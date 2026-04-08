Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в матче с ЦСКА после силового от Костина. Игрок держался за колено, судьи не удалили форварда армейцев

Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в игре с ЦСКА.

Защитник «Авангарда » Семен Чистяков получил травму в стартовом матче второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, второй период).

В середине первого периода он попал под силовой прием от форварда армейцев Клима Костина . Чистяков упал на лед и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнеров по команде.

Судьи не наказали Костина, несмотря на недовольство главного тренера «Авангарда» Ги Буше , который показывал, что было нарушение правил. Отметим, что по ходу сезона Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».

В этом сезоне на счету Чистякова 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (7+18) очков при полезности «плюс 13». В плей-офф у 24-летнего защитника 0+2 за 4 игры.