«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме – 2:1 ОТ. Новосибирцы оторвались от «Амура» на 6 очков в борьбе за плей-офф

«Металлург » оказался сильнее «Сибири » в овертайме выездной игры FONBET чемпионата КХЛ (2:1 ОТ). Победную шайбу забросил Дерек Барак в формате «4 на 3».

Магнитогорцы победили в третьем матче подряд. Обладатель Кубка Континента набрал 103 очка за 65 игр и лидирует в Восточной конференции.

«Сибирь» идет восьмой на Востоке, имея в активе 63 балла после 65 матчей. Отрыв от «Амура» увеличился до 6 очков при одной игре в запасе у хабаровчан.

Следующий матч «Металлург» проведет дома 16 марта с «Автомобилистом», «Сибирь» в тот же день примет ЦСКА.