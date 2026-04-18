  • В Кубке Гагарина у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4. Трижды это был «Локомотив»
В Кубке Гагарина у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4. Трижды это был «Локомотив»

В КХЛ у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4.

В Кубке Гагарина-2026 определились полуфиналисты. За выход в решающую серию сыграют «Локомотив» – «Авангард» и «Металлург» – «Ак Барс».

За три года перекрестного плей-офф в FONBET КХЛ до полуфинала 8 раз добирались команды из Восточной конференции: дважды – «Металлург» и «Трактор», по разу «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Авангард».

У клубов Запада четыре выхода в 1/2 финала: трижды это был «Локомотив», один раз – «Динамо» Москва.

«Магнитку» в полуфинал вывел первый гол Канцерова в серии. Но без дубля Пресса этого бы не было

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Убери Локомотив и останется от запада пшик
Ответ Nomer22
Убери Локомотив и останется от запада пшик
Может харэ уж Локомотив убирать...
Получается, что единственная команда, которая всегда доходила до полуфинала, - это Локомотив.
Запад слабый
Переносить туда надо было не Ладу, а Ак Барс
Тем более по часовому поясу они больше подходят
Ответ бета11
Запад слабый Переносить туда надо было не Ладу, а Ак Барс Тем более по часовому поясу они больше подходят
Если переводить Ак Барс на Запад, то нужно и Нижнекамск туда отправлять. Иначе как вы себе представляете, что две команды из одной республики играют в разных конференциях? Поэтому логично, что отправили туда Ладу.
В будущем у Запада не будет ни 1полуфиналиста, за Локомотивом никого и близко нет.
Ответ MMg2026
В будущем у Запада не будет ни 1полуфиналиста, за Локомотивом никого и близко нет.
Обломитесь.
Поправьте. У вас в перечислении команд с востока два Трактора и ни одного Авангарда
Ответ OlegBondarenko
Поправьте. У вас в перечислении команд с востока два Трактора и ни одного Авангарда
Авангард посчитали на Западе за Балашиху. А она не выходила в полуфинал при перекрестком плей офф.
Надо было Ак Барс на запад двигать, часовой пояс Москва, ехать близко

Ну и был бы шанс стать единственной командой выигравшей кубок на Востоке, на Западе и вне конференций, так как первый сезон не было деления, такое бы точно никто не повторил уже
Были у слабой конференции вечно-полуфинальные СКА--ЦСКА... теперь первораундовые
Ответ srs
Были у слабой конференции вечно-полуфинальные СКА--ЦСКА... теперь первораундовые
Теперь время Востока и надолго, ты же сам понимаешь, времена Билла прошли))
Те, ради кого ввели эту муть, все ещё в стадии "строительства команды".
Ну вообщем всё понятно. Так и было по сути всю историю.

Ждём когда ска и ЦСКА поймут, что что-то идёт не так и вернут прежний формат
пожелаем удачи в полуфинале Авангарду и Ак барсу, а в финале пусть победит сильнейший
Ответ белая простыня олимпиады
пожелаем удачи в полуфинале Авангарду и Ак барсу, а в финале пусть победит сильнейший
В финале будут Авангард и Металлург
Ответ белая простыня олимпиады
пожелаем удачи в полуфинале Авангарду и Ак барсу, а в финале пусть победит сильнейший
Кому нужны защитные душнилы, Кубок должен брать Металлург.
