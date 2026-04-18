В Кубке Гагарина у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4. Трижды это был «Локомотив»
В Кубке Гагарина-2026 определились полуфиналисты. За выход в решающую серию сыграют «Локомотив» – «Авангард» и «Металлург» – «Ак Барс».
За три года перекрестного плей-офф в FONBET КХЛ до полуфинала 8 раз добирались команды из Восточной конференции: дважды – «Металлург» и «Трактор», по разу «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Авангард».
У клубов Запада четыре выхода в 1/2 финала: трижды это был «Локомотив», один раз – «Динамо» Москва.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Переносить туда надо было не Ладу, а Ак Барс
Тем более по часовому поясу они больше подходят
Ну и был бы шанс стать единственной командой выигравшей кубок на Востоке, на Западе и вне конференций, так как первый сезон не было деления, такое бы точно никто не повторил уже
Ждём когда ска и ЦСКА поймут, что что-то идёт не так и вернут прежний формат