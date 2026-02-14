Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
Вратарь Никита Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ.
Вратарь «Динамо-Алтай» Никита Дианов забросил шайбу в матче Olimpbet ВХЛ с «Омскими Крыльями» (5:3).
24-летний голкипер отличился на последней минуте третьего периода, поразив пустые ворота соперника.
Дианов стал первым вратарем с заброшенной шайбой в истории лиги. Отметим, что он родился в Омске и является воспитанником «Авангарда».
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17716 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ВХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто позорище для Крыльев, вести 3:1 после 2 периода и так обгадиться в третьем. И это с командой, находящейся на 26 месте. Если и дальше так пойдет, то до плова могут снова не добраться.
"Крылышки" чёт забуксовали в последних играх...не идёт игра...чем это объяснить?
Класс!!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем