Кожевников назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026: «Локомотив» и «Металлург» – там по 4 равных звена. Сейчас к ним еще «Автомобилист» подошел»
Александр Кожевников назвал «Локомотив» и «Металлург» фаворитами Кубка Гагарина.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал «Металлург» и «Локомотив» фаворитами розыгрыша Кубка Гагарина-2026.
«В этом плей‑офф все команды равные, но предпочтение я отдаю «Локомотиву» и «Металлургу», там по четыре равных звена, конечно, есть и лидеры, но достаточно равные звенья, поэтому у них больше шансов.
И сейчас к ним еще «Автомобилист» подошел, он неплохо смотрится в концовке регулярного чемпионата», – сказал Кожевников.
Напомним, что «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, «Металлург» – в сезоне-2023/24.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
