Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
Пилипенко о переходе в «Авангард»: покидал «Северсталь» с недосказанностью.
Нападающий «Авангарда» Кирилл Пилипенко прокомментировал переход из «Северстали».
«Болельщики писали очень много приятных слов и слов поддержки. Я не переживал по поводу обмена из «Северстали», но покидал команду из Череповца с двоякими чувствами, чувством недосказанности.
Если «Северсталь» и «Авангард» встретятся в плей-офф, то это противостояние принципиальным не станет. Это будет приятная и интересная серия.
Отрезок карьеры в «Северстали» – это наслаждение от игры. Это время, которое, безусловно, останется в моей памяти. Много классных людей встретил», – сказал Пилипенко.
Вайсфельд о переходе Пилипенко в «Авангард»: «Позор для лиги. Это легальный обход потолка зарплат. Кто пишет регламент КХЛ? Там куча дыр в этом заборе!»
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17716 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем