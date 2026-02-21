  • Спортс
17

Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением

Александр Радулов набрал 800-е очко в КХЛ.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 2 (0+2) очка в первом периоде матча FONBET КХЛ с «Динамо» Минск (2:1, второй период).

На счету 39-летнего форварда стало 800 очков в лиге с учетом плей-офф. Радулов – третий хоккеист в истории КХЛ, преодолевший эту отметку.

Рекорд по результативным действиям принадлежит Вадиму Шипачеву – 1016. Второе место у Сергея Мозякина (928).

В этом регулярном чемпионате Радулов набрал 49 (20+29) очков в 56 матчах при полезности «плюс 29».

По ходу карьеры в России он также выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
+368 в НХЛ, сумарно 1168, и это без учёта факта что его результативность в КХЛ была бы выше чем во время игры в НХЛ. Радулов зверюга на уровне КХЛ, в любом возрасте!
Как только Саню не называют и.пёс и пенс..
А что не говори, это МАСТЕР своего дела!!!
Больной хоккеем человек!!! И это его суть!!
Дальше лучше Саня!!!!
Ответ Олег
Как только Саню не называют и.пёс и пенс.. А что не говори, это МАСТЕР своего дела!!! Больной хоккеем человек!!! И это его суть!! Дальше лучше Саня!!!!
"Тасманский дьявол" - ему подходит, как никому)
Ответ suharito
"Тасманский дьявол" - ему подходит, как никому)
Ну с этим трудно не согласиться 🙂
Лучший из лучших! Был бы на первом месте 100% если бы в НХЛ на пять лет не уезжал!
Ответ Радмир Уфимцев
Лучший из лучших! Был бы на первом месте 100% если бы в НХЛ на пять лет не уезжал!
был даже близок к кубку Стэнли , чуть чуть не повезло, но дошёл до финала !
Саня молодчик!
Не хочу докапываться до слов, но мне кажется заголовок 800 очков звучал бы более мягко:)
Помню он ещё в юниорке канадской феерил за "рэмпартс".
Играет всегда со страстью и заряженный. Мастерюга.
Большой мастер!
