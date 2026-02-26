Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»

Черных о 28 голах за 58 игр у Дорофеева в «Вегасе»: результат мог быть и раньше.

Агент Александр Черных поделился мнением об успехах Павла Дорофеева в «Вегасе ».

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 46 (28+18) очков в 58 играх при полезности «минус 3». Он проводит третий полный сезон за клуб.

– Пашка Дорофеев – большой молодец. Это доверие он ждал практически три сезона. Даже показывая хорошую игру, он все равно периодически был вне состава. Он очень долго очень ждал этого.

Я бы раньше начал давать Дорофееву больше игрового времени, он уже тогда демонстрировал достойную игру лидера. Хотя в клубе на месте виднее. Им самим все решать, мы не можем понять их планы. Сейчас, слава богу, все к этому пришло.

– Можно ожидать, что в будущем Дорофеев еще сильнее раскроется?

– Я думаю, можно было ожидать от него результатов еще лучше, если бы раньше он получал больше игрового времени и доверия. Этот результат, который он показывает сейчас, мы могли бы увидеть и раньше, – сказал Черных.

