Копитар – лучший бомбардир в истории «Лос-Анджелеса» (1308 очков в регулярках НХЛ). Он побил рекорд Дионна, сделав дубль в матче с «Нью-Джерси»
Анже Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Лос-Анджелеса».
Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:6).
На счету 38-летнего словенца стало 30 (10+20) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+14».
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1308 (450+858) баллов в 1505 играх.
Таким образом, Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Кингс», побив рекорд Марселя Дионна (1307 очков в 921 игре), выступавшего за команду с 1975 по 1987 годы.
Анже выступает за «Лос-Анджелес» с сезона-2006/07, это его единственный клуб в лиге. В его составе он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014).
Ранее нападающий сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Точно будет джерси под сводами арены.
Были сомнения после двух кубков?)
Ну это уже можно было сказать, минимум, лет пять назад)
На ленточке всё-таки обошёл Дионна. Вот теперь можно спокойно завершать.
Обошёл, сыграв почти на 600 матчей больше.
Дионна с Капитаном сравнивать не надо.. Один в списках снайперов всех времен которого Ови стремился обогнать,, у него в целом редко меньше 35 шайб за сезон было, в основном полтинники и 40ники.. А словенец двусторонний центр , его максимум как раз 35 шайб за сезон. , он в защите хорош..
Легенда, чего уж там! Отныне Кингз это и есть Копитар. И не канадец / американец, ни еврос из топ хоккейных стран, а "одинокий" словенец, кто бы мог подумать в начале пути
Легенда
По значимости наверное тоже выше Дионна будет. Для меня так точно. Может потому что его карьера проходила у меня на глазах
Круть
В Локо его
Словения - великая спортивная страна. Копитар, Погачар, баскетболисты..
Лос-Анджелес - вторая столица Словении)
Браво! Легенда клуба.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем