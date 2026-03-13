  • «Металлург» победил «Сибирь» в овертайме – 2:1 ОТ. Новосибирцы оторвались от «Амура» на 6 очков в борьбе за плей-офф
«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме – 2:1 ОТ. Новосибирцы оторвались от «Амура» на 6 очков в борьбе за плей-офф

«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме матча FONBET КХЛ.

«Металлург» оказался сильнее «Сибири» в овертайме выездной игры FONBET чемпионата КХЛ (2:1 ОТ). Победную шайбу забросил Дерек Барак в формате «4 на 3».

Магнитогорцы победили в третьем матче подряд. Обладатель Кубка Континента набрал 103 очка за 65 игр и лидирует в Восточной конференции.

«Сибирь» идет восьмой на Востоке, имея в активе 63 балла после 65 матчей. Отрыв от «Амура» увеличился до 6 очков при одной игре в запасе у хабаровчан.

Следующий матч «Металлург» проведет дома 16 марта с «Автомобилистом», «Сибирь» в тот же день примет ЦСКА.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Судьи молодцы!!! Отличное усиление у металлурга перед плей офф!!!
Металлург очень старался что бы не победить Сибирь и не поехать в Хабаровск. Но Сибирь своими явными и грубыми нарушениями не позволяла подарит ей победу. С большим трудом Металлург смог обеспечить хотя бы очко Сибири, несмотря на её сильное сопротивление этому своими удалениеми...
Металлург очень старался что бы не победить Сибирь и не поехать в Хабаровск. Но Сибирь своими явными и грубыми нарушениями не позволяла подарит ей победу. С большим трудом Металлург смог обеспечить хотя бы очко Сибири, несмотря на её сильное сопротивление этому своими удалениеми...
Хабаровск это клиент Магнитки! В чемпионский год в первом раунде как раз ездили в Хабаровск
Металлург очень старался что бы не победить Сибирь и не поехать в Хабаровск. Но Сибирь своими явными и грубыми нарушениями не позволяла подарит ей победу. С большим трудом Металлург смог обеспечить хотя бы очко Сибири, несмотря на её сильное сопротивление этому своими удалениеми...
Вот прям в точку.
С победой Металлург.
Интересно по Федорову. Попал в основу и больше ничего не нужно? Совсем незаметен он как-то.
С победой Металлург. Интересно по Федорову. Попал в основу и больше ничего не нужно? Совсем незаметен он как-то.
Федоров вообще как игрок так себе, вроде быстрый парень, но пасы у него ужасные как и прием шайбы, вечно валится на пол пути ,не доигрывает моменты, его предел ВХЛ
Федоров вообще как игрок так себе, вроде быстрый парень, но пасы у него ужасные как и прием шайбы, вечно валится на пол пути ,не доигрывает моменты, его предел ВХЛ
В том то и дело. Смотрю последние игр 5 за ним. Вошел в зону-потерял шайбу, принять передачу-тоже проблема, бороться у борта-не может или не хочет. Чем он так приглянулся Разину? Мож тоже родственник?
Конечно сильнее с помощью полосатых!
Конечно сильнее с помощью полосатых!
Полосатые что ли били клюшкой в пах и по лицу игрокам Металлурга?
Полосатые что ли били клюшкой в пах и по лицу игрокам Металлурга?
Про какой пах вы говорите! Ну да на игроках Сибири нарушений вообще не было по вашему мнению!
Ну, Спартак, не подведи!)) 😁
