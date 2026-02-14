Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»

Германия уступила Латвии в матче олимпийского хоккейного турнира.

В матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира сборная Германии уступила Латвии (3:4).

Дублем в составе победителей отметился форвард системы «Бостона» Дан Лоцмелис . Немецкий нападающий Леон Драйзайтль провел на льду 28:30, нанес 10 бросков, но отметился лишь голевой передачей при полезности «плюс 2».

Положение команд в группе С : США – 3 (1), Латвия – 3 (2), Германия – 3 (2), Дания – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.