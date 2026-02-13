Крикунов о недопуске России на ОИ: «Тардиф – дурак. Наши даже на фоне Канады не затерялись бы. Как можно оставить турнир без России?»

  • Спортс
21

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о недопуске национальной команды на мужской олимпийский хоккейный турнир, который сейчас проходит в Италии.

«Посмотрел на Олимпиаде Финляндию, Словакию, Чехию, Канаду. Могу сказать, что канадцы оставили очень хорошее впечатление. Они играют прилично, хорошая сборная. Уровень олимпийского турнира приличный, все-таки собрались все лучшие. Только России не хватает.

Люк Тардиф (президент ИИХФ – Спортс’‘) – дурак. Как можно оставить спортсменов без такого соревнования, а турнир без России. У нас была бы там хорошая сборная, сильные вратари. Даже на фоне Канады наши бы не затерялись. Был бы интересный турнир», – заявил Крикунов.

Сузуки о бане России: «Канаде нравится играть с русскими – у них была бы хорошая команда. С удовольствием сыграл бы с Овечкиным на ОИ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
21 комментарий
Можно подумать, что дело в Тардиффе.
Может в консерватории что-то подправить?
А только ли Тардиф виноват? В борделе не стоит ли что-то поменять?
Отлетели бы от Канады 0-5 как чехи вчера
Ответ довольно добрый
Отлетели бы от Канады 0-5 как чехи вчера
Ну Вася бы 5 не пустил..
Да и кучер 2 бы уж сообразил , даже без центра
4-2 было бы примерно
Ответ Голуби в траве
Ну Вася бы 5 не пустил.. Да и кучер 2 бы уж сообразил , даже без центра 4-2 было бы примерно
И Вася, и Шестеркин, и даже Боб вполне могут и 6 пропустить. Конкурентоспособность сб России это разве что упомянутый Кучеров и вратарская линия. На одном этом не уедешь. Этой Канаде нечего противопоставить. Да и многим сборным кстати, особенно США.
Пятница. Ларин добрался до "Красного&белого".
Тардиф! Надеюсь ты это читаешь!
Потом подумал, и сказал:
- Может на фоне канадцев и не затерялись бы, но профукали бы финнам...
Крикунов дурак
Надо же, какой Тардиф. Из-за каприза взял, и не допустил
Переть против МОК, это все равно что переть против Путина. Наверное можно, только себе дороже.
Ответ Melnikov1968
Переть против МОК, это все равно что переть против Путина. Наверное можно, только себе дороже.
Так Тардиф не в МОК, а в ИИХФ, которая как раз рекомендации МОК игнорирует
Тардифа на крышу дома моего! (Крикуновс)
