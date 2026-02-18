«Амур» победил «Сибирь» в овертайме – 2:1. Клуб отстает от зоны плей-офф на 7 очков при игре в запасе

«Амур» победил «Сибирь» в овертайме матча FONBET КХЛ.

«Амур » победил «Сибирь » (2:1 ОТ) в овертайме гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ . Решающую шайбу забросил Алекс Бродхерст .

Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков за 57 матчей. Отставание от «Сибири», замыкающей зону плей-офф – 7 очков при одной игре в запасе.

Следующий матч «Сибирь» проведет в гостях 20 февраля с «Авангардом», «Амур» в тот же день встретится на выезде с «Металлургом».