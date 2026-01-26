  • Спортс
  • «Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на 19-летнего защитника Докичева, не играющего с 2024 года. Это компенсация за переход Пилипенко (Михаил Зислис)
57

«Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на 19-летнего защитника Докичева, не играющего с 2024 года. Это компенсация за переход Пилипенко (Михаил Зислис)

«Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на защитника Докичева.

«Авангард» выменял у «Северстали» права на 19-летнего защитника Захара Докичева на денежную компенсацию в последний день работы трансферного рынка в КХЛ

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, череповецкий клуб получил в сделке 50 миллионов рублей – это компенсация за переход форварда Кирилла Пилипенко. 

Ранее «Северсталь» расторгла контракт с 29-летним нападающим, а омский клуб подписал его до конца сезона. 

«Как я и предполагал ранее, компенсация «Северстали» от «Авангарда» за нападающего Кирилла Пилипенко была получена в процессе другой сделки.

Про защитника Захара Докичева я ничего ранее не знал. Но теперь он стал очень дорогим. За права на него в Череповец отправятся 50 миллионов рублей», – написал Зислис в телеграм-канале. 

Последней командой Докичева был «Металлург» (Череповец) из НМХЛ. В официальных матчах он не участвовал после сезона-2023/24. 

Два мощных трансфера «Авангарда», «Ак Барс» подписал Тодда. Онлайн дедлайна в КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoАвангард
переходы
logoКирилл Пилипенко
logoКХЛ
деньги
logoСеверсталь
logoНМХЛ
Михаил Зислис
57 комментариев
теперь Авангард главная газпромовская команда? рулит везде, игроками, деньгами, потолками зарплат
Ответ КОТ в кроссах
теперь Авангард главная газпромовская команда? рулит везде, игроками, деньгами, потолками зарплат
Разные юридические лица (несмотря на понятную связь), ну и, в отличие от СКА, в Омске не головной офис находится :)
Ответ КОТ в кроссах
теперь Авангард главная газпромовская команда? рулит везде, игроками, деньгами, потолками зарплат
Все верно
Типо все делают красиво, по регламенту 👍
Ответ newyork13
Типо все делают красиво, по регламенту 👍
Да,по регламенту.
Ответ newyork13
Типо все делают красиво, по регламенту 👍
Так нет регламента.
Все таки в КХЛ должен быть орган подтверждающий правомерность сделок и работать он должен в ручном режиме.
Также он должен визиоровать подписанные контракты, чтобы не было таких «фокусов».
«Авангард» следующим Аймурзина выкупит.
Явный претендент на кубок, но я искренне верю что сбалансированная «Магнитка» играющая по правилам их вынесет вперед ногами.
Ответ wxvnpc5psr
Все таки в КХЛ должен быть орган подтверждающий правомерность сделок и работать он должен в ручном режиме. Также он должен визиоровать подписанные контракты, чтобы не было таких «фокусов». «Авангард» следующим Аймурзина выкупит. Явный претендент на кубок, но я искренне верю что сбалансированная «Магнитка» играющая по правилам их вынесет вперед ногами.
Что том мне подсказывает что у многих клубок рыльце в пушку. Не все такие честные. Схемы есть у всех
Ответ wxvnpc5psr
Все таки в КХЛ должен быть орган подтверждающий правомерность сделок и работать он должен в ручном режиме. Также он должен визиоровать подписанные контракты, чтобы не было таких «фокусов». «Авангард» следующим Аймурзина выкупит. Явный претендент на кубок, но я искренне верю что сбалансированная «Магнитка» играющая по правилам их вынесет вперед ногами.
От Аймурзина, в отличие от Пилипенко, Северсталь, вроде, не хочет избавляться. По сути нашли схему, при которой для всех win-win - Северсталь бесплатно скинула Пилипенко, Авангард смог подписать на минималку, игрок получил свои деньги. А лазейки да, нужно перекрывать.
Я вот не понимаю, чем недовольны некоторые в этом случае. Тут-то никаких конвертов даже не предполагается - все чисто.
1. Северсталь хочет избавиться от игрока.
2. Авангарду нужен этот игрок, но нет места под потолком на его контракт.
3. Игрок хочет получить свои деньги по контракту.

Решение:
а) Авангард покупает права на ненужного игрока, поскольку просто дать их нельзя.
б) Северсталь выкупает контракт Пилипенко, фактически ничего не теряя.
в) Пилипенко получает свои деньги.
г) Авангард подписывает с игроком новый контракт, который помещается под потолок.
Все регламенты соблюдены, все чисто и прозрачно.

Теперь хотелось бы услышать аргументы тех, кто считает, что здесь что-то нечисто. Ладно, я болельщик Авангарда, типа, могу быть предвзят, все такое, но объяснить-то можно? Конечно, если бы часть расторгнутого контракта оставалась в платежке клуба, как в НХЛ, такую сделку невозможно было бы провернуть. Но это претензии к лиге.
Ответ Hola Hola
Я вот не понимаю, чем недовольны некоторые в этом случае. Тут-то никаких конвертов даже не предполагается - все чисто. 1. Северсталь хочет избавиться от игрока. 2. Авангарду нужен этот игрок, но нет места под потолком на его контракт. 3. Игрок хочет получить свои деньги по контракту. Решение: а) Авангард покупает права на ненужного игрока, поскольку просто дать их нельзя. б) Северсталь выкупает контракт Пилипенко, фактически ничего не теряя. в) Пилипенко получает свои деньги. г) Авангард подписывает с игроком новый контракт, который помещается под потолок. Все регламенты соблюдены, все чисто и прозрачно. Теперь хотелось бы услышать аргументы тех, кто считает, что здесь что-то нечисто. Ладно, я болельщик Авангарда, типа, могу быть предвзят, все такое, но объяснить-то можно? Конечно, если бы часть расторгнутого контракта оставалась в платежке клуба, как в НХЛ, такую сделку невозможно было бы провернуть. Но это претензии к лиге.
Я уже писал, по букве закона все сделано чисто, но по духу не совсем. Это напоминает то, когда дорогой адвокат отмазывает преступников, находя лазейки в законодательстве, я хоть и болельщик Авангарда, но мне это не нравится. КХЛ просто нужно запретить обмены на денежную компенсацию, тогда такой финт не прошел бы.
Ответ maximusdevil
Я уже писал, по букве закона все сделано чисто, но по духу не совсем. Это напоминает то, когда дорогой адвокат отмазывает преступников, находя лазейки в законодательстве, я хоть и болельщик Авангарда, но мне это не нравится. КХЛ просто нужно запретить обмены на денежную компенсацию, тогда такой финт не прошел бы.
дак выше автор ведь задается вопросом "Авангард то тут причем?" если все вопросы к лиге,
к КХЛ, одно дело когда условную "махинацию" может провернуть например ТОЛЬКО БОГАТЫЙ КЛУБ, как в вашем примере например богатый преступник за счет количества денег нанимает себе самого крутого адвоката который его защищает и вытаскивает, но тут то другая ситуация совершенно, то что делает Авангард может делать абсолютно любой клуб КХЛ, даже самые бедные команды
Теперь понятно, как оформили передачу денег за расторжение.
Че расслабились-то?:) Я ж грил, что у них особые отношения и что-то еще всплывет.
Вот теперь все понятно. Самое смешное - по регламенту. Морозов идеален.:)))
Россия страна возможностей.Законом не запрещено ?значит можно ))

Все вопросы к лиге.Почему они бездействуют,такие трансферы проворачивают не первый год уже )Ящик Пандоры открыли другие клубы)

Авангард просто очень много внимания к себе приковывает
Ответ el shaarawy92
Россия страна возможностей.Законом не запрещено ?значит можно )) Все вопросы к лиге.Почему они бездействуют,такие трансферы проворачивают не первый год уже )Ящик Пандоры открыли другие клубы) Авангард просто очень много внимания к себе приковывает
Ну вообще то это в любой стране так, если закон не запрещает значит можно.
Ну, всего лишь 50, а когда-то за Пилипенко и Аймурзина 260 предлагали.

Предвкушая потоки ненависти, скромно замечу, что покуда действующий регламент имеет лазейки - грешно ими не воспользоваться, особенно пока есть финансовая возможность.
Ответ Габорик
Ну, всего лишь 50, а когда-то за Пилипенко и Аймурзина 260 предлагали. Предвкушая потоки ненависти, скромно замечу, что покуда действующий регламент имеет лазейки - грешно ими не воспользоваться, особенно пока есть финансовая возможность.
скромно замечу, что болельщики других клубов могут испытывать отвращение к клубам-мешкам, которые используют такие лазейки. имеют право, чего уж
Нужно в Кхл брать профи юристов ,что бы грамотно законодательно отработали финансовые вопросы о переходах игроков ,но для этого решения должны быть заинтересованы начальники Лиги !
Ответ Огюст
Нужно в Кхл брать профи юристов ,что бы грамотно законодательно отработали финансовые вопросы о переходах игроков ,но для этого решения должны быть заинтересованы начальники Лиги !
Не должно быть никаких финансовых вопросов при переходе игроков. Обмены только игрок игрок. И тогда все будет хорошо.
Так и за Фетисова можно что нибудь получить! И за Третьяка!!!
Ответ гилберт
Так и за Фетисова можно что нибудь получить! И за Третьяка!!!
И до них очередь дойдёт, если надо будет)))
