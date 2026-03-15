Копитар – лучший бомбардир в истории «Лос-Анджелеса» (1308 очков в регулярках НХЛ). Он побил рекорд Дионна, сделав дубль в матче с «Нью-Джерси»

Анже Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Лос-Анджелеса».

Капитан «Лос-Анджелеса » Анже Копитар сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:6).

На счету 38-летнего словенца стало 30 (10+20) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+14».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1308 (450+858) баллов в 1505 играх.

Таким образом, Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Кингс», побив рекорд Марселя Дионна (1307 очков в 921 игре), выступавшего за команду с 1975 по 1987 годы.

Анже выступает за «Лос-Анджелес» с сезона-2006/07, это его единственный клуб в лиге. В его составе он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014).

Ранее нападающий сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ .