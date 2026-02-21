Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
Александр Радулов набрал 800-е очко в КХЛ.
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 2 (0+2) очка в первом периоде матча FONBET КХЛ с «Динамо» Минск (2:1, второй период).
На счету 39-летнего форварда стало 800 очков в лиге с учетом плей-офф. Радулов – третий хоккеист в истории КХЛ, преодолевший эту отметку.
Рекорд по результативным действиям принадлежит Вадиму Шипачеву – 1016. Второе место у Сергея Мозякина (928).
В этом регулярном чемпионате Радулов набрал 49 (20+29) очков в 56 матчах при полезности «плюс 29».
По ходу карьеры в России он также выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А что не говори, это МАСТЕР своего дела!!!
Больной хоккеем человек!!! И это его суть!!
Дальше лучше Саня!!!!
Играет всегда со страстью и заряженный. Мастерюга.