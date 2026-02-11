  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зинченко о переходе из СКА в «Динамо»: «Был самым счастливым человеком, запрашивал обмен с начала сезона. Спасибо питерскому руководству, не стало держать в ВХЛ»
1

Зинченко о переходе из СКА в «Динамо»: «Был самым счастливым человеком, запрашивал обмен с начала сезона. Спасибо питерскому руководству, не стало держать в ВХЛ»

Иван Зинченко: спасибо руководству СКА, что не стало в ВХЛ держать.

Форвард московского «Динамо» Иван Зинченко высказался о своем переходе в команду из СКА.

Как воспринял обмен? В прошлом сезоне ты был игроком КХЛ, а в начале этого плотно застрял в ВХЛ

— Обстоятельства сложились так, что уже предсезонку я проходил в СКА-ВМФ. В Питере произошли определенные изменения: кто-то под них подошел, кто-то – нет. Я с начала сезона запрашивал обмен. Понимал, что надо набирать форму после операции, с удовольствием пошел это делать в ВХЛ. Но ждал шанса, чтобы обратно попасть в КХЛ.

Даже скрывать не буду, что в какой-то момент уже и перестал надеяться. Однако когда мы поехали в Тулу, возникло внутреннее ощущение – должно что-то произойти. Это было в преддверии моего дня рождения. И внутреннее состояние подсказывало, что шанс получу. Опять же, есть такая фраза: «Терпение и труд все перетрут».

Верил в это, а когда приехал в Тулу, мне позвонили и сказали: «Собирай вещи, ты игрок московского «Динамо». Я был самым счастливым человеком. Спасибо питерскому руководству, которое пошло навстречу, не стало вставлять какие-то палки в колеса и держать меня в ВХЛ. Мы поблагодарили друг друга за работу, на этом все.

Была какая-то коммуникация в течение всего этого времени с Игорем Ларионовым?

— Почти нет. В начале сезона мы встретились, произошел диалог на тему, кого видят в команде. Так получилось, что за предыдущие два года в Питере у меня было очень много травм, поэтому психологически хотелось сменить обстановку. И я это выразил. Потому что прохожу предсезонку, меня вроде бы поднимают в КХЛ, предоставляют определённые шансы, а я не могу, так как надо делать операцию, – сказал Зинченко.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7801 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoЧемпионат.com
logoИгорь Ларионов
logoИван Зинченко
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoВХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Абсолютно бестолковый игрок. Когда СКА перестанет набирать таких - уверен, всё наладится.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА обменял Зинченко в «Динамо» на Ханина из ВХЛ и Соболева из МХЛ
16 января, 14:44
СКА обменяет Зинченко в «Динамо». 23-летний форвард проводит сезон в ВХЛ (Артур Хайруллин)
16 января, 12:27
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
9 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
15 минут назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
30 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
45 минут назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
50 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
59 минут назад
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады сыграет с Германией в 1/4 финала, Финляндия против Швейцарии
сегодня, 06:15
Рекомендуем