«Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на 19-летнего защитника Докичева, не играющего с 2024 года. Это компенсация за переход Пилипенко (Михаил Зислис)
«Авангард» выменял у «Северстали» права на 19-летнего защитника Захара Докичева на денежную компенсацию в последний день работы трансферного рынка в КХЛ.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, череповецкий клуб получил в сделке 50 миллионов рублей – это компенсация за переход форварда Кирилла Пилипенко.
Ранее «Северсталь» расторгла контракт с 29-летним нападающим, а омский клуб подписал его до конца сезона.
«Как я и предполагал ранее, компенсация «Северстали» от «Авангарда» за нападающего Кирилла Пилипенко была получена в процессе другой сделки.
Про защитника Захара Докичева я ничего ранее не знал. Но теперь он стал очень дорогим. За права на него в Череповец отправятся 50 миллионов рублей», – написал Зислис в телеграм-канале.
Последней командой Докичева был «Металлург» (Череповец) из НМХЛ. В официальных матчах он не участвовал после сезона-2023/24.
Также он должен визиоровать подписанные контракты, чтобы не было таких «фокусов».
«Авангард» следующим Аймурзина выкупит.
Явный претендент на кубок, но я искренне верю что сбалансированная «Магнитка» играющая по правилам их вынесет вперед ногами.
1. Северсталь хочет избавиться от игрока.
2. Авангарду нужен этот игрок, но нет места под потолком на его контракт.
3. Игрок хочет получить свои деньги по контракту.
Решение:
а) Авангард покупает права на ненужного игрока, поскольку просто дать их нельзя.
б) Северсталь выкупает контракт Пилипенко, фактически ничего не теряя.
в) Пилипенко получает свои деньги.
г) Авангард подписывает с игроком новый контракт, который помещается под потолок.
Все регламенты соблюдены, все чисто и прозрачно.
Теперь хотелось бы услышать аргументы тех, кто считает, что здесь что-то нечисто. Ладно, я болельщик Авангарда, типа, могу быть предвзят, все такое, но объяснить-то можно? Конечно, если бы часть расторгнутого контракта оставалась в платежке клуба, как в НХЛ, такую сделку невозможно было бы провернуть. Но это претензии к лиге.
к КХЛ, одно дело когда условную "махинацию" может провернуть например ТОЛЬКО БОГАТЫЙ КЛУБ, как в вашем примере например богатый преступник за счет количества денег нанимает себе самого крутого адвоката который его защищает и вытаскивает, но тут то другая ситуация совершенно, то что делает Авангард может делать абсолютно любой клуб КХЛ, даже самые бедные команды
Вот теперь все понятно. Самое смешное - по регламенту. Морозов идеален.:)))
Все вопросы к лиге.Почему они бездействуют,такие трансферы проворачивают не первый год уже )Ящик Пандоры открыли другие клубы)
Авангард просто очень много внимания к себе приковывает
Предвкушая потоки ненависти, скромно замечу, что покуда действующий регламент имеет лазейки - грешно ими не воспользоваться, особенно пока есть финансовая возможность.