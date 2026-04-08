  • Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в матче с ЦСКА после силового от Костина. Игрок держался за колено, судьи не удалили форварда армейцев
Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в игре с ЦСКА.

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков получил травму в стартовом матче второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, второй период).

В середине первого периода он попал под силовой прием от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лед и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнеров по команде.

Судьи не наказали Костина, несмотря на недовольство главного тренера «Авангарда» Ги Буше, который показывал, что было нарушение правил. Отметим, что по ходу сезона Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».

В этом сезоне на счету Чистякова 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (7+18) очков при полезности «плюс 13». В плей-офф у 24-летнего защитника 0+2 за 4 игры.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Костин реально бревно. В Буратино превратился окончательно.
И удар головой от Костина пропустили.
Естественно не удалили. Вот если бы так вьехали игроку цска - тут бы 5+20 и вони из каждого утюга.
Ответ Stounsss
А за что удалять то? Предел силовой прием а если оппонент ударился ногой то это его промблеммы!
Костин нехороший человек, редиска. А судьи опять проспали, Чистякову здоровья и здоровья.
здоровья нашему защитнику.
Почему это не удаление?
Ответ Олег13
Потому что движения коленом в колено не было
Ответ Олег13
Потому что ЦСКА не может судья поможет
Здоровья, похоже серьёзная травма, подняться даже не мог.
Но мужик, по лицу даже не скажешь, что встать не может
Костин катился прямо, смотрел в другую сторону. Понимаю поклонникам Авангарда обидно, но здесь не было ничего. Авангард и без Чистякова дальше пройдет, а игроку, конечно, здоровья.
Ответ Keisy7685
А если наоборот? Вони с болот на год не продохнуть было и требований расстрелять все население Омска. Одно слово отряд грызунов с длинным голым хвостом. Привет хвостатоиу есмантовичу, вам долго ещё не отмыться
Очень обидно за Чистякова, похоже выбыл надолго, а Климка, похоже, заслужил похвалу от Никитина.
