Вратарь «Ростова» Пузяков: «У меня нереальная страсть к авто. С 11 лет я тайком брал ключи от машины у родителей и тихо‑тихо уходил из дома покататься»
22-летний вратарь «Ростова» из Olimpbet ВХЛ Максим Пузяков заявил, что катался на автомобилях родственников с 11 лет.
– Максим, расскажите про свое детство. И еще: почему вы такой милый?
– С детства у меня какая‑то нереальная страсть к автомобилям. Лет с одиннадцати я тайком брал ключи от машины у родителей и дедушки с бабушкой и тихо‑тихо уходил из дома, чтобы покататься.
А в основном все мое детство – в хоккее. Кроме сборов, тренировок и подкаток, мне нечего вспомнить.
Что касается второго вопроса, то спасибо моим родителям – это они постарались, – сказал Пузяков.
Он является основным голкипером ростовского клуба в этом сезоне. Пузяков провел 38 матчей в регулярке Olimpbet ВХЛ, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,53.