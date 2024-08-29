КХЛ-2024/25. Фэнтези-превью

От редакции : уже пора собирать фэнтези-команды в КХЛ , сезон стартует 3 сентября. А здесь превью от легенды хоккейного фэнтези Wolski, чтобы вы могли сориентироваться, кто нужнее всех в составах. Создать команду можно тут .

В этот раз не будет обширного превью, коротенько и по фактам.

«Авангард»

Джокеры:

Филатьев (600) и Рейнгардт (700) за такую цену просто подарок.

Травмы:

Буше не будет до середины сентября. Ткачев выбыл в лучшем случае до декабря. Гуляев пропустил почти всю предсезонку, но должен быть готов к старту сезона. Коледов под вопросом.

Предполагаемый состав:

«Автомобилист»

Джокеры:

Обидин (700) и Хрипунов (900) хорошие варианты, если у вас нет денег на топ-6.

Предполагаемый состав:

«Адмирал»

Джокеры:

Шэн (800), Завгородний (1000) и Старков (1000) хорошие варианты

Предполагаемый состав:

«Ак Барс»

Джокеры:

Терехов (700) и Кошелев (1300)

Предполагаемый состав:

«Амур»

Джокеры:

Гуркин (800) и Дюрандо (1200)

Предполагаемый состав:

«Барыс»

Джокеры:

Апальков (700) и Эллисон (1100)

Предполагаемый состав:

«Витязь»

Джокеры:

Воробьёв (700) и Бучельников (1100)

Предполагаемый состав:

«Динамо» Минск

Джокеры:

Гросс (800), Усов (600), Пинчук (1200)

Предполагаемый состав:

«Динамо» Москва

Джокеры:

Ильенко (700), Кудрявцев (900) и Слепышев (1500)

Предполагаемый состав:

«Куньлунь»

Джокеры:

Кленденинг (800), Локхарт (800), Якупов (1100)

Предполагаемый состав:

«Лада»

Джокеры:

Баранцев (700), Ожгихин (800), Греко (1200)

Предполагаемый состав:

«Локомотив»

Джокеры:

Бут (900), Алексеев (1300)

Травмы:

Рафиков и Береглазов лечились всё лето, но их ждут в строю к старту сезона, Каюмов пропустил последний этап подготовки, но тоже должен восстановиться к первой игре.

Предполагаемый состав:

«Металлург» Мг

Джокеры:

Коробкин (1000) и Силантьев (1200)

Травмы:

Юров не сыграет до середины сентября, Канцеров и Зернов до ноября.

Предполагаемый состав:

«Нефтехимик»

Джокеры:

Жукенов (900), Соколов (900), Лещенко (1100)

Предполагаемый состав:

«Салават Юлаев»

Джокеры:

Цулыгин (700), Василевский (700), Сучков (1100)

Предполагаемый состав:

«Северсталь»

Джокеры:

Фомин (цена неизвестна), Д.Давыдов (600), Подшивалов (700), Муханов (700), Ильин (1000)

Травмы:

Информации о причинах отсутствия во всех контрольных матчах Буренова и Грудинина найти не удалось.

Предполагаемый состав:

«Сибирь»

Джокеры:

Мартынов (700), Гоголев (1000), Белоусов (900)

Предполагаемый состав:

СКА

Джокеры:

Зыков (1200), Алистров (1500)

Травмы:

Никишин и Педан пропустили всю предсезонку, но говорят, что будут готовы играть уже в первом матче сезона. Плотников получил сильнейший щелчок в лицо и пропустит примерно месяц.

Предполагаемый состав:

«Сочи»

Джокеры:

Иванов (1300), М.Федотов (900), Попов (700), Чебыкин (900), Рассказов (1000)

Предполагаемый состав:

«Спартак»

Джокеры:

Савиков (800), Пашин (900), Галимов (1100)

Предполагаемый состав:

«Торпедо»

Джокеры:

Конюшков (900), Ян (1000), Артамонов (1100)

Предполагаемый состав:

«Трактор»

Джокеры:

Телегин (800), Светлаков (1100), Тертышный (1000)

Предполагаемый состав:

ЦСКА

Джокеры:

Охотюк (700), Полтапов (800), Исхаков (1300)

Предполагаемый состав:

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FAQ

Кто такие лимитчики?

Лимитчики – это молодые игроки, попадающие под лимит на молодых игроков, в заявку команды на игру должны попадать один игрок 2004 года рождения и один игрок 2005 года рождения. Лимитчиков можно и не включать в заявку на игру, но тогда команда может заявить на матч не более 21 игрока (включая 3 вратарей)

Откуда информация о сочетаниях игроков?

Из открытых источников, всё лето собирается информация по контрольным играм, анализируются игровые сочетания в этих матчах, но основе этого, на основе интервью тренеров, видео трансляций матчей и собственных умозаключений появляется состав в том виде, в котором вы его видите в превью.

P.S. В этом году смотрел очень мало предсезонных матчей, поэтому бригады большинства составлял в основном опираясь на прошлый сезон и на свои мысли.

Откуда ты берешь картинки для предполагаемых составов?

Картинки я беру из игры Eastside Hockey Manager.

Откуда ты скачал свежие ростеры для этой игры?

За основу взята одна из баз от сайта ehmtheblueline.com и дальше доведена до актуальных составов.

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Топовое фото: ska.ru