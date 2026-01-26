«Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на 19-летнего защитника Докичева, не играющего с 2024 года. Это компенсация за переход Пилипенко (Михаил Зислис)

«Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на защитника Докичева.

«Авангард» выменял у «Северстали» права на 19-летнего защитника Захара Докичева на денежную компенсацию в последний день работы трансферного рынка в КХЛ .

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, череповецкий клуб получил в сделке 50 миллионов рублей – это компенсация за переход форварда Кирилла Пилипенко.

Ранее «Северсталь» расторгла контракт с 29-летним нападающим, а омский клуб подписал его до конца сезона.

«Как я и предполагал ранее, компенсация «Северстали » от «Авангарда » за нападающего Кирилла Пилипенко была получена в процессе другой сделки.

Про защитника Захара Докичева я ничего ранее не знал. Но теперь он стал очень дорогим. За права на него в Череповец отправятся 50 миллионов рублей», – написал Зислис в телеграм-канале.

Последней командой Докичева был «Металлург» (Череповец) из НМХЛ. В официальных матчах он не участвовал после сезона-2023/24.

Два мощных трансфера «Авангарда», «Ак Барс» подписал Тодда. Онлайн дедлайна в КХЛ