  • Кожевников назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026: «Локомотив» и «Металлург» – там по 4 равных звена. Сейчас к ним еще «Автомобилист» подошел»
7

Кожевников назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026: «Локомотив» и «Металлург» – там по 4 равных звена. Сейчас к ним еще «Автомобилист» подошел»

Александр Кожевников назвал «Локомотив» и «Металлург» фаворитами Кубка Гагарина.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал «Металлург» и «Локомотив» фаворитами розыгрыша Кубка Гагарина-2026. 

«В этом плей‑офф все команды равные, но предпочтение я отдаю «Локомотиву» и «Металлургу», там по четыре равных звена, конечно, есть и лидеры, но достаточно равные звенья, поэтому у них больше шансов.

И сейчас к ним еще «Автомобилист» подошел, он неплохо смотрится в концовке регулярного чемпионата», – сказал Кожевников.

Напомним, что «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, «Металлург» – в сезоне-2023/24. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"В наше время во всех магазинах цены примерно равные, но предпочтение отдаю "Красному&белому", - заключил олимпийский чемпион.
😂😂😂

Автомобилист пока не уберёт Заварухина (старшего), успеха им не видать

С такой платежкой показывать настолько унылый хоккей - это сильно

Хотя против Авангарда его схема работает, тут исключительно респект
Да какие сейчас фавориты? Все команды сейчас более менее ровно играют. Авангард дядя Саша, понятно, почему не считает. Тренер-иностранец ему покоя не дает. Но это один из фаворитов-факт.
Какой еще Автомобилист, то есть он не считает претендентами Авангард, Минск, Ак барс тот же
Ответ N_1_K_I
Какой еще Автомобилист, то есть он не считает претендентами Авангард, Минск, Ак барс тот же
Ак Барс точно нет. Если судья будет судить честно, не гляда на нырки Лямы и Яши.
Посмотрим вот на закл. игры. У "Автомобилиста" на финише и ЦСКА с Динамо, Локомотив, Металлург, АкБарс. С одной стороны, это хорошо, играть с сильными коллективами. С другой уже посматриваешь на соседей по турнирной таблице, на тот же "СЮ". Как бы не выпнули с четвертой строчки; у них полегче игры.
Автомобилист?Влетели вчера Адмиралу🤗
