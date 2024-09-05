Чем запомнится новый сезон КХЛ? Кто сверкнет, а кто разочарует? Топ-блогеры Трибуны уже знают ответ

Перед стартом сезона всегда много вопросов. Кто станет чемпионом, какие будут главные тренды российского хоккея в новом году? Кто заберет MVP, а кто – звание главного разочарования? Насколько круто сработается пара Ротенберг – Кузнецов, почему «магнитке» будет сложно?

Уже сейчас обо всем рассказывают главные хоккейные авторы Трибуны. Скриньте, как говорится. А еще картинки кликабельны и ведут вас в блог автора, поехали!

Чемпион: «Динамо» Москва

Единственное, что отделяет бело-голубых от звания главного фаворита будущего сезона – это СКА и «Локомотив» вратарский фактор. Хантер Миска не убедил никого ни в момент подписания, ни на предсезонке.

Новичок «Динамо» видится мне неокончательным вариантом, на что намекает и зарплата в 20 млн рублей за сезон. Пойдет игра – хорошо, нет – будут искать другие опции. У клуба есть целый регулярный чемпионат, чтобы решить этот вопрос, а в остальном у москвичей проблем нет.

Но если серьезно, я просто хочу увидеть чемпионскую связку Миски и Пакетта.

Разочарование сезона (команда): «Автомобилист»

«Автомобилист» образца прошлого плей-офф влюбил в себя страстью, самоотдачей и выносом СКА во втором раунде. Им не хватило одной победы для выхода в финал, но многие забывают, что у команды были серьезные игровые проблемы в регулярке и в межсезонье «Автомобилист» сильнее не стал.

Не знаю, можно ли назвать вылет в первом раунде для команды, проигрывавшей на этой стадии 7 раз за последние 10 лет, разочарованием, но если да, то болельщики будут разочарованы.

Разочарование сезона (игрок): Диллон Дюбе, «Динамо» Минск

Во время прошлого локаута за океаном, КХЛ стала пристанищем для суперзвезд. Многие из них показали класс, вроде Овечкина и Бэкстрема или легенды того же минского «Динамо» Джо Павелски. Но среди них нашлись и шабашники, приехавшие за легкими деньгами. Нечто похожее я вижу у Диллона Дюбе.

Парень вляпался в историю, последствия которой еще только предстоит расхлебывать, а последний сезон в «Калгари» показал, что его голова занята совсем не хоккеем. Дюбе дали 600 тысяч долларов в год, намекая на роль лидера, но что-то мне подсказывает, что эти деньги он и близко не отработает.

Открытие сезона (команда): «Куньлунь»

Мытищинский Китайский клуб давно воспринимается в КХЛ как поставщик очков и как повод для сомнительных шуток вроде той, что в начале абзаца. Но, на удивление, в это межсезонье «Куньлунь» прилично усилился и вдобавок подписал тренерский штаб с Михаилом Кравцом.

Посмотреть за ними будет интересно в начале регулярки. Если и в этот раз китайцы не выйдут в плей-офф, то им уже ничего не поможет.

Открытие сезона (игрок): Владимир Михалев, «Сибирь»

В конце печального прошлого чемпионата новосибирские болельщики радовались локальным успехам. Одним из таких стало появление в основе 19-летнего форварда Владимира Михалева. За 9 минут в среднем за матч он набрал 6 (4+2) очков в 20 играх и несколько раз взорвал трибуны сольными проходами.

«Сибирь» снова будет бороться за плей-офф, и в этом замесе обычно нет места молодым, но, надеюсь, парню дадут побольше времени в наступающей регулярке, и он порадует публику в Новосибирске.

MVP сезона: Никита Гусев, «Динамо» Москва

Лучший игрок лиги должен получить соответствующий приз. Не удивлюсь, если Никита после вояжа в Северную Америку будет не на пике формы в начале сезона, но на дистанции мастерство скажется. Тем более недостатка в классных партнерах у него не будет.

Лучший бомбардир: Николай Голдобин, «Спартак»

Его связка с Порядиным и Морозовым стала настоящим украшением прошлого сезона. Магия слегка поблекла после травмы Морозова, но Голдобин все равно стал вторым бомбардиром регулярки КХЛ. В этом сезоне тройка снова соберется вместе, еще более сыгранная и уверенная в своих силах. Когда, если не сейчас, выигрывать гонку бомбардиров?

