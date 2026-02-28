  • Спортс
  Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский считает, что Григорий Панин способен играть в Fonbet Чемпионате КХЛ еще 2-3 сезона. На данный момент на счету 40-летнего Панина 968 игр в лиге с учетом плей-офф. 

– На фоне Григория Панина, Алексей, и вы себя молодым игроком можете назвать.

– Спасибо за комплимент (смеется). Гриша у нас, правда, уникум. Дай Бог ему здоровья, держит себя в отличной форме в 40 лет.

– Кстати, Григорий Панин, если я не ошибаюсь, в одном из последних интервью говорил, что вообще не задумывается пока о завершении карьеры. Он не говорил, сколько еще сезонов хочет отыграть в КХЛ?

– Я думаю, что он хочет, как минимум, добиться отметки в 1000 проведенных матчей в КХЛ. По-моему, до этой цифры ему немного осталось дойти. А дальше – все зависит от его настроя. От себя могу сказать, что Гриша в порядке, и еще 2-3 сезона на высоком уровне спокойно может отыграть, – сказал Василевский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Татар-Информ»
