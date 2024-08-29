Пять печальных серий в НХЛ, которые прервутся в новом сезоне

Серии бывают разные. Все хотят такую, как у «Айлендерс» конца 70-х и начала 80-х – четыре Кубка Стэнли подряд. Но жизнь преподносит 55 лет без побед, как у «Ванкувера».

О последних мы и поговорим. Они отличаются разной степенью паршивости, но каждый клуб в этой подборке с удовольствием избавился бы от своей. На счастье, неудачи некоторых команд могут завершиться в предстоящем сезоне. Вот далеко не полный список подобных серий.

3 года большинство «Филадельфии» – худшее в НХЛ

В начале прошлого сезона все иронизировали над «Вашингтоном», чьи спецбригады с буксующим Овечкиным показывали эффективность около 5%. Затем эстафетную палочку насмешек перехватил «Питтсбург», который с Кросби, Малкиным и Карлссоном – тремя будущими членами Зала славы в составе – 37 раз подряд не реализовал лишнего.

Однако на дистанции всего регулярного чемпионата слабейшее большинство оказалось у «Филадельфии», причем с весомым отрывом. «Флайерс» забивали в 12,2% попыток, тогда как предпоследняя команда в рейтинге, «Коламбус», имела 15,1%.

Самое печальное для болельщиков клуба, что подобная ситуация происходит не первый год. В сезоне-2022/23 «Филадельфия» показала 15,5%, также оставшись последней, а за год до этого – снова 32-я позиция в НХЛ с 12,5%. Место проклятое, не иначе.

Удивителен не сам факт слабого большинства «Филадельфии», а то, что в лиге, где все когда-нибудь отталкиваются от дна, можно быть в чем-то худшим три сезона подряд.

Во многом с этим связан непомерный хайп вокруг приезда Матвея Мичкова. Да, его рано рассматривать как системообразующего игрока, но, чтобы добавить пару-тройку процентов к эффективности команды в неравных составах, хватит одного классного исполнителя. Посмотрим, сможет ли российский форвард стать им для «Флайерс».

Филадельфийский мессия Матвей Мичков

13 лет «Баффало» без плей-офф

Когда ты третья команда в штате, где есть «Рейнджерс» и «Айлендерс», заинтересовать нейтрального зрителя нереально сложно, особенно, если десятками лет не выходить в плей-офф.

Смысл существования «Баффало» в последние годы сводится к тому, чтобы заполучить хоккеистов, которые выиграют Кубок Стэнли… в других клубах. Кайл Окпосо, Дмитрий Куликов, Сэм Райнхарт, Райан О’Райлли, Брэндон Монтур и Джек Айкел – все эти люди прошли курс молодого бойца в «Сейбрс», а позже в разных командах подняли заветную чашку над головой.

Стоило сбежать из "Баффало" и вуаля – победный гол в седьмой игре финала

Кто в «Баффало» играл, тот в цирке не смеется. Так можно описать последние годы затянувшейся перестройки. Клуб так давно обитает внизу таблицы, что собрал огромную пачку проспектов и теперь не знает, что с ней делать. Сложилась парадоксальная ситуация: фарм-система трещит по швам от переизбытка талантов, а в основе играть некому. Перспективные игроки слишком сырые и необстрелянные.

В этом сезоне «Сейбрс» сделали несколько решительных по меркам клуба ходов: подписали опытного Джейсона Цукера, взяли группу боевитых парней в низшие звенья и приправили это новым главным тренером.

Ветеран хоккейного мира Линди Рафф должен научить одну из самых молодых команд лиги дисциплине, самоотдаче и стабильности – всему тому, чего им не хватало. После фиаско в «Нью-Джерси» 64-летний специалист находится не в фаворе у экспертов и аналитиков, но терять «Баффало» нечего.

Конкуренция на Востоке ожидается высокая, но если «Вашингтон» пролез в плей-офф сезоном ранее, почему бы «Баффало» не последовать их примеру?

31 год канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли

Согласно статистике прошлого сезона, НХЛ на 42,5% состоит из канадских игроков. В стране кленового листа обожают хоккей, в части провинций из него сделали целый культ, но ни одна из семи команд местных команд не побеждала в плей-офф с 1993 года.

В финале того Кубка Стэнли "Монреаль" обыграл "Лос-Анджелес" с Гретцки со счетом 4-1 в серии

Если пытаться детально разобраться в причинах, то выйдет целая диссертация. В списке обязательно будут налоги, которые в Канаде выше, чем в США, давление болельщиков и прессы, которое в Канаде выше, чем в США, климат, который в Канаде… ну, вы поняли.

