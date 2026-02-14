Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»

Пилипенко о переходе в «Авангард»: покидал «Северсталь» с недосказанностью.

Нападающий «Авангарда » Кирилл Пилипенко прокомментировал переход из «Северстали ».

«Болельщики писали очень много приятных слов и слов поддержки. Я не переживал по поводу обмена из «Северстали», но покидал команду из Череповца с двоякими чувствами, чувством недосказанности.

Если «Северсталь» и «Авангард» встретятся в плей-офф, то это противостояние принципиальным не станет. Это будет приятная и интересная серия.

Отрезок карьеры в «Северстали» – это наслаждение от игры. Это время, которое, безусловно, останется в моей памяти. Много классных людей встретил», – сказал Пилипенко.

