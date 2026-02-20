Кожевников назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026: «Локомотив» и «Металлург» – там по 4 равных звена. Сейчас к ним еще «Автомобилист» подошел»

Александр Кожевников назвал «Локомотив» и «Металлург» фаворитами Кубка Гагарина.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал «Металлург» и «Локомотив» фаворитами розыгрыша Кубка Гагарина-2026.

«В этом плей‑офф все команды равные, но предпочтение я отдаю «Локомотиву » и «Металлургу », там по четыре равных звена, конечно, есть и лидеры, но достаточно равные звенья, поэтому у них больше шансов.

И сейчас к ним еще «Автомобилист » подошел, он неплохо смотрится в концовке регулярного чемпионата», – сказал Кожевников.

Напомним, что «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, «Металлург» – в сезоне-2023/24.