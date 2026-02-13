Тренер Германии о 3:1 с Данией: «Датчане – крупные парни. Они пытались жестко играть против Драйзайтля, но Леона это не беспокоит и не сбивает с толку»

Тренер Германии: датчане – крупные парни, пытались жестко играть с Драйзайтлем.

Тренер сборной Германии Харольд Крайс высказался о победе над Данией (3:1) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Ведущий вклад в победу немцев внесли игроки НХЛ . Форвард «Оттавы» Тим Штюцле сделал дубль, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился 2 (1+1) очками, а вратарь «Сиэтла» Филипп Грубауэр отразил 37 из 38 бросков.

«Датчане хорошо катаются, к тому же это крупные парни. Они пытались оставить Леону поменьше пространства, несколько раз играли против него жестко. Его это не беспокоит и не сбивает с толку. Он уходит с площадки, отдыхает, возвращается и делает свою работу.

Я думаю, это отличный пример для всех. Но сегодня каждый игрок упорно боролся и внес свой вклад в победу», – сказал Крайс.