Лучший новичок: Дмитрий Гамзин, ЦСКА

Армейцы безудержно верят великолепной пятерке и вратарю, вызволенным в межсезонье из цепких лап североамериканских капиталистов. Я видел несколько матчей Просветова в прошлом сезоне и всеобщих восторгов не разделяю. Добавьте к этому факт, что 25-летний новичок не играл на европейских площадках лет восемь, и получится, что ставка на него не так надежна, как кажется. Этой ситуацией может воспользоваться Дмитрий Гамзин, которому под силу повторить прошлогодний успех Ильи Набокова, съесть конкурента и выиграть место в основе. Да, шансов на это немного, но больше, чем у Ивана Демидова заиграть в СКА, а у Егора Сурина забить хотя бы 10 голов в «Локомотиве».

Первая тренерская отставка: Олег Браташ, «Лада»

Кресло под 58-летним специалистом давно шатается. В межсезонье активно поползли слухи об отставке тренера, который умудрился вывести «Ладу» в плей-офф в первом же сезоне после возвращения в КХЛ. С такими достижениями обычно получают солидную прибавку, а Браташу едва не указали на дверь. Жду от тольяттинцев жесточайшего кризиса второго сезона, и в таких условиях с тренером церемониться не будут. Дал бы союзу «Лады» и Браташа еще два месяца, не больше.

Главная интрига сезона: Дата первой публичной ссоры Ротенберга с Кузнецовым

Иногда кажется, что весь российский хоккейный мир держится на двух китах: погоне Овечкина за рекордом Гретцки и ненависти к Роману Ротенбергу. В летние месяцы этого года поводов для хейта было достаточно, но главный из них – переход Евгения Кузнецова в СКА. Сейчас два действующих лица этого броманса смеются на камеру и клянутся в вечной дружбе, но разве кто-то сомневается, что скоро все изменится? В этих холерических отношениях обязательно пойдет трещина, вопрос – когда именно? Ожидаю, что любовная лодка разобьется о быт и перейдет в пассивно-агрессивную ругань в прессе еще до новогодних праздников.

Чемпион: «Металлург» Магнитогорск

Здесь отталкиваюсь от логики «кто может победить действующего чемпиона?». «Магнитка» объективно слабее не стала, пусть и начнет сезон без нескольких лидеров – к играм на вылет все должны быть в строю. В СКА с Ротенбергом во главе и 30 хоккеистами в обойме как в реального претендента на кубок я не верю, «Локо» не стал сильнее настолько, чтобы обставить магнитогорцев в очном противостоянии, ЦСКА в перестройке, у «Спартака» не хватает класса в обороне, у «Динамо» все еще нет сильного вратаря (Миска – это не решение проблемы).

На востоке «Авто» опять же не стал кардинально мощнее, Казань перестроечная и уязвимая, у «Авангарда» совершенно неизвестно, в каком состоянии вернется Ткачев и какой тренер Звягин, «Трактор» поменял всю систему игры, а «Салават», увы, не контендер ни по составу, ни по уровню тренерского штаба. Так и выходит, что в гипотетической серии до четырех на побед я бы поставил на «Металлург» против любого коллектива КХЛ, а значит и в качестве чемпиона я вижу именно дружину Разина.

Разочарование сезона (команда): ЦСКА Москва

Если бы не было новостей, что от Воробьева в этом году ждут Кубок Гагарина – «армейцев» тут бы и близко не было. Команда сменила полсостава, а многие новички последние сезоны провели вне КХЛ – логично, что уйдет время на адаптацию и гладко дела идти вряд ли будут. И, если честно, мне не верится, что к плей-офф ЦСКА раскроется так, чтобы одолеть условный Ярославль или «синих» соседей по столице. Слишком много вопросов – как адаптируются новички, потянет ли Просветов, получится ли у Ильи Петровича безболезненно привить свой стиль игрокам, в конце концов, как команда в целом будет выглядеть против равных по составу соперников. Пока совсем не верю, что «армейцы» смогут пройти больше одного раунда игр на вылет. И это было бы вполне адекватным результатом, но не для Есмантовича и компании.

