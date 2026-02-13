Крикунов о недопуске России на ОИ: «Тардиф – дурак. Наши даже на фоне Канады не затерялись бы. Как можно оставить турнир без России?»

Крикунов о недопуске России на ОИ: Тардиф – дурак.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о недопуске национальной команды на мужской олимпийский хоккейный турнир, который сейчас проходит в Италии.

«Посмотрел на Олимпиаде Финляндию, Словакию, Чехию, Канаду. Могу сказать, что канадцы оставили очень хорошее впечатление. Они играют прилично, хорошая сборная. Уровень олимпийского турнира приличный, все-таки собрались все лучшие. Только России не хватает.

Люк Тардиф (президент ИИХФ – Спортс’‘) – дурак. Как можно оставить спортсменов без такого соревнования, а турнир без России. У нас была бы там хорошая сборная, сильные вратари. Даже на фоне Канады наши бы не затерялись. Был бы интересный турнир», – заявил Крикунов.

