Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг

Бобровский – в списке самых переоцененных игроков этого сезона НХЛ.

Голкипер «Флориды » Сергей Бобровский вошел в список из пяти самых переоцененных игроков этого сезона НХЛ по версии The Score.

Оценивалось выступление в текущем регулярном чемпионате по соотношению стоимости контракта к качеству игры. Предыдущие заслуги, продолжительность договора и его срок не учитывались.

«Имея самую высокую зарплату в команде (10 млн долларов), он показывает ужасающий процент отраженных бросков – 87,6», – сказано в сообщении о Бобровском.

В список также попали форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон , Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)