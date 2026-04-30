Купер о 2:3 с «Монреалем»: «У «Тампы» были шансы. Кучеров мог забить в пустые, а секунд через 40 забили нам. Это немного обескуражило»

Купер о 2:3 с «Монреалем»: у «Тампы» были шансы – Кучеров мог забить в пустые.

Главный тренер «Тампы » Джон Купер прокомментировал поражение команды в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли от «Монреаля » (2:3, 2-3).

«Сейчас у меня в голове происходит много всего. Считаю ли я, что мы провели свою лучшую игру? Очевидно, что нет. Обидно ли вернуться домой и проиграть? Да.

У нас были шансы. Рэддиш попал в штангу, у Кучерова шайба перескочила через крюк: он мог забить в пустые, а секунд через 40 забили нам, вот и все. В тот момент это немного обескуражило.

Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Могли ли мы что-то сделать лучше? В этом нет сомнений. Нам приходилось постоянно отыгрываться, это нельзя назвать рецептом успеха», – сказал Купер.

