«Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ – 3:0. Серебряков отразил все 19 бросков в створ

«Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ.

«Авангард » оказался сильнее ЦСКА (3:0, 1-0) в стартовой игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Вратарь омичей Никита Серебряков отразил все 19 бросков в створ ворот.

Хозяева открыли счет в большинстве, забросили вторую шайбу в меньшинстве, а третью – в пустые ворота. Два гола, включая победный, на счету Константина Окулова .

Следующий матч также пройдет в Омске 10 апреля.

Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в матче с ЦСКА после силового от Костина. Игрок держался за колено, судьи не удалили форварда армейцев