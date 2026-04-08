Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в матче с ЦСКА после силового от Костина. Игрок держался за колено, судьи не удалили форварда армейцев
Защитник «Авангарда» Семен Чистяков получил травму в стартовом матче второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, второй период).
В середине первого периода он попал под силовой прием от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лед и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнеров по команде.
Судьи не наказали Костина, несмотря на недовольство главного тренера «Авангарда» Ги Буше, который показывал, что было нарушение правил. Отметим, что по ходу сезона Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».
В этом сезоне на счету Чистякова 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (7+18) очков при полезности «плюс 13». В плей-офф у 24-летнего защитника 0+2 за 4 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Но мужик, по лицу даже не скажешь, что встать не может