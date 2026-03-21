Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вошел в список из пяти самых переоцененных игроков этого сезона НХЛ по версии The Score.
Оценивалось выступление в текущем регулярном чемпионате по соотношению стоимости контракта к качеству игры. Предыдущие заслуги, продолжительность договора и его срок не учитывались.
«Имея самую высокую зарплату в команде (10 млн долларов), он показывает ужасающий процент отраженных бросков – 87,6», – сказано в сообщении о Бобровском.
В список также попали форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).
«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)
Боб походу еще и забивать должен )))
Однако, вратарь один. А хоккей игра, как известно, командная. Тут уже отметили выше про то, как играет команда. Видимо, предполагалось, что Боб в его возрасте будет бороться за Везину с учетом всех травм команды…
Ну а причина всего этого хайпа понятна. Ищут виноватого. Флорида оказалась скамом. Пока! Потому что после второго КС расширили список акционеров и набрали инвесторов