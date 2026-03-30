  • Выручка КХЛ выросла на 1,26 млрд рублей за 2025 год и составила 5,32 млрд. Чистая прибыль – 1, 84 млрд
Выручка КХЛ в 2025 году составила 5,32 миллиарда рублей.

КХЛ отчиталась по финансовым показателям за 2025 год.

Выручка лиги составила 5,32 миллиарда рублей (рост на 1,26 млрд по сравнению с 2024 годом).

Доходы от рекламы выросли на 1,26 млрд по сравнению с прошлым годом и достигли показателя 4,13 млрд рублей.

Целевые отчисления организаторов азартных игр составили 1,73 млрд рублей (рост на 720 миллионов рублей по сравнению с 2025 годом).

КХЛ вложила 374,7 млн рублей в развитие детско-юношеского спорта (рост на 174,8 млн рублей по сравнению с прошлым годом).

Активы КХЛ выросли до 12,55 млрд (плюс 2,8 млрд), за счет чего чистый капитал составляет 8,92 млрд рублей.

Чистая прибыль за 2025 год составила 1, 84 млрд рублей – на 11 млн рублей меньше, чем в прошлом отчетном периоде.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Игоря Сергеева
Интересно, вложения в ДЮСШ в чем выражается?!