Разочарование сезона (игрок): лидеры «Амура» (Алекс Гальченюк, Александр Хохлачев и Алекс Броадхерст)

Кандидатов было много, но я решил остановиться на дорогостоящей тройке форвардов «Амура» – от таких имен и зарплат болельщики будут ждать постоянной результативности, но в системе Мартемьянова это не очень реально. Такой хоккей помогает развиваться двусторонним форвардам вроде Шевченко, Барулина и Броссо, но чисто атакующие, так еще и сами по себе проблемные игроки (травмы Броадхерста, скандальные истории Гальченюка и Хохлачева) после не самых удачных сезонов в карьере вряд ли выиграют от оборонительного и стройного хоккея рулевого «Амура». Впрочем, я не думаю, что тройка откровенно провалится – они просто выступят хуже того, чего от них вправе ожидать аудитория лиги. Свои 30-40 очков они наберут.

Команд-открытий не будет

Не вижу ни одного коллектива, способного сенсационно пройти первый раунд плей-офф, а попадание в восьмерку лучших и вылет в 5-6 играх, на мой взгляд, не сделает какую-либо команду открытием (как это было с прошлогодней «Ладой»). Думаю, из относительно неожиданных участников в плей-офф мы увидим «Витязь» Павла Десяткова, а также продолжаю верить в Олега Браташа и тольяттинцев.

Открытие сезона (игрок): Даниил Бут, «Локомотив»

Проспект «Юты» и в прошлом сезоне временами демонстрировал свой класс, но в этом сезоне Бут должен закрепиться в топ-6 нападения «Локомотива» и стать полноценным лидером атак команды. Даниил проводит сильную предсезонку и хорошо сыгрался с Александром Радуловым, что лишь придало мне уверенности в том, что молодой габаритный форвард готов сделать новый шаг в своем развитии. Жду от Бута 35+ очков за сезон как минимум и место в топ-3 бомбардиров дружины Игоря Никитина.

MVP сезона: Никита Гусев, «Динамо» Москва

Пока готов рассуждать только о регулярке, а в ней все просто. Ткачев травмирован, а значит Никите Гусеву при отсутствии травм составить конкуренцию за статус лучшего игрока чемпионата у других хоккеистов вряд ли получится. Никита просто сильнее всех игроков КХЛ и я не вижу причин, почему в этом сезоне он не продолжит феерить и набирать более очка за игру – атака «бело-голубых»-то только усилилась. И мы должны быть благодарны, что можем каждую неделю смотреть за игрой столь талантливого хоккеиста.

Лучший бомбардир: Джошуа Ливо, «Салават Юлаев»

И тут пальма первенства будет за Гусевым, но повторяться было бы скучно, поэтому выберу игрока из потенциального топ-3 списка бомбардиров – прекрасного Джоша Ливо из моего любимого «Салавата». Возможно, кто-то подумает, что я предвзят, но канадец и в прошлом году набирал более очка за игру, и на этой предсезонке показал, что он – лучший игрок уфимской команды. Джошуа – один из лучших форвардов лиги в борьбе за шайбу, игровом интеллекте и плеймейкинге. При его броске и габаритах для КХЛ это создает убийственное комбо, которое заставляет верить в магию Ливо и в новом сезоне, который будет для нападающего первым полноценным в лиге. Надеюсь, что пройдет он его без травм и навяжет Гусеву конкуренцию за пальму первенства в списке бомбардиров.

Лучший новичок: Максим Великов, «Салават Юлаев»

Номинацию добавил для себя из личного желания. На этой предсезонке я увидел беспрецедентно мощную игру от Максима Великова, которого «Салават» получил в качестве части компенсации за принудительный трансфер Дроздова. Естественно, по чистому таланту Рябкин, Демидов и Сурин превосходят Великова, но их место в основном составе и игровое время вызывают вопросы, как и компетентность при действиях в обороне, а вот Максим показал, что способен и отрабатывать в обороне наравне с чеккерами команды (партнеры по звену – Гуськов и Ефремов), и создавать из ничего голевые моменты для себя и партнеров (гол Загребина «Нефтехимику» и собственный гол «Металлургу»). Очень надеюсь, что Великову будут доверять в сезоне, а он, в свою очередь, сполна оправдает выданные авансы.

