  Копитар – лучший бомбардир в истории «Лос-Анджелеса» (1308 очков в регулярках НХЛ). Он побил рекорд Дионна, сделав дубль в матче с «Нью-Джерси»
Копитар – лучший бомбардир в истории «Лос-Анджелеса» (1308 очков в регулярках НХЛ). Он побил рекорд Дионна, сделав дубль в матче с «Нью-Джерси»

Анже Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Лос-Анджелеса».

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:6). 

На счету 38-летнего словенца стало 30 (10+20) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+14». 

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1308 (450+858) баллов в 1505 играх. 

Таким образом, Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Кингс», побив рекорд Марселя Дионна (1307 очков в 921 игре), выступавшего за команду с 1975 по 1987 годы. 

Анже выступает за «Лос-Анджелес» с сезона-2006/07, это его единственный клуб в лиге. В его составе он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). 

Ранее нападающий сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Точно будет джерси под сводами арены.
Были сомнения после двух кубков?)
Ну это уже можно было сказать, минимум, лет пять назад)
На ленточке всё-таки обошёл Дионна. Вот теперь можно спокойно завершать.
Обошёл, сыграв почти на 600 матчей больше.
Дионна с Капитаном сравнивать не надо.. Один в списках снайперов всех времен которого Ови стремился обогнать,, у него в целом редко меньше 35 шайб за сезон было, в основном полтинники и 40ники.. А словенец двусторонний центр , его максимум как раз 35 шайб за сезон. , он в защите хорош..
Легенда, чего уж там! Отныне Кингз это и есть Копитар. И не канадец / американец, ни еврос из топ хоккейных стран, а "одинокий" словенец, кто бы мог подумать в начале пути
По значимости наверное тоже выше Дионна будет. Для меня так точно. Может потому что его карьера проходила у меня на глазах
В Локо его
Словения - великая спортивная страна. Копитар, Погачар, баскетболисты..
Лос-Анджелес - вторая столица Словении)
Браво! Легенда клуба.
