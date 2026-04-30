Купер о 2:3 с «Монреалем»: «У «Тампы» были шансы. Кучеров мог забить в пустые, а секунд через 40 забили нам. Это немного обескуражило»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение команды в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли от «Монреаля» (2:3, 2-3).

«Сейчас у меня в голове происходит много всего. Считаю ли я, что мы провели свою лучшую игру? Очевидно, что нет. Обидно ли вернуться домой и проиграть? Да.

У нас были шансы. Рэддиш попал в штангу, у Кучерова шайба перескочила через крюк: он мог забить в пустые, а секунд через 40 забили нам, вот и все. В тот момент это немного обескуражило.

Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Могли ли мы что-то сделать лучше? В этом нет сомнений. Нам приходилось постоянно отыгрываться, это нельзя назвать рецептом успеха», – сказал Купер.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Yahoo
Чудо что Тампа вообще 2-3 проигрывает в серии , а не 0-4 , безобразно играют от начало и до конца все игры , ОТ 2ой игры из белых пятен и 3 минуты прошло матча 6на5
У Купера дежавю от промаха Маккинона в пустой угол с американцами.
Тампа сама себя в этом плей -офф хоронит , Кучеров в плей-офф уже какой год играет на среднем уровне , не тянет что то к сожелению.
Посмотрим как завтра Эдмонтон сыграет, и Макдэвид проявит свои лидерские качества в критической для Эдмонтона ситуации, где уже нет права на ошибку и надо побеждать, в отличии от Тампы, где до сегодняшней игры ситуация была несколько другой
Ну в прошлом матче проявил, когда не было права на ошибку. Макдэвид же делит первое место с Патриком Кейном за всю историю НХЛ по количеству набранных очков, когда команда находится на грани вылета. Оба набрали по 25 очков
Тампа не готова к ПО, это очевидно. Заторможенность уже который матч.
тампа уже регулярно проваливает начало игр, а потом пытается доблестно спасти ситуацию, и в первую очередь это вина тренера. если тампа не пройдет дальше, то по куперу надо принимать решение, дальше будет только хуже, ибо у него видимо просто выгорел после ои и смерти отца.
По моему он уже изжил себя в Тампе. Как тренер уже все отдал этой команде и большее нечего нового не может предложить.
Купер имеет в распоряжении тех игроков, которых смогли перетащить менеджеры Тампы, дело не в Купере, а в подборе игроков, в обороне нет надёжности, Василевский не может всё тащить, да и играть он стал не лучше по сравнению с кубковой версией себя
Пятый матч в исполнении "Тампы" был просто ужасен, ничего не получалось: по вбрасываниям, перехватам, силовым приемам, подборам, потерям - все проиграли. 40 бросков, а опасных практически не было.
то есть, твоя команда проигрывает по счету весь матч, смотрится при этом абсолютно безыдейно, но обескуражило его только в этот момент?
Материалы по теме
Василевский пропустил 3 шайбы от «Монреаля» в 5-м матче, отразив 21 из 24 бросков. У вратаря «Тампы» 88% отраженных бросков в плей-офф
30 апреля, 02:35
Демидов не набрал очки в 4-м матче подряд против «Тампы». Форвард «Монреаля» сыграл 11:07 в 5-й игре серии
30 апреля, 02:20
