгранична. И потому предвкушение старта сезона – на историческом максимуме.

Фото: East News /SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, AP Photo/Ryan Remiorz, AP Photo/Matt Freed, File, AP Photo/Adam Hunger, AP Photo/Chris O’Meara; Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press