Первая тренерская отставка: Дмитрий Квартальнов, «Динамо» Минск

У Минска очень классный по именам состав (кроме вратарской бригады, но там еще ведется поиск кандидатур). Тем не менее, в предсезонных матчах совсем не впечатлил ни ближайший резерв «зубров», ни основной состав команды, нормального рисунка игры мы не увидели. Зато уже были слухи о возможном уходе Хенкеля и Горбунова из-за неудовлетворенности Квартальнова их игрой, а зная прошлый опыт работы рулевого «Динамо» с легионерами есть сомнения и в том, что он сможет совладать с таким десантом иностранцев (чего стоит весь топ-6 обороны из североамериканцев). Не уверен, что Дмитрия уволят самым первым, но для меня его кандидатура – наиболее вероятная для отставки по ходу сезона.

Главная интрига сезона: Провалится ли снова СКА с Ротенбергом?

У питерских «армейцев» опять суперсостав во главе с Кузнецовым, и теперь оправданий точно не будет – любой результат, кроме победы в Кубке Гагарина, будет полным фиаско. Над Романом Борисовичем и структурой СКА смеется почти вся аудитория КХЛ (и однозначно есть за что), так что давление со всех сторон колоссальное, и ситуация патовая – пан или пропал.

Если пытаться ответить на вопрос – естественно, провалится. В Санкт-Петербурге нет ни реально высококлассного главного тренера, ни холодного и точного расчета в селекции, ни необходимого чемпиону спокойствия, ни сбалансированного ростера, в котором каждый на своем месте. Впрочем, кто знает – вдруг и такая стратегия сработает? Однако в данном контексте я не буду рад ошибиться от слова совсем.

Чемпион: «Локомотив»

Пойдем методом исключения. В ЦСКА и «Ак Барсе» масштабная перестройка (командам явно понадобится время) – требовать от этих команд кубок не очень разумно. Летом неплохо усилились «Авангард» и «Трактор», но тренерский фактор не дает причислить Омск и Челябинск к явным фаворитам: для Сергея Звягина предстоящий сезон станет первым в роли главного тренера, а Бенуа Гру – ранее не работал за рубежом. Для обоих специалистов предстоящий чемпионат станет большим испытанием. В теории к фаворитам можно было бы причислить СКА, но на практике команду тренирует Ротенберг. Московское «Динамо» хоронит вратарский фактор – на предсезонке Миска совсем не впечатлил.

Так и получается, что в наилучшем состоянии к старту сезона подошли прошлогодние финалисты «Металлург» и «Локомотив» – из этих двух команд и приходится выбирать фаворита. С небольшим перевесом, но все же склоняюсь к выбору в пользу ярославцев. Составы обеих команд существенных изменений не претерпели, но «Локо», в отличие от «Магнитки», как будто бы стал сильнее – по крайней мере на бумаге. Ярославцы усилили топ-6 возрастным, но все еще энергичным и заряженным Радуловым и канадским «центром» Байроном Фрэзом. Также мы вправе ожидать прорывного сезона от нескольких молодых игроков – Бута, Сурина и Симашева.

Разочарование сезона (команда): «Торпедо» НН

В первый год работы Ларионова в Нижнем Новгороде многие очаровались «Профессором» – прогрессивный, общительный, да еще и хоккей ставит красивый – действительно, как тут устоять? А вот второй сезон Игоря Николаевича у руля «Торпедо» выдался со всех точек зрения «похмельным» – тут вам и игровой кризис, и странные внутренние процессы. Борьба с Гафуровым, ссора с Кручининым, кейс Сизова и несправедливые наезды на видео-тренера – вряд ли что-то из этого положительно сказалось на атмосфере внутри команды. Рискну предположить, что в этом сезоне над «Торпедо» нависла вполне реальная угроза остаться без кубковой весны. Учитывая в целом приличный состав, не выход в плей-офф станет для команды Ларионова полным провалом.

Разочарование сезона (игрок): Хантер Миска, «Динамо» Москва

С одной стороны, странно разочаровываться в игроке, который провалил предсезонку. А с другой – неудачи легионеров всегда воспринимаются излишне чувствительно (завышенные ожидания + лимит), а тут еще и позиция проблемная. Едва ли не главная задача Сопина в это межсезонье заключалась в поиске основного вратаря. Видимо, снова промах.

Открытие сезона (команда): «Куньлунь»

Из аутсайдеров прошлого сезона наибольшими шансами на прогресс обладает «Куньлунь». Мытищинские китайцы неплохо усилились минувшим летом – особенно впечатляют подписания Кленденинга и Юрчо. Определенные надежды внушает и пришествие Михаила Кравеца – человек и в топ-клубе успел поработать, и результатов со скромными командами добивался. В общем, перспективы у «Драконов» неплохие.

