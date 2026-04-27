Копитар о завершении карьеры: «Все закончилось, трудно это осознать. Испытываю противоречивые эмоции. Эти 20 лет в НХЛ были невероятным путешествием»

Анже Копитар о завершении карьеры: все закончилось, трудно это осознать.

Капитан «Лос-Анджелеса » Анже Копитар высказался о завершении своей карьеры в НХЛ после четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (1:5, 0-4).

38-летний словенец ранее объявил, что 20-й сезон станет для него последним в лиге.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Кингс» отыграл за клуб всю карьеру. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром в его истории, побив рекорд Марселя Дионна.

Форвард завершил карьеру с 1316 (452+864) очками в 1521 матче в рамках регулярок.

В плей-офф у него 89 (27+62) баллов в 107 играх, в этом году он остался без результативных действий в серии с «Эвеланш» при полезности «минус 5».

«Примерно за 5-6 минут до конца игры меня осенило – это может быть конец. За последние 20 лет я ни разу не испытывал такого ощущения. Всегда была мысль: «Будет новый сезон». А теперь все закончилось. Трудно это осознать. В то же время, мои дети (дочь Неза и сын Якоб были рядом с отцом на пресс-конференции – Спортс) – это две причины моего счастья в будущем году.

Конечно, я испытываю противоречивые эмоции сейчас. Да, будут слезы, но такова жизнь, верно? Это замкнутый круг. Карьера в НХЛ была невероятным путешествием, которое продолжалось 20 лет. Были разные моменты – и хорошие, и плохие, и ужасные. Мы не хотели так заканчивать серию, но вышло именно так. Придется жить с этим», – сказал Копитар.

