«Амур» победил «Сибирь» в овертайме – 2:1. Клуб отстает от зоны плей-офф на 7 очков при игре в запасе
«Амур» победил «Сибирь» в овертайме матча FONBET КХЛ.
«Амур» победил «Сибирь» (2:1 ОТ) в овертайме гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ. Решающую шайбу забросил Алекс Бродхерст.
Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков за 57 матчей. Отставание от «Сибири», замыкающей зону плей-офф – 7 очков при одной игре в запасе.
Следующий матч «Сибирь» проведет в гостях 20 февраля с «Авангардом», «Амур» в тот же день встретится на выезде с «Металлургом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
