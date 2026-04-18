В Кубке Гагарина у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4. Трижды это был «Локомотив»

В КХЛ у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4.

В Кубке Гагарина-2026 определились полуфиналисты. За выход в решающую серию сыграют «Локомотив » – «Авангард » и «Металлург » – «Ак Барс ».

За три года перекрестного плей-офф в FONBET КХЛ до полуфинала 8 раз добирались команды из Восточной конференции: дважды – «Металлург» и «Трактор », по разу «Автомобилист », «Салават Юлаев », «Ак Барс» и «Авангард».

У клубов Запада четыре выхода в 1/2 финала: трижды это был «Локомотив», один раз – «Динамо» Москва.

«Магнитку» в полуфинал вывел первый гол Канцерова в серии. Но без дубля Пресса этого бы не было