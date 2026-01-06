Бут врезался в Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс». Вратарь клуба из Нью-Йорка толкнул россиянина, после чего началась стычка

Даниил Бут врезался в Джонатана Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс», была стычка.

Форвард «Юты» Даниил Бут врезался во вратаря «Рейнджерс» Джонатана Куика в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами (3:2 ОТ).

Эпизод произошел в начале второго периода. Куик, ранее заменивший травмированного Игоря Шестеркина, упал на лед.

Затем он поднялся и толкнул 20-летнего россиянина, после чего началась стычка с участием других игроков.

По ее итогам Куик был наказан малым штрафом за грубость, Бут – за атаку вратаря.

Для Даниила (13:56, «+1») этот матч стал 6-м подряд без набранных очков. У него 3 (1+2) балла в 16 играх за «Мамонта» в сезоне.

