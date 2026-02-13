  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер Германии о 3:1 с Данией: «Датчане – крупные парни. Они пытались жестко играть против Драйзайтля, но Леона это не беспокоит и не сбивает с толку»
2

Тренер Германии о 3:1 с Данией: «Датчане – крупные парни. Они пытались жестко играть против Драйзайтля, но Леона это не беспокоит и не сбивает с толку»

Тренер Германии: датчане – крупные парни, пытались жестко играть с Драйзайтлем.

Тренер сборной Германии Харольд Крайс высказался о победе над Данией (3:1) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026. 

Ведущий вклад в победу немцев внесли игроки НХЛ. Форвард «Оттавы» Тим Штюцле сделал дубль, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился 2 (1+1) очками, а вратарь «Сиэтла» Филипп Грубауэр отразил 37 из 38 бросков. 

«Датчане хорошо катаются, к тому же это крупные парни. Они пытались оставить Леону поменьше пространства, несколько раз играли против него жестко. Его это не беспокоит и не сбивает с толку. Он уходит с площадки, отдыхает, возвращается и делает свою работу. 

Я думаю, это отличный пример для всех. Но сегодня каждый игрок упорно боролся и внес свой вклад в победу», – сказал Крайс.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная Германии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЛеон Драйзайтль
logoФилипп Грубауэр
logoТим Штюцле
logoОлимпиада-2026
logoСборная Дании по хоккею
Харольд Крайс
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Леон красиво проехал к лавке Дании после третьего гола, с улыбкой такой, типа ну вот так вот) Красавчик, его не закрыть прессингом, найдет свой момент в любой игре.
Ответ ghamdial
Леон красиво проехал к лавке Дании после третьего гола, с улыбкой такой, типа ну вот так вот) Красавчик, его не закрыть прессингом, найдет свой момент в любой игре.
однако закоывали и датчане лучше смотрелись , чем немцы
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
37 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
56 минут назад
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
49 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем