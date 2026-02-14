Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги

Вратарь Никита Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ.

Вратарь «Динамо-Алтай » Никита Дианов забросил шайбу в матче Olimpbet ВХЛ с «Омскими Крыльями » (5:3).

24-летний голкипер отличился на последней минуте третьего периода, поразив пустые ворота соперника.

Дианов стал первым вратарем с заброшенной шайбой в истории лиги. Отметим, что он родился в Омске и является воспитанником «Авангарда ».