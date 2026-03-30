40-летний Панин побил рекорд КХЛ по матчам в плей-офф среди защитников – 179. Игрок «Салавата» превзошел Бирюкова

40-летний Григорий Панин установил новый рекорд КХЛ по числу матчей в плей-офф среди защитников – 179 игр.

Хоккеист «Салавата Юлаева» превзошел достижение Евгения Бирюкова – 178 матчей.

Панин выступает в лиге с момента ее основания в 2008 году. Он дважды завоевывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2010).

В текущем плей-офф на счету защитника 1 (0+1) очко за 4 матча при полезности «плюс 3» и среднем игровом времени 16:38.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
эх если бы вчера точно подправил шайбу в ворота, получилась бы красивый гол.
Он ещё и прибавил в этом сезоне)
Наши поздравления наш Зеленый Капитан ❤🎉🎉🎉🎉🎉
кто бы что не говорил, кэп молодец, важный элемент коллектива
