Кучеров – лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network. Пастрняк – 2-й, Капризов – 3-й, Марнер – 4-й, Панарин – 12-й, Овечкин не вошел в топ-20

Никита Кучеров – лучший вингер в НХЛ по версии NHL Network.

NHL Network представил топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ .

В список вошли три россиянина – Никита Кучеров («Тампа», 1-е место), Кирилл Капризов («Миннесота», 3-е) и Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 12-е).

40-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин – рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах (929) – в список не попал.

1. Никита Кучеров («Тампа»);

2. Давид Пастрняк («Бостон »);

3. Кирилл Капризов («Миннесота»);

4. Митч Марнер («Вегас »);

5. Микко Рантанен («Даллас»);

6. Мэттью Болди («Миннесота »);

7. Джейсон Робертсон («Даллас»);

8. Мэттью Ткачак («Флорида»);



9. Коул Кофилд («Монреаль»);

10. Вильям Нюландер («Торонто»);

11. Кайл Коннор («Виннипег»);

12. Артемий Панарин («Лос-Анджелес»)

13. Брэндон Хэйгл («Тампа»);

14. Сэм Райнхарт («Флорида»);

15. Мартин Нечас («Колорадо»);

16. Джейк Генцел («Тампа»);

17. Клейтон Келлер («Юта»);

18. Брэди Ткачак («Флорида»);

19. Каттер Готье («Анахайм»);

20. Лукас Рэймонд («Детройт»).