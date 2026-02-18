«Амур» победил «Сибирь» в овертайме – 2:1. Клуб отстает от зоны плей-офф на 7 очков при игре в запасе

  • Спортс
«Амур» победил «Сибирь» в овертайме матча FONBET КХЛ.

«Амур» победил «Сибирь» (2:1 ОТ) в овертайме гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ. Решающую шайбу забросил Алекс Бродхерст.

Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков за 57 матчей. Отставание от «Сибири», замыкающей зону плей-офф – 7 очков при одной игре в запасе.

Следующий матч «Сибирь» проведет в гостях 20 февраля с «Авангардом», «Амур» в тот же день встретится на выезде с «Металлургом».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Сибирь, Сибирь. Так бездарно провести настолько важный матч... ну это просто непостижимо. Амур забрал полностью заслуженную победу.
И в который раз подтверждается закономерность - вредно Сибири долго отдыхать. Сегодня были еле двигающиеся.
Амуру мало победы в овере, надо было в основное. Сократили до 5 по потерянным. Но впереди Магнитка злая после 1:8. Скорее так 7 очков и останется. Сложно отыграть такой отрыв. Раньше надо было пахать лучше
А «банщик» им пообещал кубок Гагарина в этом году?
Ответ NNM
А «банщик» им пообещал кубок Гагарина в этом году?
Он им не обещал, а цель поставил. В принципе за три года можно сделать чемпионскую команду. Только вот мало увеличить бюджет. Фундамента у Амура нет для больших побед. Отличная селекция и далее по списку
ХК Сибирь, комментарии не читаю. проиграли сами себе, научитесь играть с равными себе.
Амур, чуть-чуть пораньше надо было начинать гонку, в плей-офф. Конечно тяжело, приходится много летать. Но вам, в этом плюс, верно? Все, кто в центральном районе страны, жирком благополучия обросли. Вы, закалённые в обстоятельствах экстрима, вполне можете выстрелить. Надо только очень захотеть. Они ведь тоже хотят, поэтому побеждают. Почему бы и вам, не захотеть?
Спасибо)))!!!
Рекомендуем