Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»

Матс Зукарелло: лучше быстрее продлить контракт, пока Куинн Хьюз все не забрал.

Форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло заявил, что хочет продолжить карьеру и подписать новый контракт с клубом.

Летом 38-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,125 миллиона долларов.

«Мне лучше подписать контракт побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Потом уже ничего не останется.

Капризов и так почти все себе взял. Но он подкинет мне наличных в случае чего», – сказал Зукарелло с улыбкой.

Защитник «Уайлд» Куинн Хьюз получит возможность подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Со следующего сезона вступает в силу рекордный для НХЛ контракт форварда Кирилла Капризова с кэпхитом 17 млн долларов.

В сезоне-2025/26 Зукарелло провел 59 матчей в регулярке и набрал 54 (15+39) очков. В 8 играх в плей-офф добавил 9 (4+5) баллов.

Всего в регулярках у него 963 игры и 744 (232+512) очка. В плей-офф – 110 игр и 67 (21+46) баллов.

