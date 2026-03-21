  Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг
Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг

Бобровский – в списке самых переоцененных игроков этого сезона НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вошел в список из пяти самых переоцененных игроков этого сезона НХЛ по версии The Score.

Оценивалось выступление в текущем регулярном чемпионате по соотношению стоимости контракта к качеству игры. Предыдущие заслуги, продолжительность договора и его срок не учитывались.

«Имея самую высокую зарплату в команде (10 млн долларов), он показывает ужасающий процент отраженных бросков – 87,6», – сказано в сообщении о Бобровском.

В список также попали форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
Ну Нерс это железобетонный участник подобного топа ежегодно, один из главных якорей Ойлерс
Ну года через два уже будет просто плохой контракт из-за повышения потолка:)
Команда на предпоследнем месте на востоке, и на 19 месте по забитым голам в лиге, на 19 месте по игре в большинстве
Боб походу еще и забивать должен )))
Читать не умеешь, там же ясно написано:
«Имея самую высокую зарплату в команде (10 млн долларов), он показывает ужасающий процент отраженных бросков – 87,6».
этот процент так себе показатель, если оборона играет нормально то и процент высокий, а если 2 в 0 постоянно, то хоть ты сам Бобровский, процент будет не очень.
Это удел вратарей, к сожалению. Да, видимо пока контракты вратарей за 10 млн пока в лиге не считаются адекватными большинством экспертов. Еще один валкий сезон Рейнджерс и к неудобным контрактам отнесут миллионы Шестеркина.

Однако, вратарь один. А хоккей игра, как известно, командная. Тут уже отметили выше про то, как играет команда. Видимо, предполагалось, что Боб в его возрасте будет бороться за Везину с учетом всех травм команды…

Ну а причина всего этого хайпа понятна. Ищут виноватого. Флорида оказалась скамом. Пока! Потому что после второго КС расширили список акционеров и набрали инвесторов
В этом сезоне можно сказать, что там вся «Флорида» переоцененная.
У Баркова тоже такой же контракт - 10 млн., контракт до 29/30 гг.
Барков свои деньги с запасом отбивает
чёт в этом сезоне не видно как он забивает
Ну да, во всём виноват вратарь ...
А как? Когда Флорида выигрывала, все хвалили Бобровского. А когда проигрывает то виноваты все кроме него?
Никто его виноватым не делает, обычная статистика коих не сосчитать
Нужно уходить Бобру, а то про два Кубка Стэнли стали забывать... В Эдмонтон или Торонто
Комментарий скрыт
Бобровский полностью отрабатывает контракт, - сказали выиграть кубок, пожалуйста, взять первый пик- без проблем. Недавно вроде с нефтью играли , это другое, - сухарь, из принципа.