Но, кроме этого, канадским клубам банально не везет. За 30 лет они 7 раз выходили в финал, в пяти из них играли седьмой матч и неизменно в нем уступали. Этой судьбы не избежал и «Эдмонтон», почти совершивший величайший камбэк в истории НХЛ в прошлом сезоне.

Однако есть основания полагать, что время «Ойлерс», как и всей Канады, наконец пришло. «Флорида» ослабла, потеряв после чемпионства пару важных игроков. «Рейнджерс» и «Даллас» остались при своих, а вот «Эдмонтон», добавив Джеффа Скиннера, очередного хоккеиста «Баффало», способного взять кубок после ухода, и Виктора Арвидссона, стал даже сильнее.

Если Макдэвиду и компании не хватило одной победы год назад, то сейчас они, злые и голодные, униженные и оскорбленные поражением в финале, будут готовы рвать соперников на мелкие кусочки. По крайней мере, такова версия болельщиков «Эдмонтона». И в этом сезоне она звучит как никогда реалистично.

У парня справа – лучший индивидуальный перфоманс в плей-офф со времен Лемье в 1991-м, а парень слева – чемпион

50 лет ни один игрок «Нью-Джерси» не набирал 100 очков за сезон

Да, формально клуб базируется в Нью-Джерси с 1982 года, но восемь лет до этого будущие «Девилс» располагались в Миссури и Колорадо. И с момента основания в команде не нашлось никого, кто набрал бы 100 баллов за результативность в регулярном чемпионате.

Три Кубка Стэнли, еще два финала, и у этой выдающейся франшизы не нашлось никого достаточно результативного? Звучит как бред, но это факт.

В НХЛ всего пять клубов, чьи хоккеисты никогда не достигали заветной трехзначной отметки: «Нэшвилл», «Коламбус» и два новичка – «Вегас» и «Сиэтл». «Нью-Джерси» в этом списке с отрывом самый возрастной.

Однако у команды есть достойный кандидат, способный прервать серию, – 23-летний Джек Хьюз. Он набрал 99 баллов в сезоне-2022/23 и мог добиться большего в прошлой регулярке, но все испортили травмы. Хьюз мощно начал, но затем много пропустил из-за повреждений, а после возвращения играл не так ярко.

Болельщики "Нью-Джерси" надеются больше никогда не видеть Джека Хьюза в этом положении

В чемпионат-2024/25 «Девилс» входят с новым тренером Шелдоном Кифом, улучшенным составом и большими амбициями. Хьюз должен стать вишенкой на торте успеха «Нью-Джерси» в этом сезоне и пробить планку в 100 очков. Главное, чтобы здоровье не подвело.

57 лет «Торонто» не побеждает в Кубке Стэнли

В апреле 2018 года культовый журнал The Hockey News вышел с заголовком: «Планируйте парад! «Торонто» выиграет Кубок Стэнли, вопрос в том, когда и как много будет побед?».

На обложке выпуска красовались юные и свежие звездочки канадской команды: Митч Марнер, Остон Мэттьюс и Уильям Нюландер, на чьи плечи возложили непростую задачу – вернуть трофей в Канаду. Да уж, мало что бывает хуже неоправданных надежд.

Так когда парад?

На деле шутки про чемпионский парад имеют более глубокие корни, а сами «Мэйпл Лифс» не выигрывали плей-офф с 1967-го. Это было бы грустно, если бы не было так смешно.

В мире должно быть какое-то постоянство: ночью светит луна, днем палит солнце, а после первого раунда плей-офф НХЛ горят седалища фан-базы «Торонто» – самой пафосной группы болельщиков в лиге. Их высочайшее самомнение вместе с полным отсутствием результатов у команды дает отличную базу для шуток, которой пользуется большая часть хоккейного мира.

Справедливости ради, многие фаны «Листьев» за годы разочарования познали всю бренность бытия и перешли на рельсы самоиронии, выдавая сквозь боль и слезы качественные мемы.

Карта на основе секретных документов

Следующий сезон станет последним шансом для большой четверки, куда кроме вышеупомянутых Марнера, Мэттьюса и Нюландера вошел Джон Таварес.

Причины их неудач пытались разобрать десятки авторов и специалистов, но в новом сезоне это не будет иметь значения. Лидеры команды, за исключением Тавареса, сейчас на пике физических возможностей и в оптимальном возрасте для победы.

Да и весело будет, если сухую серию Канады в Кубке Стэнли прервет именно «Торонто». Веселее будет разве что очередной вылет в первом раунде.

Спасибо за внимание, если вспомнили интересную серию, не упомянутую в тексте – пишите в комментах, обсудим.

Если вам понравилось и было интересно читать, ставьте плюс. Этот формат поддержки самый наглядный.

Подписывайтесь на блог, чтобы не пропустить новые тексты. Этот формат поддержки самый приятный.