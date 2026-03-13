«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме – 2:1 ОТ. Новосибирцы оторвались от «Амура» на 6 очков в борьбе за плей-офф
«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме матча FONBET КХЛ.
«Металлург» оказался сильнее «Сибири» в овертайме выездной игры FONBET чемпионата КХЛ (2:1 ОТ). Победную шайбу забросил Дерек Барак в формате «4 на 3».
Магнитогорцы победили в третьем матче подряд. Обладатель Кубка Континента набрал 103 очка за 65 игр и лидирует в Восточной конференции.
«Сибирь» идет восьмой на Востоке, имея в активе 63 балла после 65 матчей. Отрыв от «Амура» увеличился до 6 очков при одной игре в запасе у хабаровчан.
Следующий матч «Металлург» проведет дома 16 марта с «Автомобилистом», «Сибирь» в тот же день примет ЦСКА.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс''
Интересно по Федорову. Попал в основу и больше ничего не нужно? Совсем незаметен он как-то.