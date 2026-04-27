  • Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Лос-Анджелес», «Баффало» забросил 6 шайб «Бостону», «Монреаль» уступил «Тампе», «Анахайм» вырвал победу у «Эдмонтона»
В Кубке Стэнли проходят матчи серий первого раунда.

В первом раунде Кубка Стэнли «Бостон» был разгромлен «Баффало» (1:6), «Колорадо» победил «Лос-Анджелес» (5:1) и выиграл серию всухую, «Монреаль» уступил «Тампе» (2:3), «Эдмонтон» уступил «Анахайму» (3:4 ОТ).

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 0-4

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Все о первом раунде Кубка Стэнли-2026: пары, сетка, расписание матчей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Кстати, скорей всего сегодня последний матч Копинатора как в лиге, так и на домашней арене.
Легенда, зверь, франчайз, пример для всех и т.д. и т. п.
Пацан из Словении вписал свое имя крупными буквами в историю НХЛ
Надо взять хотя б одну игру
Так оно и есть
Сегодня оказывается у Капризова днюха, 29 лет исполнилось парню. Кажется совсем недавно играл за СЮ молодым пацаном, вон до чего вырос. Вот время летит. С Днём рождения, Кирилл!
Это уже мужик. Кстати, вот только через призму цифр понимаешь значимость фортуны в части клуба и олноклубников. Вот типа Каприз тащер и с сотой за кубком пойдут, а по факту могут в этом не взять, ещё пару лет и поедет Кирюха в "тираж" как Панарин сейчас. И макдэвиду так-то 29 уже. А Копитар в 26 уже взял второй кубок, почувствуйте разницу. Очень важен пазл: тренер, генмен, состав и фортуна
И всё-таки к концу периода Бостон обошёл Баффало. 5 бросков против 4 голов))
Утки, вы что творите? Вы чё вытворяете? Продолжайте в том же духе!!!
Впечатление, что на наших глазах происходит смена поколений в хоккее - голодные Баффало, Анахайм и Монреаль переезжают опытных дяденек. Удачи всей троице пройти дальше!
Фили одним коньком в некст раунде в серии с пенсами из Питсбурга. Но, если Баффало с Монреалем уже в регулярке смотрелись более чем конкурентно, то если "Юта" уделает парней из Казино - вот это будет реально бомба!
Где бомба то, вегас весь сезон убого играл, если б не приход Тортса, могли бы и в ПО не попасть или вылететь от колорадо со свипом
Сейчас в головах игроков Эдмонтона. Как говорил великий классик -А где бабуля(Лос-Анджелес)? :)
Тащит всухую Колорадо в следующий раунд же
У лосей главный виновник торжества хиллир свалил, так что в этом сезоне нефтчи уже бы отлетели от лососей 0:4
Болельщики нефти пусть вообще спасибо Радко Гудасу скажут. Если бы он не подскользнулся на скользком льду в первой игре:) вообще бы уже свип был.
Привыкли ЛА насиловать, а тут команда попалась, а не ЛА, подстава)))) Утки с победой!!! Молодцы!!!
Так же Вегас и Даллас
Это другое э, про это умолчат
Однако . Вспоминаю как Овечкина поносили на чем свет стоит , за то что он никак не мог Вашингтон к кубку привести . А ведь у него не было в команде никого даже близкого к Драйзу , и первых номеров драфта в команде тоже не наблюдалось , никто в команде , кроме него даже 40 не выбивал . А ведь взял же кубок ,именно в Вашингтоне , выгрыз за всю боль. Надеюсь время Макдэвида в Эдмонтоне придет . Негоже такому игроку без кубка остаться , но по ходу дела , этот сезон опять мимо .
Комментарий скрыт
Да и Джон сильнее любого защитника нефти, чего уж там.
Выстояли, красавцы!!! Болелы молний с очередной волевой победой!!! Хэйтеры умойтесь!!!
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
10 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
23 минуты назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем