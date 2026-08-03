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  4. Кучеров – лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network. Пастрняк – 2-й, Капризов – 3-й, Марнер – 4-й, Панарин – 12-й, Овечкин не вошел в топ-20

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Кучеров – лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network. Пастрняк – 2-й, Капризов – 3-й, Марнер – 4-й, Панарин – 12-й, Овечкин не вошел в топ-20
Никита Кучеров – лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network.

NHL Network представил топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ

В список вошли три россиянина – Никита Кучеров («Тампа», 1-е место), Кирилл Капризов («Миннесота», 3-е) и Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 12-е). 

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах (929) – в список не попал. 

1. Никита Кучеров («Тампа»);

2. Давид ПастрнякБостон»);

3. Кирилл Капризов («Миннесота»);

4. Митч МарнерВегас»);

5. Микко Рантанен («Даллас»);

6. Мэттью Болди («Миннесота»);

7. Джейсон Робертсон («Даллас»);

8. Мэттью Ткачак («Флорида»);

9. Коул Кофилд («Монреаль»);

10. Вильям Нюландер («Торонто»);

11. Кайл Коннор («Виннипег»);

12. Артемий Панарин («Лос-Анджелес»)

13. Брэндон Хэйгл («Тампа»);

14. Сэм Райнхарт («Флорида»);

15. Мартин Нечас («Колорадо»);

16. Джейк Генцел («Тампа»);

17. Клейтон Келлер («Юта»);

18. Брэди Ткачак («Флорида»);

19. Каттер Готье («Анахайм»);

20. Лукас Рэймонд («Детройт»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoДавид Пастрняк
logoБрэди Ткачак
logoВиннипег
logoКоул Кофилд
logoБостон
logoКайл Коннор
logoФлорида
logoМартин Нечас
logoКаттер Готье
logoМэттью Ткачак
logoМикко Рантанен
logoТоронто
logoКолорадо
logoЛукас Рэймонд
logoВильям Нюландер
logoЮта
logoМитч Марнер
logoМонреаль
logoБрэндон Хэйгл
logoДетройт
logoАнахайм
logoВегас
logoМэттью Болди
logoСэм Райнхарт
logoКлейтон Келлер
logoДжейсон Робертсон
logoДаллас
logoДжейк Генцел

Комментарии

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Овечкина будут пихать в каждую такую новость даже после завершения карьеры
Куч и Паста безоговорочные топ1 и топ2. Остальных в десятке можно мешать на вкус и цвет. Единственно, Кофилду в десятку рановато еще, имхо.
Никита без сомнений лучший крайний в НХЛ
Панарина както низковато, по-моему
Пацанов с Каролины прокатили, не фанат Свечникова, но в любой другой команде он бы звездой был
Ответmaxuser
Пацанов с Каролины прокатили, не фанат Свечникова, но в любой другой команде он бы звездой был
Серьёзно? Он даже в своей команде не главная звезда.
Ответalbert_lucky
Серьёзно? Он даже в своей команде не главная звезда.
Потому что у Рода команда звезда, а не индивидуально игроки
Как по мне, Нюландера и Ткачука поставили низковато. Тот же Болди или Кофилд, наоборот, расположены высоко. Возможно, сделали такой выбор из-за их возраста
Ответborchinec-05
Как по мне, Нюландера и Ткачука поставили низковато. Тот же Болди или Кофилд, наоборот, расположены высоко. Возможно, сделали такой выбор из-за их возраста
Кофилд все-таки 50 выдал за сезон (51), не каждому такое дано, так что сойдет.
1. Каприз 0.59
2. Колфилд 0.54
3. Куч 0.526
4. Ови 0.517
5. Нюла 0.51
у тех кто лучше 0.5 шайбы за 2 последних сезона.
Игровое время Каприз 22 мин Куч 20 Нюландер 19 Колфилд 18 Ови 17 мин.
Ответovi1000
1. Каприз 0.59 2. Колфилд 0.54 3. Куч 0.526 4. Ови 0.517 5. Нюла 0.51 у тех кто лучше 0.5 шайбы за 2 последних сезона. Игровое время Каприз 22 мин Куч 20 Нюландер 19 Колфилд 18 Ови 17 мин.
Это удар по яйцам хейтерков
Ответovi1000
1. Каприз 0.59 2. Колфилд 0.54 3. Куч 0.526 4. Ови 0.517 5. Нюла 0.51 у тех кто лучше 0.5 шайбы за 2 последних сезона. Игровое время Каприз 22 мин Куч 20 Нюландер 19 Колфилд 18 Ови 17 мин.
Кучерова мерить шайбами глупо, тогда уж по очкам. Края давно перестали быть только "забивалами". Так можно было считать в 90-х, сейчас игра изменилась.
Овечкин не вошёл в топ-20 на вингер-пати
Низковато Панарин
Ладно) такой вопрос к тебе аргументатор ) На каком месте в этом плей-офф Нечас среди снайперов)?
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