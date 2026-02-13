  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский о словах Тардифа: «До него дошло, что без России турниры неполноценные. Олимпиаду не смотрю, за кого там болеть? Тем более ее не показывают по телевидению»
22

Каменский о словах Тардифа: «До него дошло, что без России турниры неполноценные. Олимпиаду не смотрю, за кого там болеть? Тем более ее не показывают по телевидению»

Каменский отреагировал на слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слова президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.

Тардиф ранее так высказался касательно недопуска сборных на турниры: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК».

– Как вы относитесь к недавним заявлениям Люка Тардифа?

– До Тардифа дошло, что без России неполноценные турниры и что не идет популяризация мирового хоккея. Но для того, чтобы это вернуть, он должен сделать шаг и принять нашу сборную. Это от него зависит.

– Вы сейчас смотрите Олимпиаду?

– Нет, не смотрю. Я смотрю КХЛ, свой чемпионат, для меня он более интересен. А на Олимпиаде за кого болеть? Мы болеем за сборную России, за своих. Тем более Олимпиаду не показывают на «Матч ТВ» или еще где-то по телевидению, – заявил Каменский.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoолимпийский хоккейный турнир
logoИИХФ
телевидение
logoОлимпиада-2026
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВалерий Каменский
logoМатч ТВ
logoЛюк Тардиф
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ОККО показывает,телевидения этотне только говноканал с губерником)
Ответ Аристафан
ОККО показывает,телевидения этотне только говноканал с губерником)
КХЛ где он "главный по развитию", полностью показывает Кинопоиск, прямой конкурент ОККО.
Не думаю, что он даже думал об этом, скорее всего он просто человек не на своём месте.
Вот они жертвы телевизора.
Без телевизора не могут жить нормально, и таких людей огромное количество в стране, особенно люди 1950-70х годов рождения. Зомби
Я тоже ни за кого не болею, но смотрю. Смотрю за Канадой например, которую ваш Ромка каждый день побеждает. Швейцарцы интересны. Амеры, да и в целом турнир. А вы и дальше прикидывайтесь и рассказывайте как им без нас плохо развиваться. Не надоело одно и то же уже столько лет барабанить. Прекрасно же понимаете что не Тардиф за допуск решает.
Нести ахинею про то, что Олимпиаду не показывают - его дело, хотя если это вице-президент ПО РАЗВИТИЮ, то есть человек, который должен лихорадочно искать возможности по повышению зрительского интереса, он должен смотреть хоть хоккей в Танзания, если там нашли что-то интересное. Но когда он говорит, что "они должны сделать шаг" - это верх мерзости.
Ответ Michael1969
Нести ахинею про то, что Олимпиаду не показывают - его дело, хотя если это вице-президент ПО РАЗВИТИЮ, то есть человек, который должен лихорадочно искать возможности по повышению зрительского интереса, он должен смотреть хоть хоккей в Танзания, если там нашли что-то интересное. Но когда он говорит, что "они должны сделать шаг" - это верх мерзости.
При том что главный по показу КХЛ у нас Кинопоиск, который, о чудо, тоже "в интернете"
В общем блаженный
интересно, Каменский считает свою золотую олимпийскую медаль неполноценной? ведь на ОИ-88 не было представителей НХЛ, т.е. большинство сильнейших игроков мира в ней не участвовали
Я например болею за финнов, знаю это постыдно, грешно и непатриотично… по нынешним временам и могут привлечь 🙄
Ответ leon01
Я например болею за финнов, знаю это постыдно, грешно и непатриотично… по нынешним временам и могут привлечь 🙄
Ротенберг отмажет, а скорее всего ты на контракте у него, глоо)
Ответ leon01
Я например болею за финнов, знаю это постыдно, грешно и непатриотично… по нынешним временам и могут привлечь 🙄
Точно, тоже буду за финнов болеть.
В таком случае все олимпиады до 1998 года тоже неполноценны. Или это другое?
Олимпиаду показывает Окко, но вряд ли Каменский знает, что такое онлайн-сервис и что такое смарт тв. Может и дальше пялиться в зомбоящик, хотя и по телевизору смотреть можно.
Можешь смотреть КХЛ до посинения и верить, что Канаду вы сразу обыграете
Валерий,а я смотрю.и мне очень нравится
Именно эти рабы телевизора считают всех "в интернете" тролями/предателями/диванными и тд.
дочь Полина, которые учились в США. Полина — единственная в семье, у кого есть американское гражданство. (с)... Ну ладно

дочь Полина, которые учились в США. Полина — единственная в семье, у кого есть американское гражданство. (С)... ну ладно

Полина — единственная в семье, у кого есть американское гражданство. (с)... ну ладно, ну чо вы?...

.

.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпиада-2026. Канада обыграла Швейцарию, Чехия победила Францию, Швеция проиграла Финляндии, Словакия одолела Италию
13 февраля, 22:44
Гэйдж Квинни: «Жаль, что россияне не участвуют в Олимпиаде. Россия могла бы побороться за медали. Надеюсь, сборную вернут как можно раньше»
13 февраля, 15:52
Алексей Марченко: «За хоккеем на Олимпиаде слежу, словаки молодцы. Там много хороших команд, финны все равно, думаю, первыми в группе будут»
13 февраля, 15:23
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
43 минуты назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
55 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем