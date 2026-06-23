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  4. «Трактор» объявил о переходе Хаукеланна. Изначально клуб пошутил о подписании Нюланда – вратаря сборной Норвегии по футболу

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«Трактор» объявил о переходе Хаукеланна. Изначально клуб пошутил о подписании Нюланда – вратаря сборной Норвегии по футболу
«Трактор» объявил о переходе Хаукеланна.

«Трактор» объявил о подписании контракта на два года с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хаукеланном.

31-летний был признан лучшим вратарем чемпионата мира-2026, на котором Норвегия стала бронзовым призером, победив в матче за третье место Канаду.

Прошлый сезон Хаукеланн провел в немецком «Штраубинге». В 39 играх он одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.

Изначально клуб выложил пост, в котором говорилось о переходе в «Трактор» вратаря сборной Норвегии по футболу Эрьяна Нюланда.

«Очень квалифицированный голкипер. Прямо сейчас он защищает честь своей страны на чемпионате мира в Северной Америке.

В отборочном турнире к мундиалю Эрьян выиграл все восемь матчей и пропустил всего пять мячей шайб. Его бесценный опыт, полученный за время выступления в Англии, Германии и Испании, будет невероятно полезен нашей команде», – говорилось в сообщении.

Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии в случае перехода в «Трактор». Вратарь выиграл бронзу с командой на ЧМ-2026

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
logoХенрик Хаукеланн
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logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Норвегии по футболу
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logoЭрьян Нюланд

Комментарии

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Там вроде Хомченко работу искал, Трактор мог бы суетнутся. Везут норга который в 2матчах на водокачки ЧМа засветился.... гоременеджеры
ОтветSerh08
Там вроде Хомченко работу искал, Трактор мог бы суетнутся. Везут норга который в 2матчах на водокачки ЧМа засветился.... гоременеджеры
3 года назад ещё присматривались
https://www.sports.ru/hockey/1115038544-traktor-mozhet-podpisat-vratarya-admirala-xomchenko.html
Ответdmitrij.vnukov2017
3 года назад ещё присматривались https://www.sports.ru/hockey/1115038544-traktor-mozhet-podpisat-vratarya-admirala-xomchenko.html
Лучше всего конечно Демченко вернуть, но видать не хотят .
отличный бэкап для Трактора может быть.
Счас болезные из норвежской федры и Нюланда из сборной погонят, на всякий случай😅
Какая футбольная новость.
Посмотрим на соседское приобретение. Испытаем. Там видно будет. 🤔
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