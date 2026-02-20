«Бостон» готов обменять Пика. Защитник набрал 11 очков за 57 игр в сезоне НХЛ и лидирует по блокшотам в команде (The Athletic)
«Бостон» готов обменять Эндрю Пика.
По информации The Athletic, «Бостон» готов обменять 27-летнего защитника Эндрю Пика. Отмечается, что клуб рассчитывает получить драфт-пики или молодых игроков.
Пик выступает за «Брюинс» с марта 2024 года, тогда его выменяли у «Коламбуса». В текущем регулярном чемпионате он набрал 11 (4+7) очков в 56 матчах при полезности «минус 7» и лидирует в клубе по числу заблокированных бросков – 101.
Действующий контракт хоккеиста со средней годовой зарплатой 2,75 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года, он может стать неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пика на драфт-пики..😁
вероятно Пик уйдёт за фрафт пик
Пикнуть Пика- означает: выбрать игрока на драфте.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем