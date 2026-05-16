  • Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»
Зукарелло пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Лучше подписать побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Капризов подкинет мне наличных»

Матс Зукарелло: лучше быстрее продлить контракт, пока Куинн Хьюз все не забрал.

Форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло заявил, что хочет продолжить карьеру и подписать новый контракт с клубом. 

Летом 38-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,125 миллиона долларов. 

«Мне лучше подписать контракт побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Потом уже ничего не останется.

Капризов и так почти все себе взял. Но он подкинет мне наличных в случае чего», – сказал Зукарелло с улыбкой. 

Защитник «Уайлд» Куинн Хьюз получит возможность подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Со следующего сезона вступает в силу рекордный для НХЛ контракт форварда Кирилла Капризова с кэпхитом 17 млн долларов. 

В сезоне-2025/26 Зукарелло провел 59 матчей в регулярке и набрал 54 (15+39) очков. В 8 играх в плей-офф добавил 9 (4+5) баллов. 

Всего в регулярках у него 963 игры и 744 (232+512) очка. В плей-офф – 110 игр и 67 (21+46) баллов. 

Куинн Хьюз: «Я открыт для продления контракта с «Миннесотой». Мне здесь нравится»

38-летний Ник Фолиньо пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Хотел бы получить чуть меньше, чем Капризов. Скажем, 16 млн в год». Форвард не уверен, продолжит ли карьеру

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yahoo Sports
Когда-то Айзерман получил хороший контракт от Детройта, а на Федорове решили сэкономить... Федоров упёрся. Думаю и Хьюз тоже упрётся, если Каприз не проявил лояльности к своему родному клубу (выбив 17), почему он должен это делать??? Тоже будет выбивать по максимуму и будет прав
Только не надо мне по то что Миннесота это дыра, там никто не хочет играть... Миннесота самый хоккейный штат США, у этой команды всегда будет поддержка болел..
Забавляет когда Макди выбил свой контракт - столько хейта в комментах
Кириха... "Минни повезло что Киря решил остаться" итп
Знаешь в чем прикол про болел и я сам удивился ?! В серии с Колорадо, там была камерная атмосфера, как на теннисе Вот и самый хоккейный штат
Да, возможно эмоций не хватает
Но https://www.hockeydb.com/nhl-attendance/att_graph.php?tmi=6879
В худшем по посещаемости сезоне было 17,5 тыс! Это в при том что в Минне есть выбор и МЛБ, НБА, НФЛ и МЛС, с учётом этого очень хорошая поддержка хоккейной команды..
Пассивно-агрессивный заголовок
а ну ка присмотреться налоговой к ним! Ишь, шутники
Зу имеет шикарную стату и новый контракт на 2-3 года вполне должен получить на рынке даже с ростом текущего кепхита. Ему комфортно в команде, пользу очевидно приносит на уровне игры в топ-6, поэтому решение очевидное для Герина в виду отсутствия вариантов на рынке НСА под топ-6. вопрос какой контракт? повторят текущее да и норм - команде все же гибкость надо сохранять. Не думаю о схеме как у Маршанда, тогда бы еще прошлый контракт был на другой срок.
у минесоты есть деньги на Хьюза ?
Есть
Ужу второй за сегодня миннесотский шутник - щас Герин как выйдет и пошутит над ними, что им обоим придётся искать новые клубы.
Играть будет кто? Капризов?
Вот эти шутеечки – тревожный сигнал. Значит, назревает в команде недовольство из-за зарплат
Надеюсь Зукки подпишут на два года с каким нибудь 3.5+ контрактом, но им позарез нужен первый центр. Вроде свободных агентов качественных центров будет маловато. Трочек им как будто не особо подходит(чуть улучшенная версия Хартмана) вот Томаса им надо выменять
