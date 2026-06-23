«Трактор» объявил о переходе Хаукеланна. Изначально клуб пошутил о подписании Нюланда – вратаря сборной Норвегии по футболу

«Трактор» объявил о подписании контракта на два года с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хаукеланном.
31-летний был признан лучшим вратарем чемпионата мира-2026, на котором Норвегия стала бронзовым призером, победив в матче за третье место Канаду.
Прошлый сезон Хаукеланн провел в немецком «Штраубинге». В 39 играх он одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.
Изначально клуб выложил пост, в котором говорилось о переходе в «Трактор» вратаря сборной Норвегии по футболу Эрьяна Нюланда.
«Очень квалифицированный голкипер. Прямо сейчас он защищает честь своей страны на чемпионате мира в Северной Америке.
В отборочном турнире к мундиалю Эрьян выиграл все восемь матчей и пропустил всего пять мячей шайб. Его бесценный опыт, полученный за время выступления в Англии, Германии и Испании, будет невероятно полезен нашей команде», – говорилось в сообщении.
Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии в случае перехода в «Трактор». Вратарь выиграл бронзу с командой на ЧМ-2026
https://www.sports.ru/hockey/1115038544-traktor-mozhet-podpisat-vratarya-admirala-xomchenko.html