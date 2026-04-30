Демидов не набрал очки в 4-м матче подряд против «Тампы». Форвард «Монреаля» сыграл 11:07 в 5-й игре серии

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов остался без результативных действий в пятом матче серии Кубка Стэнли против «Тампы » (3:2).

20-летний форвард также завершил игру с полезностью «минус 1». Он нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема и провел на льду 11:07 (2:19 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве).

Демидов не набрал очки в четвертом матче подряд в этой серии. Ивану удалось сделать голевую передачу лишь в первой игре с «Лайтнинг».

11:07 на льду – его наименьшее игровое время в серии.

