«Филадельфия» хочет продлить контракт с Владаржем на 5 лет и около 6 млн долларов за сезон. У вратаря договор до 2027 года (Daily Faceoff)

«Филадельфия» хочет продлить контракт с Владаржем.

Как сообщает Daily Faceoff со ссылкой на источники в клубе, «Филадельфия » готова продлить контракт с вратарем Даниэлем Владаржем «на разумных условиях».

Отмечается, что «Филадельфия» заинтересована в пятилетнем контракте со средней годовой зарплатой (кэпхитом) чуть ниже 6 млн долларов. Если Владарж захочет получать около 7 млн ​​долларов, то стороны могут рассмотреть договор на 3 года.

Этот сезон стал для 28-летнего голкипера первым в составе «Флайерс» после четырех лет в «Калгари». Он провел 52 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,42.

В плей-офф на счету Владаржа 10 игр и 92,2% сэйвов при коэффициенте надежности 2,18.

Действующее соглашение голкипера с кэпхитом 3,35 млн долларов рассчитано до 30 июня 2027 года.