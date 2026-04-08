  «Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ – 3:0. Серебряков отразил все 19 бросков в створ
«Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ – 3:0. Серебряков отразил все 19 бросков в створ

«Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ.

«Авангард» оказался сильнее ЦСКА (3:0, 1-0) в стартовой игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Вратарь омичей Никита Серебряков отразил все 19 бросков в створ ворот.

Хозяева открыли счет в большинстве, забросили вторую шайбу в меньшинстве, а третью – в пустые ворота. Два гола, включая победный, на счету Константина Окулова.

Следующий матч также пройдет в Омске 10 апреля.

Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в матче с ЦСКА после силового от Костина. Игрок держался за колено, судьи не удалили форварда армейцев

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Столько плюсов я давно не раздавал))) всех болельщиков Омска с победой! В одну калитку вынесли москвичей!! Я сам в Питер из Омска переехал 12 лет назад, но до сих пор болею за Авангард!!! Если пройдут в финал, поеду на выездной матч поддержать ребят 100%!!! Извините за эмоции, я уже немного пьян
Ответ Александр Колосов
Ты можешь уехать из Омска, но Омск из тебя - нет, как бы это не звучало))
Не пытайтесь покинуть Омск
Авангард с Победой, Молодцы!!!
Чем руководствовался менеджмент ЦСКА, меняя Окулова на Кзсселса? Кто-нибудь может объяснить?
Наверное Воробьев настоял.
Окулов сам всё объяснил.
Авангард с победой!
Не дали сопернику никаких шансов!
Серебрякова с сухарём!
19 бросков в створ это сильно, при том, что уступали в счёте весь матч. Авангард просто не заметил ЦСКА
Вот сегодня Авангард был Авангардом. Единственное жаль что потеряли Чистого. Таки придется чайку поднимать. Если такой Авангард играл бы с нефтью, то для нефти все закончилось бы четырьмя разгромами.
Семён ещё может оклемается. Земляки, поддержите Авангард в следующем матче, как сможете, я в Питере за вас кулачки держу!
Я как бы тоже в ваших краях) А Семену здоровья, но Буше сказал что костыли его ждут. А это плохо
Ну вот серьёзный соперник и сразу другая игра! Отличный старт, Окулов и Серебряков красавчики, да и Маклауд порадовал
Собственно, то что мы с таким составчиком во втором раунде это уже успех. Дальше решают хоккеисты уровня Окулова. У нас таких нет. Так что все логично и предсказуемо.
С победой, Авангард сыграл здорово, я бы сказал зрело, где то отдали владение шайбой, а наши контратаки стали очень опасными, продуманная тактика дала свой результат, единственное что вызывает беспокойство, это травмы наших ребят (Чистяков).
Классический Авангард пока наблюдаем в этом плей-офф. Таким он был и в регулярке. Немотивированный в играх с нестатусными соперниками, и сосредоточенный в играх с топами. У меня лично вообще никаких переживаний не было после серии с НХ, хотя эксперты в один голос говорили, что нижнекамцы вскрыли какие-то проблемы в игре Авангарда. Сегодня провели матч солидно, как и должны. Шутки кончились. Жаль, Чистякова потеряли, похоже, надолго. Хотелось бы ошибиться. Но в любом случае едем дальше. ЦСКА еще не показал всего, что может.
Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в матче с ЦСКА после силового от Костина. Игрок держался за колено, судьи не удалили форварда армейцев
Бучельников о том, что «Авангард» называют фаворитом серии с ЦСКА: «Вообще все равно. Главный соперник – это мы, победить нужно именно себя. Будем стараться и выжимать все соки»
Якупов о серии с ЦСКА: «Будет очень хорошая, плотная, жесткая игра. У «Авангарда» тоже очень хорошая оборона, надеюсь, лучшая в лиге»
