Каменский о словах Тардифа: «До него дошло, что без России турниры неполноценные. Олимпиаду не смотрю, за кого там болеть? Тем более ее не показывают по телевидению»

Каменский отреагировал на слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слова президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.

Тардиф ранее так высказался касательно недопуска сборных на турниры: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК».

– Как вы относитесь к недавним заявлениям Люка Тардифа?

– До Тардифа дошло, что без России неполноценные турниры и что не идет популяризация мирового хоккея. Но для того, чтобы это вернуть, он должен сделать шаг и принять нашу сборную. Это от него зависит.

– Вы сейчас смотрите Олимпиаду?

– Нет, не смотрю. Я смотрю КХЛ, свой чемпионат, для меня он более интересен. А на Олимпиаде за кого болеть? Мы болеем за сборную России, за своих. Тем более Олимпиаду не показывают на «Матч ТВ » или еще где-то по телевидению, – заявил Каменский.