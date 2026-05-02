Кубок Стэнли. «Тампа» одолела «Монреаль» в овертайме, «Бостон» вылетел от «Баффало», «Вегас» выбил «Юту»
В Кубке Стэнли проходят матчи серий первого раунда.
В первом раунде Кубка Стэнли «Тампа» одолела «Монреаль» (1:0 ОТ), «Бостон» уступил «Баффало» (1:4) и проиграл серию, «Вегас» в гостях справился с «Ютой» (5:1) и выиграл серию.
Первый раунд
Счет в серии: 3-3
Счет в серии: 2-4
Счет в серии: 2-4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все о первом раунде Кубка Стэнли-2026: пары, сетка, расписание матчей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
399 комментариев
Васю с сухарем, кстати
За 7й матч во всех сериях! 🔥
Пусть сверкают молнии над золотым рыцарем скачушим верхом на бизоне!
На медведе, в погоне за мамонтом
болел Тампы с победой ⚡⚡⚡ хейтерам страдать!
Василевскому однозначно все игроки Тампы должны проставиться после игры, лучший в составе Молний сегодня, засушить такой Монреаль это очень круто, еще раз всех с победой
Справедливости ради,стоит отметить-Василевскому раз пять невероятно повезло,когда шайбы бились об штанги и перекладину,при чём на такой скорости,что Вася даже не успевал голову повернуть в их сторону, не то что руки или ноги.
Тампа тоже кучу штанг обстучала.
за Тампу тревожно
Хэйгл классно всё сделал
Лучший игрок в составе Тампы пока что.
а я думал лучший Василевский))
Гонсалвеш!!!!! Фуууууу..... Неужели!!!! Болелы молний с победой!!!!
Василевский спас в меньшинстве, Никитос, конечно, нервы сделал в ОТ. А Монреалю помнить, что такими шансами надо пользоваться. А, вообще, справедливо, что будет 7- й матч!
Поинт поливает лёд кровью, должно быть 2+2. но - ничего. полосатые мрази.
Самые плотные игры. За 6 игр ни одного матча с разницей в 2 гола. Это не Эдмонтон, где по 4-5 стабильно только в одни ворота залетало)С Победой братки! Монреаль достойнейший соперник! Едем дальше. Нас ждет матч-тай-брейк)
Эдмонтон на востоке плелся бы на последнем месте с запасом
