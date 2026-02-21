Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением

Александр Радулов набрал 800-е очко в КХЛ.

Нападающий «Локомотива » Александр Радулов набрал 2 (0+2) очка в первом периоде матча FONBET КХЛ с «Динамо» Минск (2:1, второй период).

На счету 39-летнего форварда стало 800 очков в лиге с учетом плей-офф. Радулов – третий хоккеист в истории КХЛ, преодолевший эту отметку.

Рекорд по результативным действиям принадлежит Вадиму Шипачеву – 1016. Второе место у Сергея Мозякина (928).

В этом регулярном чемпионате Радулов набрал 49 (20+29) очков в 56 матчах при полезности «плюс 29».

По ходу карьеры в России он также выступал за «Салават Юлаев », ЦСКА и «Ак Барс».