Демидов не набрал очки в 4-м матче подряд против «Тампы». Форвард «Монреаля» сыграл 11:07 в 5-й игре серии
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов остался без результативных действий в пятом матче серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2).
20-летний форвард также завершил игру с полезностью «минус 1». Он нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема и провел на льду 11:07 (2:19 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве).
Демидов не набрал очки в четвертом матче подряд в этой серии. Ивану удалось сделать голевую передачу лишь в первой игре с «Лайтнинг».
11:07 на льду – его наименьшее игровое время в серии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
34 комментария
Плей-офф НХЛ - это другой уровень. Понятно , что ему сложно. Ну ничего. Опыт придет
Не, ну это не Мичков, тут уровень виден. Видно, что дышит правильно, шнурки по -лидерски завязывает, умно и полезно перемещается между катком и раздевалкой
понятно, что комментарий злой, но почему-то очень смешно
Rikishi, если матч смотрел, то скажи пожалуйста, чего Ивану так игровое время урезали? Меньше него там только один нап сыграл, судя по статистике.
Потому что не вывозит
Он в борьбе вообще не участвует. Это вообще не тот игрок который будет у бортов возьню устраивать, потому и не вывозит. Ему нужно пространство, как и его партнёрам, чтобы было кому и куда пас отдать, но в плове все слишком быстро.
Демидов пока никакой в силовой борьбе, такой важной в плове. каким бы волшебником ты ни был, это обязательное условие. проблема есть, но она решаема. первый сезон, ему всего 20 лет.
Вы по моему не туда смотрели. Как раз в силовой он на удивление не плох. С поправкой на возраст и соответственно физ параметры
куда Слафковски пропал? После хет-трика не видно и не слышно
Вообще ущущение, что всетаки травма есть после хита в головушку. Играет прям тяжело. Но там и в целом звено не блещет, полностью его закрыли
а все гнали на Мешкова, он хотя бы пасик сделал))
Демидова болельщики и СМИ встречали в ранге Звезды.Выдавали авансы и кредиты на протяжении всего сезона.Думаю поторопились.Не время ещё. Кстати, подобная эйфория точь-в-точь и с Мичковым происходила по его прибытии в НХЛ.
да молодой еще, чтобы в таком плоффе против Тампы феерить, сейчас Демидыч опыт получает, теперь будут часто в плофф выходить
