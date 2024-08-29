КХЛ-2024/25. Фэнтези-превью
От редакции: уже пора собирать фэнтези-команды в КХЛ, сезон стартует 3 сентября. А здесь превью от легенды хоккейного фэнтези Wolski, чтобы вы могли сориентироваться, кто нужнее всех в составах. Создать команду можно тут.
В этот раз не будет обширного превью, коротенько и по фактам.
«Авангард»
Джокеры:
Филатьев (600) и Рейнгардт (700) за такую цену просто подарок.
Травмы:
Буше не будет до середины сентября. Ткачев выбыл в лучшем случае до декабря. Гуляев пропустил почти всю предсезонку, но должен быть готов к старту сезона. Коледов под вопросом.
Предполагаемый состав:
«Автомобилист»
Джокеры:
Обидин (700) и Хрипунов (900) хорошие варианты, если у вас нет денег на топ-6.
Предполагаемый состав:
«Адмирал»
Джокеры:
Шэн (800), Завгородний (1000) и Старков (1000) хорошие варианты
Предполагаемый состав:
«Ак Барс»
Джокеры:
Терехов (700) и Кошелев (1300)
Предполагаемый состав:
«Амур»
Джокеры:
Гуркин (800) и Дюрандо (1200)
Предполагаемый состав:
«Барыс»
Джокеры:
Апальков (700) и Эллисон (1100)
Предполагаемый состав:
«Витязь»
Джокеры:
Воробьёв (700) и Бучельников (1100)
Предполагаемый состав:
«Динамо» Минск
Джокеры:
Гросс (800), Усов (600), Пинчук (1200)
Предполагаемый состав:
«Динамо» Москва
Джокеры:
Ильенко (700), Кудрявцев (900) и Слепышев (1500)
Предполагаемый состав:
«Куньлунь»
Джокеры:
Кленденинг (800), Локхарт (800), Якупов (1100)
Предполагаемый состав:
«Лада»
Джокеры:
Баранцев (700), Ожгихин (800), Греко (1200)
Предполагаемый состав:
«Локомотив»
Джокеры:
Бут (900), Алексеев (1300)
Травмы:
Рафиков и Береглазов лечились всё лето, но их ждут в строю к старту сезона, Каюмов пропустил последний этап подготовки, но тоже должен восстановиться к первой игре.
Предполагаемый состав:
«Металлург» Мг
Джокеры:
Коробкин (1000) и Силантьев (1200)
Травмы:
Юров не сыграет до середины сентября, Канцеров и Зернов до ноября.
Предполагаемый состав:
«Нефтехимик»
Джокеры:
Жукенов (900), Соколов (900), Лещенко (1100)
Предполагаемый состав:
«Салават Юлаев»
Джокеры:
Цулыгин (700), Василевский (700), Сучков (1100)
Предполагаемый состав:
«Северсталь»
Джокеры:
Фомин (цена неизвестна), Д.Давыдов (600), Подшивалов (700), Муханов (700), Ильин (1000)
Травмы:
Информации о причинах отсутствия во всех контрольных матчах Буренова и Грудинина найти не удалось.
Предполагаемый состав:
«Сибирь»
Джокеры:
Мартынов (700), Гоголев (1000), Белоусов (900)
Предполагаемый состав:
СКА
Джокеры:
Зыков (1200), Алистров (1500)
Травмы:
Никишин и Педан пропустили всю предсезонку, но говорят, что будут готовы играть уже в первом матче сезона. Плотников получил сильнейший щелчок в лицо и пропустит примерно месяц.
Предполагаемый состав:
«Сочи»
Джокеры:
Иванов (1300), М.Федотов (900), Попов (700), Чебыкин (900), Рассказов (1000)
Предполагаемый состав:
«Спартак»
Джокеры:
Савиков (800), Пашин (900), Галимов (1100)
Предполагаемый состав:
«Торпедо»
Джокеры:
Конюшков (900), Ян (1000), Артамонов (1100)
Предполагаемый состав:
«Трактор»
Джокеры:
Телегин (800), Светлаков (1100), Тертышный (1000)
Предполагаемый состав:
ЦСКА
Джокеры:
Охотюк (700), Полтапов (800), Исхаков (1300)
Предполагаемый состав:
FAQ
Кто такие лимитчики?
Лимитчики – это молодые игроки, попадающие под лимит на молодых игроков, в заявку команды на игру должны попадать один игрок 2004 года рождения и один игрок 2005 года рождения. Лимитчиков можно и не включать в заявку на игру, но тогда команда может заявить на матч не более 21 игрока (включая 3 вратарей)
Откуда информация о сочетаниях игроков?
Из открытых источников, всё лето собирается информация по контрольным играм, анализируются игровые сочетания в этих матчах, но основе этого, на основе интервью тренеров, видео трансляций матчей и собственных умозаключений появляется состав в том виде, в котором вы его видите в превью.
P.S. В этом году смотрел очень мало предсезонных матчей, поэтому бригады большинства составлял в основном опираясь на прошлый сезон и на свои мысли.
Откуда ты берешь картинки для предполагаемых составов?
Картинки я беру из игры Eastside Hockey Manager.
Откуда ты скачал свежие ростеры для этой игры?
За основу взята одна из баз от сайта ehmtheblueline.com и дальше доведена до актуальных составов.
Собрать команду в фэнтези КХЛ – здесь
Топовое фото: ska.ru
Данные взяты с флешскор, возможно там не все матчи
https:// docs.google .com/spreadsheets/d/1-1BeZ35q8qvgaKgzJMgecob-EdAQuz1cEnC_LNUU0hM
(убрать пробелы)
Подскажи пожалуйста есть ли инфа что с Прессом? На предсезонке сыграл мало игр (последние не играл) и в очках где играл не отметился
Спасибо, Саша!