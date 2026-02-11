Зинченко о переходе из СКА в «Динамо»: «Был самым счастливым человеком, запрашивал обмен с начала сезона. Спасибо питерскому руководству, не стало держать в ВХЛ»

Иван Зинченко: спасибо руководству СКА, что не стало в ВХЛ держать.

Форвард московского «Динамо» Иван Зинченко высказался о своем переходе в команду из СКА.

– Как воспринял обмен? В прошлом сезоне ты был игроком КХЛ, а в начале этого плотно застрял в ВХЛ…

— Обстоятельства сложились так, что уже предсезонку я проходил в СКА-ВМФ. В Питере произошли определенные изменения: кто-то под них подошел, кто-то – нет. Я с начала сезона запрашивал обмен. Понимал, что надо набирать форму после операции, с удовольствием пошел это делать в ВХЛ. Но ждал шанса, чтобы обратно попасть в КХЛ .

Даже скрывать не буду, что в какой-то момент уже и перестал надеяться. Однако когда мы поехали в Тулу, возникло внутреннее ощущение – должно что-то произойти. Это было в преддверии моего дня рождения. И внутреннее состояние подсказывало, что шанс получу. Опять же, есть такая фраза: «Терпение и труд все перетрут».

Верил в это, а когда приехал в Тулу, мне позвонили и сказали: «Собирай вещи, ты игрок московского «Динамо ». Я был самым счастливым человеком. Спасибо питерскому руководству, которое пошло навстречу, не стало вставлять какие-то палки в колеса и держать меня в ВХЛ. Мы поблагодарили друг друга за работу, на этом все.

— Была какая-то коммуникация в течение всего этого времени с Игорем Ларионовым?

— Почти нет. В начале сезона мы встретились, произошел диалог на тему, кого видят в команде. Так получилось, что за предыдущие два года в Питере у меня было очень много травм, поэтому психологически хотелось сменить обстановку. И я это выразил. Потому что прохожу предсезонку, меня вроде бы поднимают в КХЛ, предоставляют определённые шансы, а я не могу, так как надо делать операцию, – сказал Зинченко.