Открытие сезона (игрок): Даниил Давыдов, «Северсталь»

В активе Даниила нет ни одного матча в КХЛ, но зато он мощно заявил о себе на предсезонке: 5+1 в двух матчах на мемориале Пучкова. Учитывая любовь, а главное умение, Козырева работать с молодыми игроками, Давыдов наверняка получит шанс в грядущем сезоне. Внушительный потенциал вкупе с доверием тренера смогут слепить из Даниила новую звезду «Северстали».

MVP сезона: Кто угодно

Самым ценным игроком сезона буквально может стать кто угодно – прошлогодняя история Набокова тому подтверждение.

Лучший бомбардир: Никита Гусев, «Динамо» Москва

Здесь все банально. Главные фавориты бомбардирской гонки Ткачев и Буше пропускают старт регулярки из-за травм, Голдобин не факт, что сможет выдать второй подряд суперсезон, а Кузнецов – неизвестно как быстро адаптируется к новым реалиям. Гусев со всех сторон выглядит более стабильной фигурой.

Лучший новичок: Иван Демидов, СКА

С огромной оговоркой – если будет играть. Ивану не повезло оказаться в самой укомплектованной команде лиги. В любом другом клубе Демидов наверняка играл бы в основе, но конкретно в СКА пробиться в состав будет крайне непросто. Впрочем, понадеемся на тренерскую мудрость Романа Борисовича. А уж если Ивану дадут шанс, он им точно воспользуется на все сто.

Первая тренерская отставка: Олег Браташ, «Лада»

В прошлом сезоне Браташ сотворил настоящее чудо, протащив «Ладу» в плей-офф. В предстоящей «регулярке» повторить успех будет крайне трудно, а руководство команды не сказать, что безгранично доверяет Олегу Владимировичу. В общем, при первых неудачах Браташ станет самым очевидным кандидатом на увольнение.

Главная интрига сезона: Сколько игроков СКА попросят понизить себе зарплату?

Для хоккея альтруизм игроков СКА – штука уникальная. Посмотрим, как далеко зайдет эта потолочная пирамида.

И бонусный прогноз от блогера Руслан16:

Чемпион: «Спартак» Москва

Очень хорошо поработали в межсезонье. Пришли реально классные легионеры: Адам Ружичка и Уильям Биттен. С приходом Миронова добавили качества обороне. Есть солидная молодежь, которая точно способна на прогресс: защитник Орлов, нападающий Александр Пашин. Порядин и Голдобин на пике, а самое важное, что есть очень солидные центры на любой вкус. И чисто атакующие типа Морозова, и силовые типа Ружички, и оборонительные типа Рубцова. Такие ребята как Герман Рубцов очень нужны в плей-офф. Очень приличная пара вратарей. В общем, глаз радуется.

Разочарование сезона (команда): «Сибирь»

Ни разу не очаровывался командами в КХЛ, однако выберу «Сибирь». В моем понимании она серая, пресная, скучная и еще много подобных эпитетов. Знаете, во всех боевиках есть герои и есть у них антагонисты, которые вызывают эмоции, а есть фоновые персонажи, которых даже не запоминаешь. Так вот, это «Сибирь». Игры мне их смотреть неинтересно, игроков, которые радовали, там нет.

Может, Сергей Широков, но ему уже 38 лет, думаю, он уже не сможет показывать приличный уровень в каждом матче.

MVP сезона: Герман Рубцов, «Спартак» Москва

Раз назвал чемпионом московский «Спартак», значит и MVP должен быть из этой команды. В прошлом сезоне я наконец увидел того парня, на кого в свое время «Филадельфия» потратила выбор в первом раунде. Лучший игрок третьих-четвертых звеньев за последние два года. Кто-то скажет, что я дуралей, раз называю игрока нижних звеньев потенциальным MVP, но кубки выигрывают именно такие ребята.

А кого вы видите фаворитом нового сезона? Делитесь мнением в комментариях, отвечайте блогерам, закидывайте свои варианты и прогнозы. Велкам!

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Даничев, Александр Вильф, Александр Кряжев, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; vk.com/hcsalavat ; vk.com/hcdinamoby.