Алексей Дементьев: «Реверансы Тардифа в сторону России – это его поддавливают авторитетные руководители. НХЛ нужны эти шаги к Кубку мира»

Дементьев о возможном допуске России на Кубок Мира-2028: Тардифа поддавливают.

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о недопуске России на олимпийский хоккейный турнир, который сейчас проходит в Италии.

– Выступление Франции, которая заменила Россию, показывает, что эта команда – не уровень Олимпиады?

– Даже нельзя сравнивать Францию с Россию и Беларусью, тут говорить не о чем. Если бы это был футбол, тогда еще да, но это хоккей.

– То есть другой был бы турнир с Россией?

– Конечно, другой соревновательный эффект, другой интерес как зрителей, так и соперников. Я общался с некоторыми руководителями североамериканского хоккея, которые в кулуарах высказывают мысли, озвученные Никитой Кучеровым . И среди игроков бытует то же самое мнение, что сборная России должна присутствовать на этих соревнованиях.

То, что Люк Тардиф начинает делать шаги и реверансы в сторону России и Беларуси , это его поддавливает мнение большинства авторитетных руководителей хоккея. Все эти шаги очень нужны НХЛ по отношению к Кубку мира, который они хотят проводить.

– НХЛ нужно участие сборной России на Кубке мира?

– Конечно, со своей стороны они создают определенное давление на ИИХФ и тех членов ИИХФ, которые встали в позу. Возьмите общее количество человек, проживающих в странах, которые являются топ-6 в хоккее: первое место – США, а потом Россия.

Не может быть такого, чтобы выгнать из соревнований со вторым местом зрительского интереса в мире. Это выстрел себе в ногу, – сказал Дементьев.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»